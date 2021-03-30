Кремль положительно оценил публичную вакцинацию Шойгу

Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

В Кремле положительно оценивают вакцинацию от коронавируса министра обороны Сергея Шойгу перед камерами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Расцениваем только позитивно, потому что личный пример бесценен», — сказал Песков.

Говоря о вакцинации президента Владимира Путина, которая не была публичной, представитель Кремля отметил, что у каждого государственного деятеля есть свои внутренние ориентировки. Президент ранее объяснил отказ от вакцинации перед камерами нежеланием «обезьянничать».

«Говоря об обезьянничестве, президент говорил о своем видении того, как нужно подавать пример. В данном случае, речь идет о том, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован», — пояснил Песков.