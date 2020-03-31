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Песков заявил об отсутствии у Путина коронавируса после беседы с Проценко

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус и чувствует себя хорошо
Денис Проценко и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что главврач инфекционного центра в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. По его словам, с Владимиром Путиным, который общался с врачом неделю назад, все нормально.

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«Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости».

Путин посетил инфекционный центр в Коммунарке 24 марта. Тогда он поблагодарил Проценко за организацию работы в больнице и спросил у него совет, как властям организовать работу по борьбе с вирусом.

В ходе осмотра больницы Путин был одет в специальный защитный костюм, однако во время беседы с Проценко был в обычном костюме.

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О том, что Проценко заразился коронавирусом, стало известно 31 марта. Сам главврач сообщил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и продолжает работу по управлению больницей. Проценко также выразил надежду, что выработанный за последний месяц иммунитет поможет ему справиться с болезнью.

18 марта Песков сообщил, что анализы были взяты у сотрудников администрации президента России. Речь шла в том числе и о тех людях, которые обеспечивали мероприятия с учетом главы государства.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Артем Филипенок
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