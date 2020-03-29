Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

Число внутренних случаев заражения составляет менее 3 тыс. Однако количество завозных случаев инфицирования продолжает расти, возможен новый этап борьбы с вирусом

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В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.

По его словам, данные на 28 марта свидетельствуют о том, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом внутри страны меньше 3 тыс.

При этом он отметил, что новый виток борьбы с вирусом в Китае возможен, так как количество завозных случаев продолжает расти. В субботу стало известно о 693 завозных случая из 42 стран, уточнил Ми Фэн.

По данным South China Morning Post на 29 марта, Китай занимает третье место по количеству случаев заражения, выявленных в стране (81 439). Его обогнали США (122 666) и Италия (92 472). Всего в материковом Китае от заражения коронавирусом умерло 3 300 людей.

Накануне стало известно о том, что в китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, частично возобновило работу метро. Из-за карантина оно было закрыто в течение двух месяцев.