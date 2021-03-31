Глава Минздрава России привился от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

«Я вакцинировался», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, не переболел ли он сам COVID-19.

При этом он не уточнил, когда сделал прививку, а также какой препарат использовал.

В августе Минздрав зарегистрировал первую в России и мире вакцину от коронавируса, разработанную в Центре им. Н.Ф. Гамалеи — «Спутник V». Позже в стране были одобрены вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также препарат «КовиВак», разработанный Центром им. М.П. Чумакова.