Трамп сдал тест на коронавирус

Президент поблагодарил Apple, которая приняла решение закрыть свои фирменные магазины по всему миру

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что сдал тест на коронавирус, результаты которого станут известны через один-два дня, сообщает агентство Reuters. Представителей прессы он заверил, что температура у него в норме, а чувствует он себя хорошо, сообщает USA Today.

Глава Белого дома также заверил, что проверять состояние здоровье будут у всех сотрудников администрации, которые общались с ним лично и вице-президентом Майком Пенсом. Температуру также стали мерить у журналистов, которые посещают пресс-конференции с участием главы государства.

На вопрос одного из репортеров, почему он по-прежнему пожимает руки собеседникам несмотря на рекомендации врачей, Трамп ответил, что это давно вошло у него в привычку. При этом американский президент допустил, что в течение продолжительного времени придется этого не делать.

Трамп также привел в пример Apple, которая закрыла фирменные магазины по всему миру в связи с распространением коронавируса. По его словам, таким образом должны поступить и другие американские компании.

Опасения за здоровье Трампа появились после его встреч с конгрессменами, которые могли контактировать с инфицированным во время съезда консерваторов, а также после общения президента с членами бразильской делегации. У одного из ее участников позже было выявлено наличие болезни.