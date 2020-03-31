Песков заявил об отсутствии у Путина коронавируса после беседы с Проценко

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус и чувствует себя хорошо

Денис Проценко и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что главврач инфекционного центра в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. По его словам, с Владимиром Путиным, который общался с врачом неделю назад, все нормально.

«Он (президент) тестируется регулярно. Все нормально», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости».

Путин посетил инфекционный центр в Коммунарке 24 марта. Тогда он поблагодарил Проценко за организацию работы в больнице и спросил у него совет, как властям организовать работу по борьбе с вирусом.

В ходе осмотра больницы Путин был одет в специальный защитный костюм, однако во время беседы с Проценко был в обычном костюме.