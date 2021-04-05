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Чукотка лидирует по повторным уколам
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Газета
Чукотка лидирует по повторным уколам
Газета № 044 (3333) (0504)
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Чукотка лидирует по повторным уколам

Как в России проходит кампания вакцинации
По итогам прошедшего месяца в лидеры по темпам вакцинации вышли Чукотка и Москва, главный аутсайдер — Дагестан. Среди отстающих и другие регионы Северного Кавказа
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Почти за месяц, который прошел после последнего исследования РБК, число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, выросло с 4,72 млн (3,22% от общего населения страны) до 6,93 млн (4,74%), согласно данным по состоянию на 30 марта — 2 апреля.

Что касается регионов, где граждане получили уже две дозы (то есть вакцинированы полностью), то впереди Чукотка (7,27% от населения региона), Москва (6,32%), НАО (6,04%) и Сахалинская область (5,91%). Всего две дозы получили 4,72 млн россиян (3,23% населения страны).

Данные по числу привитых россиян, которые РБК получил, опросив региональные оперативные штабы и минздравы, а также изучив информацию на официальных сайтах региональных властей, показывают, что вакцинирование в региональном срезе проходит очень неравномерно.

Отставание Северного Кавказа лишь увеличилось

Среди семи регионов, замыкающих таблицу, лишь один не представляет Северный Кавказ. Это Удмуртия, где первую дозу получили 2,95% жителей. Ненамного опережает ее Ингушетия (3,00%). В других регионах СКФО число вакцинированных за месяц увеличилось незначительно: в Северной Осетии — с 1,79 до 2,63%, в Карачаево-Черкесии — с 1,59 до 2,56%, в Чечне — с 1,69 до 1,94%, в Кабардино-Балкарии — с 1,18 до 1,93%.

Особняком стоит Дагестан. Это единственный субъект Федерации, где хотя бы одну дозу вакцины не получил даже 1% населения (0,97%). При этом Дагестан был одним из регионов, где год назад система здравоохранения испытывала серьезные проблемы, столкнувшись с большим числом зараженных.

Официально власти Дагестана говорят о 4,1% получивших первую дозу. Однако в данном случае речь идет не о доле от всего населения региона, а от числа тех, кто «подлежит вакцинированию».

В середине марта на заседании регионального оперативного штаба врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что вакцинация в республике организована «именно так, что она исключает тяжелые осложнения». «В ходе заседания руководители муниципалитетов с низкими темпами вакцинации рассказали о причинах такого положения дел, среди которых прежде всего тот факт, что по результатам тестирования у большого числа жителей муниципалитетов обнаружены антитела к коронавирусу. Напомним, ранее, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, прививке подлежали лишь те, в чьей крови не было обнаружено антител. Сегодня, по словам глав районов, информационно-разъяснительная работа с населением ведется активно, но, несмотря на это, жители неохотно идут вакцинироваться», — говорится на сайте администрации региона. Глава республики попросил организовать проповеди и разъяснительную работу с верующими о важности вакцинации.

Лидерство захватили автономные округа

При этом за месяц в группе лидеров произошли некоторые изменения. Если в феврале лидерами по количеству вакцинаций были в основном регионы Дальнего Востока, то теперь к ним подтянулись области и республики Центральной России (в первую десятку вошли Ивановская и Липецкая области, а также Мордовия). Впереди при этом Чукотский и Ненецкий автономные округа. По общим цифрам число привитых от коронавируса там невелико, однако на Чукотке вакцинированы 14,13% жителей, а в НАО — 8,82%.

В Москве число вакцинированных выросло с 5 марта с 700 тыс. до 1 млн (7,9% жителей мегаполиса), в Санкт-Петербурге — с 260,5 тыс. до 368 тыс. (6,84%). В Московской области хотя бы одной дозой вакцинированы 545 тыс. человек (7,07%).

По-прежнему не очень высокими остаются темпы вакцинации в Ростовской (3,18%), Волгоградской (3,14%) областях, Адыгее (3,18%).

Что касается регионов, где граждане получили уже две дозы (то есть вакцинированы полностью), то здесь впереди Чукотка (7,27%), Москва (6,32%), НАО (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).

Общество
Центр Гамалеи создал технологию для обновления вакцины при мутации COVID Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Особенности национальной вакцинации

В Кремле в конце марта заявляли, что рассчитывают на рост темпов вакцинации. Воодушевить граждан должен был пример президента Владимира Путина, который сделал себе прививку 23 марта. Глава государства сделал это непублично, но потом признался, что после вакцинации «немного поламывало». Успели за неделю сделать прививку также министр обороны Сергей Шойгу и глава Минздрава Михаил Мурашко.

30 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» признал, что россияне неохотно идут на вакцинацию. Объяснил он это «национальными особенностями».

Общество
Глава РФПИ назвал Путину срок, когда вакцину получит любой желающий Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Активность есть, очередь есть, вакцину привозят не всегда

В некоторых регионах признают наличие определенных проблем с вакцинацией. Так, заместитель министерства здравоохранения Ингушетии Аминат Настаева сообщила, что на сегодняшний день республика получила 17 632 дозы вакцины, а следующая поставка в размере 2100 доз ожидается через месяц.

О поставках вакцины с перерывами сообщили и в Магаданской области. Там это объясняется техническими причинами: прежний поставщик препарата передавал свои полномочия новому — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»). В Еврейской автономной области перерыв в вакцинации объяснили тем, что «спрос превысил предложение» и вакцина попросту закончилась.

Общество
Глава РФПИ назвал Путину срок, когда вакцину получит любой желающий Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В пресс-службе губернатора Мурманской области РБК сообщили, что сроки ожидания граждан на прививку «несколько увеличены», объяснив это как большим числом людей, отнесенных к приоритету первого уровня, так и большой активностью местных жителей.

Об очередях на вакцинацию сообщили еще в нескольких регионах. И если в Ненецком АО в листе ожидания находятся шесть человек, то в Ульяновской области их 600.

Надежда на ускорение к лету у властей осталась

Между тем власти рассчитывают, что побороть эпидемию удастся уже в этом году. 1 апреля советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Виктор Малеев предположил, что к августу у многих граждан будет иммунитет, а небольшой всплеск возможен лишь осенью, когда люди вернутся из отпусков.

Мурашко, в свою очередь, 22 марта выразил надежду на то, что привить к середине июня удастся более 30 млн человек. Он объяснил это в том числе скорым появлением вакцин от новосибирского «Вектора» и Центра имени Чумакова.

8 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что, согласно расчетам иммунологов, к середине лета иммунитет появится примерно у 60% жителей страны, что позволит встретить август «с открытым забралом».

Как проходит вакцинация в мире

Агентство Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации по всему миру, утверждает, что всего в мире к 2 апреля были применены более 600 млн вакцин в 150 странах.

В Израиле хотя бы одну дозу получили 55% населения, в Великобритании — 26%, в США — 23,6%, в Турции — 9,8%, в Швейцарии — 8,4%, во Франции — 8,7%, в Германии — 8,3%, в Испании — 9%, в Италии — 8,6%.

Авторы: Юлия Криган, Анастасия Антипова, Артем Филипенок, Майя Бобенко, Елизавета Ламова.
При участии: Виктория Некрасова, Егор Губернаторов, Дина Трушникова, Екатерина Демина, Равиль Ватолин, Татьяна Ренкова, Наталья Питахина, Анна Иванова, Дмитрий Енцов.
Теги: вакцинация , коронавирус , Дагестан , Спутник V
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