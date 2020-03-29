Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Жириновский раскритиковал Лукашенко за игру в хоккей во время пандемии Спорт, 16:45 Песков раскрыл подробности визита Путина в больницу в Коммунарке Общество, 16:38 СК проверит рассказавшую в Instagram о нарушении карантина россиянку Общество, 16:29 Главой Роскомнадзора стал экс-сотрудник администрации президента Политика, 16:19 Тедеско заявил о желании пригласить Пирло и Дель Пьеро в «Спартак» Спорт, 16:13 В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП Общество, 15:54 Хуан Амадор — о технологиях на кухне, гранях вкуса и звездах «Мишлен» Партнерский материал, 15:51 Фигуристка Трусова сообщила о продолжении тренировок на карантине Спорт, 15:48 Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20% Бизнес, 15:45 В Кремле допустили продолжение работы G20 в виртуальном формате Политика, 15:38 Волейболист Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин Спорт, 15:37 Как выглядят города России во время пандемии коронавируса. Фоторепортаж Общество, 15:29  Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Общество, 15:20 Власти Москвы рекомендовали не гулять с детьми на улице из-за вируса Общество, 15:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков раскрыл подробности визита Путина в больницу в Коммунарке

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности визита главы государства в больницу Коммунарки и заявил, что президент приехал «в своем обычном стиле».

«Путин не был бы Путиным, если бы он не решил туда пойти», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, во время визита Путина были соблюдены все необходимые меры предосторожности. «Знаменитый» защитный желтый костюм президенту выдали просто потому, что он подошел по размеру. В медицинском центре политик также находился без обычного сопровождения охраны. По утверждению Пескова, с ним не было ни одного сотрудника службы безопасности.

«Это приблизительно так же, как он летел на истребителе, он тоже был один и летчик», — сообщил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что о приезде Путина не знал даже главный врач больницы, пока не столкнулся с президентом лицом к лицу.

Материал дополняется.

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус, Коммунарка, Владимир Путин
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Общество
Песков сообщил о самочувствии Путина после визита в больницу в Коммунарке
Политика
Путин предупредил о масштабных потрясениях из-за коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter