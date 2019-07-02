«Бог не фраер» и «души убитых»: неоднозначные высказывания губернаторов

Глава Красноярского края Александр Усс

2 июля глава Красноярского края Александр Усс встретился с жителями пострадавшего от паводка города Канска. Одна из горожанок обратилась к губернатору с вопросом, видел ли он дорогу (федеральная трасса «Сибирь»), и обратила его внимание на возможность ее затопления. В ответ Усс заявил: «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть».

В Госдуме посоветовали чиновнику извиниться за свои слова, а представитель Усса назвала их вырванными из контекста