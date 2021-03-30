Кремль положительно оценил публичную вакцинацию Шойгу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 75,7 (-0,13) Инвестиции, 12:43
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,47) Инвестиции, 12:43
Le Monde сообщила о расколе в ЕС из-за поставок «Спутника V» Политика, 14:10 Кремль оценил сроки проведения разговора Путина, Меркель и Макрона Политика, 14:04 Пациенты более 40 стационаров Москвы получили бесплатный Wi-Fi Город, 14:01 Что такое DDoS-атаки и как от них защищаться бизнесу Индустрия 4.0, 14:00  Skoda анонсировала премьеру обновленного Kodiaq Авто, 13:59 Volkswagen показал первое изображение нового кроссовера на базе Polo Авто, 13:55 Италия введет карантин для въезжающих из других стран ЕС Общество, 13:54 Продажи по алгоритму: как использовать питчинг Pro, 13:52 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 13:51 Силовики пошли на штурм дома в Мытищах, откуда стреляли по прохожим Общество, 13:45 Российскую писательницу впервые включили в лонг-лист Букеровской премии Технологии и медиа, 13:40 Кремль объяснил меры властей по ценам стремлением избежать перекосов Экономика, 13:40 Песков заявил о просьбах иностранцев разрешить въезд и прививку от COVID Политика, 13:37 Выгульщику собак Леди Гаги удалили часть легкого Стиль, 13:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кремль положительно оценил публичную вакцинацию Шойгу

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

В Кремле положительно оценивают вакцинацию от коронавируса министра обороны Сергея Шойгу перед камерами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Расцениваем только позитивно, потому что личный пример бесценен», — сказал Песков.

Говоря о вакцинации президента Владимира Путина, которая не была публичной, представитель Кремля отметил, что у каждого государственного деятеля есть свои внутренние ориентировки. Президент ранее объяснил отказ от вакцинации перед камерами нежеланием «обезьянничать».

Появилось видео вакцинации Шойгу от коронавируса
Общество

«Говоря об обезьянничестве, президент говорил о своем видении того, как нужно подавать пример. В данном случае, речь идет о том, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован», — пояснил Песков.

Отвечая на вопрос, не изменил ли президент своего отношения к публичному освещению своих действий, как в случае с прививкой, представитель Кремля заметил, что медицинских процедур с участием главы государства никто «никогда не видел».

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Какой конкретно вакциной привился президент неизвестно. Отвечая на этот вопрос, Песков указал, что это одна из трех российских вакцин — «Спутник V» от Центра им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» или «КовиВак» от Центра им. М.П. Чумакова. По его словам, все препараты «хорошие и надежные».

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg РБК Pro: как кассовая реформа увеличит налоговую нагрузку на бизнес Как CEO Goldman Sachs угодил в опалу из-за полетов на Багамы

Шойгу сделал прививку от коронавируса в сентябре. Минобороны после этого обнародовало видео вакцинации главы ведомства.

Кремль вакцинация Сергей Шойгу Минобороны
Материалы по теме
РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» в Мали
Общество
Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт»
Общество
Путин рассказал о градуснике «на всякий случай» после прививки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter