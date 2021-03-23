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Пандемия коронавируса ,  
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Путин сделал прививку от коронавируса

Раньше президент объяснял, что не делает прививку из-за возрастных ограничений. В декабре Минздрав одобрил применение «Спутника V» для пожилых людей, в марте — «ЭпиВакКорона»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства чувствует себя хорошо, в среду у президента будет обычный рабочий день.

О планах привиться глава государства сообщил накануне, 22 марта, на совещании по вопросам вакцинации с членами правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой именно вакциной будет привит Путин, сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». «Все они хорошие и надежные», — резюмировал Песков. Представитель президента добавил, что процедура не станет публичным мероприятием.

Согласно озвученным накануне президентом данным, укол хотя бы только первым компонентом вакцины уже сделали 6,3 млн человек.

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В декабре 2020 года на большой пресс-конференции Путин рассказал, что пока не сделал себе прививку от COVID-19, так как прислушивается к рекомендациям специалистов. Он объяснил, что пока вакцина не предназначена для людей его возраста (Путину 68 лет). «Специалисты нам говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям специалистов», — рассказал Путин. Позже Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет, а затем и «ЭпиВакКорона».

Путин объяснил возрастом отказ делать прививку от COVID-19
Общество
Владимир Путин

С начала пандемии Путин ограничил участие в публичных мероприятиях и заседаниях. Большая часть заседаний с участием президента проходила в формате видеоконференций. Так, например, удаленно проходило и состоявшееся вчера заседание, посвященное разработке вакцин. В конце апреля 2020 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию при общении с помощниками и посетителями. Все сотрудники администрации и визитеры президента проходят тестирование на COVID-19.

В июне 2020 года стало известно, что в резиденции «Ново-Огарево», где проходит значительная часть мероприятий с участием президента, установили специальный туннель, в котором на человека распыляется облако дезинфицирующего раствора.

Автор
Георгий Тадтаев
Владимир Путин коронавирус COVID-19 вакцина
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