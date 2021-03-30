Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться от COVID-19

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Нежелание россиян делать прививки против коронавирусной инфекции можно объяснить национальными особенностями. Такое мнение в интервью «Аргументам и фактам» высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», — сказал Песков.

Он также выразил надежду, что пример президента Владимира Путина, который на прошлой неделе сделал прививку, побудит граждан страны активнее записываться на вакцинацию от коронавируса. Ранее Песков также заявлял, что Кремль надеется на ускорение темпов вакцинации от коронавируса после решения Путина привиться.

По мнению президента РАН Александра Сергеева, темпы вакцинации в России связаны с усталостью граждан от пандемии. «Два момента — усталость, что все прошло, и зачем теперь вакцинироваться, когда закончился COVID-19? И такой русский авось, что меня-то это не коснется», — отмечал он.