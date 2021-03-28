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Пандемия коронавируса ,  
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Путин описал состояние после вакцинации фразой «немножко поламывало»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако на следующий день его «немножко поламывало». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Утром проснулся после прививки, как мне показалось, немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил — температура нормальная», — рассказал президент.

Путин заявил об отсутствии побочных эффектов у трех вакцин против COVID
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Кроме того, глава государства рассказал о дискомфорте в месте укола. «Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали — почувствовал не боль, нет, какой–то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место — так еще до сих пор немножко чувствуется», — сказал Путин. Он заверил, что это просто побочные явления.

Путин сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса 23 марта. Вторую он получит через три недели. В Кремле не уточнили, какую из трех российских вакцин выбрал президент: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» или «КовиВак».

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно рассказывал о его самочувствии. По словам Пескова, Путин чувствует себя хорошо, побочных эффектов у него нет и в скором времени глава государства расширит географию своих поездок.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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