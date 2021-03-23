Раньше президент объяснял, что не делает прививку из-за возрастных ограничений. В декабре Минздрав одобрил применение «Спутника V» для пожилых людей, в марте — «ЭпиВакКорона»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства чувствует себя хорошо, в среду у президента будет обычный рабочий день.

О планах привиться глава государства сообщил накануне, 22 марта, на совещании по вопросам вакцинации с членами правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой именно вакциной будет привит Путин, сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». «Все они хорошие и надежные», — резюмировал Песков. Представитель президента добавил, что процедура не станет публичным мероприятием.

Согласно озвученным накануне президентом данным, укол хотя бы только первым компонентом вакцины уже сделали 6,3 млн человек.

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