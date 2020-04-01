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Пандемия коронавируса ,  
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Как главы государств защищаются от коронавируса. Фоторепортаж

Количество заболевших в мире превысило 800 тыс., во многих странах жители соблюдают режим самоизоляции, отменены крупные мероприятия, включая международные. COVID-19 переболел британский принц Чарльз, тест президента США Дональда Трампа оказался отрицательным, а российский президент Владимир Путин сдает тесты регулярно. В условиях пандемии многие люди, включая политиков, стали носить маски и перчатки. Как главы государств защищаются от коронавируса — в фоторепортаже РБК
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Президент России Владимир Путин 24 марта посетил больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с COVID-19 и подозрением на эту инфекцию. При осмотре инфекционного центра Путин надел защитный костюм
Фото: Ju Peng / Xinhua via A

Глава КНР Си Цзиньпин (на первом плане) 10 марта приехал в Ухань, где зимой была зафиксирована первоначальная вспышка заболевания. В городе постепенно стали ослаблять карантинные меры с середины марта, после того как в Китае был пройден пик эпидемии​. К концу марта власти заявили об остановке эпидемии

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во внеочередном заседании Верховной рады 30 марта. Парламент среди прочих рассмотрел законопроекты, касающиеся сдерживания эпидемии и поддержки населения

Фото: Loic Venance / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон 31 марта посетил фабрику по производству защитных масок и пообещал, что страна значительно нарастит их выпуск​

Фото: Michael Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп проводит в Белом доме регулярные брифинги по теме борьбы с коронавирусом. В ходе конференций все присутствующие соблюдают необходимую дистанцию друг от друга

Фото: Park Young-tai / Newsis via AP

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на экстренном совещании по экономическим мерам поддержки населения в условиях пандемии

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на контрольно-пропускном пункте в столицу страны Нур-Султан. Для борьбы с коронавирусом въезд и выезд из города ограничены

Фото: Miraflores Palace / Reuters

Посол России Сергей Мелик-Багдасаров (справа) вручает верительную грамоту президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. 30 марта​

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Президент Хорватии Зоран Миланович 21 марта посетил Центральную клиническую больницу Дубрава в Загребе. Рядом с ней армия развернула временный медицинский лагерь для создания дополнительных койко-мест
 

Фото: Michal Svitok / Reuters

Президент Словакии Зузана Чапутова и премьер-министр Игор Матович во время присяги нового правительства 21 марта​

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару и министр здравоохранения страны Луис Энрике Мандетта на пресс-конференции о мерах по противодействию COVID-19. 18 марта​
 

Фото: Andrew Parsons/10 Downing Street via AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проводит совещания о коронавирусе дистанционно. 27 марта он сообщил, что заразился COVID-19 и будет работать из дома.

Теги: мультимедиа, президент, премьер-министр, коронавирус, Дональд Трамп, пандемия ..., Борис Джонсон, Владимир Путин
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