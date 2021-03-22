Минздрав заявил о планах привить более 30 млн россиян к середине июня

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

К середине июня от COVID-19 планируется привить более 30 млн граждан России. Об этом в ходе рабочей поездки в Ярославль заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Больше 30 млн человек. Будут до конца мая поставлены дозы [вакцины], и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня», — объявил министр.

По словам Мурашко, сейчас подписан договор на поставку 30 млн доз вакцины «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф.Гамалеи. Планируются также дополнительные поставки препарата «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Всего, по словам министра, в стране планируют привить примерно 60% взрослого населения, или около 69,8 млн человек.