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Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться от COVID-19

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Нежелание россиян делать прививки против коронавирусной инфекции можно объяснить национальными особенностями. Такое мнение в интервью «Аргументам и фактам» высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», — сказал Песков.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
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Он также выразил надежду, что пример президента Владимира Путина, который на прошлой неделе сделал прививку, побудит граждан страны активнее записываться на вакцинацию от коронавируса. Ранее Песков также заявлял, что Кремль надеется на ускорение темпов вакцинации от коронавируса после решения Путина привиться.

По мнению президента РАН Александра Сергеева, темпы вакцинации в России связаны с усталостью граждан от пандемии. «Два момента — усталость, что все прошло, и зачем теперь вакцинироваться, когда закончился COVID-19? И такой русский авось, что меня-то это не коснется», — отмечал он.

Путин сделал прививку 23 марта. При этом в Кремле отказались сообщать, какой вакциной привился президент, поскольку «все три российские вакцины абсолютно надежны». Вакцинировался Путин непублично. Позднее он объяснил, что не вакцинировался в присутствии СМИ, так как не хотел «обезьянничать». Песков в мае переболел коронавирусом.

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В России массовая вакцинация от коронавируса началась 18 января. В настоящее время в стране зарегистрированы три вакцины от COVID-19: векторный препарат «Спутник V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова.

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