В Китае заявили о прохождении пика распространения коронавируса в стране

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Пик распространения нового коронавируса в Китае прошел. Об этом заявил представитель Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.

По его словам, число новых случаев заболевания сокращается. Ми Фэн пояснил, что в Ухане 11 марта выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом, а в материковом Китае за исключением провинции Хубэй — семь. При этом шесть из них были завозными, указал он.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 80,79 тыс. подтвержденных случаев заболевания. За минувшие сутки, по информации комиссии, в стране выявили 15 новых заразившихся. Число жертв на территории Китая составляет 3169.