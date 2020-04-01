Как главы государств защищаются от коронавируса. Фоторепортаж
Глава КНР Си Цзиньпин (на первом плане) 10 марта приехал в Ухань, где зимой была зафиксирована первоначальная вспышка заболевания. В городе постепенно стали ослаблять карантинные меры с середины марта, после того как в Китае был пройден пик эпидемии. К концу марта власти заявили об остановке эпидемии
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во внеочередном заседании Верховной рады 30 марта. Парламент среди прочих рассмотрел законопроекты, касающиеся сдерживания эпидемии и поддержки населения
Президент Франции Эмманюэль Макрон 31 марта посетил фабрику по производству защитных масок и пообещал, что страна значительно нарастит их выпуск
Президент США Дональд Трамп проводит в Белом доме регулярные брифинги по теме борьбы с коронавирусом. В ходе конференций все присутствующие соблюдают необходимую дистанцию друг от друга
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на экстренном совещании по экономическим мерам поддержки населения в условиях пандемии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на контрольно-пропускном пункте в столицу страны Нур-Султан. Для борьбы с коронавирусом въезд и выезд из города ограничены
Посол России Сергей Мелик-Багдасаров (справа) вручает верительную грамоту президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. 30 марта
Президент Хорватии Зоран Миланович 21 марта посетил Центральную клиническую больницу Дубрава в Загребе. Рядом с ней армия развернула временный медицинский лагерь для создания дополнительных койко-мест
Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Игор Матович во время присяги нового правительства 21 марта
Президент Бразилии Жаир Болсонару и министр здравоохранения страны Луис Энрике Мандетта на пресс-конференции о мерах по противодействию COVID-19. 18 марта
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит совещания о коронавирусе дистанционно. 27 марта он сообщил, что заразился COVID-19 и будет работать из дома.