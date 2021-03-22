Минздрав заявил о планах привить более 30 млн россиян к середине июня

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 13:13
СМИ узнали о переносе даты открытий кафе и ресторанов в Австрии Общество, 20:52 Обратная сторона индустрии красоты: как производят косметику РБК Стиль и L’Oréal, 20:44 В Росреестре сообщили о рассылке мошеннических писем от его имени Общество, 20:44 Навальный рассказал о двух «любимых моментах дня» в колонии Политика, 20:38 ПСБ в Псковской области запустил программу льготной ипотеки Пресс-релиз, 20:34 В федерации заявили об отсутствии COVID-19 у российских фигуристов Спорт, 20:24 В подмосковной Балашихе произошел взрыв в частном доме Общество, 20:13 В ДНР сообщили об убийстве мирного жителя украинским снайпером Политика, 20:09 На чемпионате мира по фигурному катанию выявили коронавирус Спорт, 20:05 Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги пресс-секретаря Навального Политика, 20:05 «Барселона» после дубля Месси объявила о повторении рекорда Пеле Спорт, 20:03 Минздрав заявил о планах привить более 30 млн россиян к середине июня Общество, 19:59 Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло Экономика, 19:55 Миллиардер Гордеев допустил SPO крупнейшего российского девелопера Инвестиции, 19:55
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минздрав заявил о планах привить более 30 млн россиян к середине июня

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

К середине июня от COVID-19 планируется привить более 30 млн граждан России. Об этом в ходе рабочей поездки в Ярославль заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Больше 30 млн человек. Будут до конца мая поставлены дозы [вакцины], и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня», — объявил министр.

По словам Мурашко, сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф.Гамалеи. Планируются также дополнительные поставки препарата «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Всего, по словам министра, в стране планируют привить примерно 60% взрослого населения, или около 69,8 млн человек.

В Центре Гамалеи начали испытания вакцины от COVID в виде капель для носа
Общество
Фото:РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости

Массовая вакцинация началась в стране 18 января. Сейчас в России зарегистрированы три препарата: векторная вакцина «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора», а также созданный на основе убитого возбудителя COVID-19 «КовиВак» от Центра им. М.П.Чумакова.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 9284 новых случая заражения. Общее число заболевших составило 4,4 млн человек. За сутки был зафиксирован 361 летальный исход, а общее число смертей в стране составило 95 391.

Выздоровели за последние сутки 7,7 тыс. человек, а за весь период пандемии — 4 млн.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

22 марта, президент Владимир Путин заявил, что первую дозу вакцины в стране получили более 6 млн человек, а 4,4 млн привились полностью.

вакцинация прививки коронавирус Минздрав
Материалы по теме
Путин поручил представить к госнаградам разработчиков вакцин от COVID-19
Политика
Голикова попросила россиян вакцинироваться от коронавируса перед отпуском
Общество
В России упростили получение сертификата о вакцинации на «Госуслугах»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter