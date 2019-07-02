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Coca-Cola $57 (+10,55%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Walmart $120 (+8,41%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
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«Бог не фраер» и «души убитых»: неоднозначные высказывания губернаторов

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе встречи подтопленного паводками города Канска укорил местную жительницу в желании «качнуть права». Так он ответил на вопрос о том, собираются ли власти принять какие-либо меры, чтобы предотвратить затопление дороги. В Госдуме призвали депутата извиниться за свои слова, а в его пресс-службе объяснили фразу взявшими верх эмоциями. К чему приводили смелые заявления глав регионов — в обзоре РБК
Глава Красноярского края Александр Усс
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

2 июля глава Красноярского края Александр Усс встретился с жителями пострадавшего от паводка города Канска. Одна из горожанок обратилась к губернатору с вопросом, видел ли он дорогу (федеральная трасса «Сибирь»), и обратила его внимание на возможность ее затопления. В ответ Усс заявил: «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть».

В Госдуме посоветовали чиновнику извиниться за свои слова, а представитель Усса назвала их вырванными из контекста

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Фото: Александр Щербак / ТАСС
В феврале 2019 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что стимулировать рождаемость необходимо только с третьего ребенка. По его мнению, «здравомыслящая женщина» и так родит в любых условиях, поскольку «физиология так ее к этому зовет», и никакая поддержка государства тут не нужна. ​«Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших понуканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка — это физиология так ее к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка — это единственный выход в нынешних условиях подтянуть демографию», — подчеркнул он
Экс-губернатор Липецкой области Олег Королев
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В июне 2018 года в разгар чемпионата мира по футболу в Twitter губернатора Липецкой области Олега Королева (покинул пост в октябре 2018 года) появилось сообщение с объяснением причин поражения сборной Германии (авторская пунктуация сохранена): «Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались…» Позднее твит был удален, а Королев заявил, что не писал его, а аккаунт в социальной сети был взломан
Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
В мае 2017 года журналисты «Орловских новостей» опубликовали материал, касающийся епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария и его Land Cruiser V8 за 6 млн руб., подаренном Нектарию одним из местных агрохолдингов. В Орловской митрополии подтвердили этот факт, но епископ потребовал от издания удалить публикацию.

Тогдашний губернатор Орловской области Вадим Потомский (ушел в отставку 5 октября 2017) комментировал эту статью в эфире радиостанции и заявил, что журналисты не имеют права тревожить клириков подобными вопросами: «Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
В октябре 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос журналиста, почему власти региона не планируют компенсировать плату за детские сады фразой «по кочану». Позднее в разговоре с РБК губернатор назвал этот ответ шуткой: «Я с журналисткой знаком давно, и мы просто перешучивались. А уже потом был большой, подробный и развернутый комментарий по этому вопросу»
Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин
Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

В августе 2016 года губернатор Самарской области Николай Меркушкин (покинул пост главы региона в сентябре 2017 года) выступил перед жителями Автозаводского района Тольятти. Отвечая на вопрос бывшей сотрудницы предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат» о невыплате долгов, заявил: «Ну, что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них».

В пресс-службе главы региона заявили, что слова начальника были вырваны из контекста. «СМИ взяли лишь один из кусочков, причем кое-что опустили. По сути это можно расценивать как предвыборную провокацию», — объяснял пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, губернаторы
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Губернатор увидел у жителей затопленного Канска желание «качнуть права»
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