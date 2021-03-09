Дагестан не взял процентный барьер

Регионы Северного Кавказа остаются аутсайдерами ПО темпам вакцинации от коронавируса

Владимир Путин на этой неделе заявил, что в девяти регионах России прививки от коронавируса делать и не начинали. Что это за регионы, власти не сообщали. РБК узнал, какие субъекты вошли в список отстающих по темпам вакцинации

Фото: Андрей Любимов / РБК

За полмесяца, прошедшие с прошлого исследования РБК, регионы Северного Кавказа так и не выбрались из группы отстающих по темпам вакцинации. Новые данные по числу привитых россиян РБК получил, опросив региональные оперативные штабы и минздравы, а также изучив информацию на официальных сайтах региональных властей.

Северный Кавказ — на дне таблицы

Как и в феврале, в последней десятке оказались республики Северного Кавказа. Дагестан и вовсе остается единственным российским регионом, где первой дозой привито меньше 1% населения (0,46%). Менее 2% вакцинированы в Северной Осетии (1,79%), Чечне (1,69%), Карачаево-Черкесии (1,59%), Кабардино-Балкарии (1,18%). Ненамного оторвалась от них Ингушетия (2,18%).

В двух регионах, которые к 20 февраля находились в пятерке аутсайдеров, темпы вакцинации чуть выросли. В Пермском крае этот показатель достиг 2,16%, в Ростовской области — 2,04%. Однако есть и регионы, которые ранее располагались ближе к середине таблицы, а теперь опустились ниже. Это Татарстан (2,23%), Хабаровский край (2,17%), а также Чувашия (2,08%).

В группе регионов-лидеров также произошли определенные изменения. Если в феврале Сахалинская область возглавляла список субъектов, где жителям была введена хотя бы одна доза вакцины, то к началу марта на первое место вышла Магаданская область (9,03%).

Далее следуют:

Сахалинская область — 6,02%;

Чукотский автономный округ — 5,97%;

Москва — 5,52%;

Белгородская область — 5,37%;

Якутия — 5,25%.

В Москве по состоянию на 5 марта одну дозу вакцины получили более 700 тыс. человек, сообщили РБК в региональном оперштабе. В Санкт-Петербурге, по данным на 4 марта, — 260,5 тыс. человек (4,83%), в Подмосковье — 327 тыс. (4,26%).

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В целом, согласно данным, которые РБК собрал в регионах, на начало марта были вакцинированы (хотя бы одной дозой) не менее 4,72 млн россиян (3,22% населения страны), двумя дозами — 1,61 млн (1,1%).

В администрациях двух регионов не смогли предоставить актуальные данные о ходе вакцинации. В департаменте здравоохранения Чукотского автономного округа не ответили на звонки РБК. В пресс-службе главы региона не смогли оперативно предоставить информацию по вакцинации. В минздраве Амурской области также не оказалось актуальных данных по прививкам. При подсчетах РБК использовал данные за 2 марта, когда эти регионы публиковали информацию о числе вакцинированных.

Разные подходы к проблемам с вакциной

4 марта президент России Владимир Путин на встрече с участниками акции «Мы вместе» заявил, что свыше 2 млн человек получили два компонента вакцины. «И примерно столько же сделали первый укол», — добавил глава государства.

При этом Путин посетовал на определенные проблемы с логистикой, распределением вакцин, организацией прививочных пунктов. Президент заявил, что в девяти регионах вакцинация и вовсе не начиналась. О каких субъектах идет речь, он не уточнил.

«Нам, конечно, нужна обратная связь по поводу того, что реально происходит на земле, как говорится. Как организована эта работа, как она идет и какие результаты мы имеем», — пояснил президент.

При этом в большинстве регионов говорят, что проблем с поставками нет и вакцинация проходит в плановом режиме. Впрочем, есть и исключения. Так, например, в Дагестане РБК сообщили, что к 4 марта поступившая в регион партия вакцины была практически полностью израсходована и в регионе ждут новую. 3 марта губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время совещания с оперативным штабом попробовал записаться на вакцинацию по телефону горячей линии регионального минздрава. Однако оператор сообщил, что может лишь поставить Осипова в лист ожидания.

В пятницу, 5 марта, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в марте объем производства вакцины планируется нарастить. «В России на сегодняшний день произведено 13,9 млн комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», в гражданский оборот поступило 7,9 млн», — сказала она.

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Изначально вакцинироваться могли люди в возрасте от 18 до 60 лет, в конце декабря Минздрав дал разрешение и для пожилых людей. На прививку не записывают граждан моложе 18 лет, людей с тяжелыми аллергическими реакциями, обострением хронических заболеваний. При целом ряде заболеваний (эпилепсия, миокардит, проблемы эндокринной системы) власти рекомендуют для начала проконсультироваться у лечащего врача. Помимо этого вторую дозу не вводят тем, у кого были тяжелые осложнения после первой.

План по уколам

5 марта глава правительства Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от COVID-19 должен завершиться до начала осени.

За два дня до этого глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила: чтобы избежать третьей волны коронавируса, нужно в течение двух месяцев привить 25% населения страны. «Либо если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30%. Если поствакцинальный иммунитет будет сохраняться дольше, например полтора года, то количество привитых может быть несколько меньше для профилактики следующей волны», — отметила Скворцова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране появится, после того как будут привиты 60% взрослого населения.

В гражданском обороте в России находятся две вакцины. Прежде всего это вакцина «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи, которая была зарегистрирована еще летом. Ее эффективность разработчики оценивают в 91,6%. Также в регионы начала поступать «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор», регистрацию этот препарат получил в октябре. 20 февраля было объявлено о регистрации вакцины «КовиВак», созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, в гражданский оборот она должна попасть во второй половине марта. Для полноценной вакцинации этими препаратами необходимо ввести две дозы.

Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский считает, что главные проблемы с темпами вакцинации связаны не с производством препаратов или логистикой. «Как мне кажется, со стороны наших медицинских организаций сделано все: вакцины достаточно, дефицита не ощущается, организовано все достаточно пристойно. Должны быть воля и желание людей провакцинироваться. А этого пока нет. У меня складывается впечатление, что все, кто хотел сделать, уже сделали и сейчас темпы, скорее, снизились. И как убедить людей — отдельный вопрос, потому что никто людей насильно загонять под шприц не будет. Надо работать в этом направлении. В любом случае требуется мобилизация в несколько раз», — сказал ученый РБК.

С мыслью о том, что для ускорения темпов вакцинации нужна активная разъяснительная работа с населением, согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«К сожалению, в нашем обществе существует такая точка зрения, что вакцины несут не только пользу, но и вред. Отчасти это происходит из-за конкуренции среди производителей, отчасти — из-за финансовых интересов противников вакцинации. И не только в масштабе России, но и в международном. И тут нужно не перегнуть палку: если мы начнем принимать меры по принуждению людей к вакцинации, то получим обратный результат. Какая-то работа тут ведется, надо ее интенсифицировать, доносить людям, что вакцинация полезна для них», — отметил он в беседе с РБК.

Как проходит вакцинация в мире

По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает ход вакцинации в разных странах мира, по состоянию на 5 марта всего было использовано 279 млн доз в 111 государствах.

В Израиле хотя бы одну дозу получили 53,9% населения, в Великобритании — 31,4%, в США — 16,3%, в Турции — 8,9%, в Швейцарии — 6,4%, во Франции — 5%, в Германии — 5,5%, в Испании — 6,3%, в Италии — 5,6%, в Австрии — 5,4%.