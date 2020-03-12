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В Китае заявили о прохождении пика распространения коронавируса в стране

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Пик распространения нового коронавируса в Китае прошел. Об этом заявил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.

По его словам, число новых случаев заболевания сокращается. Ми Фэн пояснил, что в Ухане 11 марта выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом, а в материковом Китае за исключением провинции Хубэй — семь. При этом шесть из них были завозными, указал он.

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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 80,79 тыс. подтвержденных случаев заболевания. За минувшие сутки, по информации комиссии, в стране выявили 15 новых заразившихся. Число жертв на территории Китая составляет 3169.

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Накануне власти китайской провинции Хубэй, где в декабре прошлого года началось распространение коронавируса, сообщили о смягчении введенных ранее ограничительных мер. Было решено частично снять запрет на передвижение жителей, а также приступить к восстановлению работы общественного транспорта. Кроме того, в Ухане закрыли временные госпитали, организованные после вспышки коронавируса.

Теги: Китай, заболевание, коронавирус
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