«Бог не фраер» и «души убитых»: неоднозначные высказывания губернаторов

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе встречи подтопленного паводками города Канска укорил местную жительницу в желании «качнуть права». Так он ответил на вопрос о том, собираются ли власти принять какие-либо меры, чтобы предотвратить затопление дороги. В Госдуме призвали депутата извиниться за свои слова, а в его пресс-службе объяснили фразу взявшими верх эмоциями. К чему приводили смелые заявления глав регионов — в обзоре РБК
Глава Красноярского края Александр Усс
2 июля глава Красноярского края Александр Усс встретился с жителями пострадавшего от паводка города Канска. Одна из горожанок обратилась к губернатору с вопросом, видел ли он дорогу (федеральная трасса «Сибирь»), и обратила его внимание на возможность ее затопления. В ответ Усс заявил: «Что вы хотите мне сказать — права качнуть? Я тоже могу качнуть».
В Госдуме посоветовали чиновнику извиниться за свои слова, а представитель Усса назвала их вырванными из контекста
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
В феврале 2019 года в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил
, что стимулировать рождаемость необходимо только с третьего ребенка. По его мнению, «здравомыслящая женщина» и так родит в любых условиях, поскольку «физиология так ее к этому зовет», и никакая поддержка государства тут не нужна. «Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших понуканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка — это физиология так ее к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка — это единственный выход в нынешних условиях подтянуть демографию», — подчеркнул он
Экс-губернатор Липецкой области Олег Королев
В июне 2018 года в разгар чемпионата мира по футболу в Twitter губернатора Липецкой области Олега Королева (покинул пост в октябре 2018 года) появилось
сообщение с объяснением причин поражения сборной Германии (авторская пунктуация сохранена): «Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им. История и время вмешались…» Позднее твит был удален, а Королев заявил
, что не писал его, а аккаунт в социальной сети был взломан
Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский
В мае 2017 года журналисты «Орловских новостей» опубликовали материал, касающийся епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария и его Land Cruiser V8 за 6 млн руб., подаренном Нектарию одним из местных агрохолдингов. В Орловской митрополии подтвердили этот факт, но епископ потребовал от издания удалить публикацию.
Тогдашний губернатор Орловской области Вадим Потомский (ушел в отставку 5 октября 2017) комментировал
эту статью в эфире радиостанции и заявил, что журналисты не имеют права тревожить клириков подобными вопросами: «Если мы ходим к представителям Бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер, он все видит. И суд бывает только один: Божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит»
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
В октябре 2017 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил
на вопрос журналиста, почему власти региона не планируют компенсировать плату за детские сады фразой «по кочану». Позднее в разговоре с РБК губернатор назвал этот ответ шуткой: «Я с журналисткой знаком давно, и мы просто перешучивались. А уже потом был большой, подробный и развернутый комментарий по этому вопросу»
Экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин
В августе 2016 года губернатор Самарской области Николай Меркушкин (покинул пост главы региона в сентябре 2017 года) выступил перед жителями Автозаводского района Тольятти. Отвечая на вопрос бывшей сотрудницы предприятия «Пошив-АвтоВАЗагрегат» о невыплате долгов, заявил: «Ну, что я хочу сказать. Если в таком тоне вы будете разговаривать, никогда! Никогда! Те, которые вас подогревают, просите у них».
В пресс-службе главы региона заявили, что слова начальника были вырваны из контекста. «СМИ взяли лишь один из кусочков, причем кое-что опустили. По сути это можно расценивать как предвыборную провокацию», — объяснял пресс-секретарь губернатора Илья Чернышев