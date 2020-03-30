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Принц Чарльз излечился от коронавируса

Наследник британского престола оставался в режиме самоизоляции в своем доме в Шотландии в течение недели
Принц Чарльз (Фото: Jacob King / AP)

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз вышел из режима самоизоляции и находится в добром здравии, сообщает Би-би-си со ссылкой на официального представителя королевской семьи.

25 марта стало известно, что сданный Чарльзом тест подтвердил заражение принца коронавирусной инфекцией. После этого Чарльз, которому исполнился 71 год, принял решение изолировать себя от общества и в течение недели пребывал в своем доме в шотландском поместье Балморал.

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«Кларенс-хаус (резиденция принца Чарльза. — РБК) подтвердил сегодня, что после консультации с врачом принц Уэльский вышел из режима самоизоляции». — цитирует Би-би-си представителя королевской семьи.

Супруга принца, герцогиня Корнуэлльская, также сдала тест на коронавирус, он дал отрицательный результат, однако она будет оставаться в самоизоляции до конца недели.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По официальным данным на 29 марта, в Великобритании выявлены 19 522 зараженных COVID-19, 1288 из них умерли. Среди заразившихся — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший о своей болезни 27 марта. Глава правительства Британии также ушел в режим самоизоляции и по данным на 30 марта продолжает работу из дома.
 

Автор: Евгений Калюков
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Принц Чарльз заразился коронавирусом
Общество
Борис Джонсон заразился коронавирусом
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