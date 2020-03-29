Песков раскрыл подробности визита Путина в больницу в Коммунарке

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности визита главы государства в больницу Коммунарки и заявил, что президент приехал «в своем обычном стиле».

«Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, во время визита Путина были соблюдены все необходимые меры предосторожности. «Знаменитый» защитный желтый костюм президенту выдали просто потому, что он подошел по размеру. В медицинском центре политик также находился без обычного сопровождения охраны. По утверждению Пескова, с ним не было ни одного сотрудника службы безопасности.

«Это приблизительно так же, как он летел на истребителе, он тоже был один и летчик», — сообщил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что о приезде Путина не знал даже главный врач больницы, пока не столкнулся с президентом лицом к лицу.