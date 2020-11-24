Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,45 75,56 EUR Нал. 90,50 89,60 USD Бирж. 75,85 -0,33 EUR Бирж. 89,90 -0,30 USD ЦБ. 75,76 -0,25 EUR ЦБ. 89,93 -0,33 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 18388,91 +19,91 IMOEX 3076,49 +0,97% RTSI 1277,62 +1,66% Brent 46,53 +1,75% DJIA 29591,27 +1,12% Nasdaq 11880,63 +0,22%
Нанотехнологии обретают военно-промышленный ракурс
Лента новостей
Чемпион UFC Петр Ян ответил на критику со стороны Федора Емельяненко 10:31, Спорт Концепция онлайн-присутствия. Как живут закрытые в пандемию музеи 10:30, Общество Как правильно выбрать криптобиржу. Простые советы 10:26, Крипто Мэра Норильска изберут после новогодних праздников 10:24, Общество В Москве за сутки от COVID-19 вылечились более 5,6 тыс. человек 10:18, Общество Арбитр рассказал подробности нападения тренера Кучерова на судей матча 10:15, Спорт Высокий спрос на элитные коттеджи в Подмосковье не привел к росту сделок 10:13, Недвижимость Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии 10:03, РБК и Intel NUC Трамп заявил о продолжении борьбы с «самыми коррумпированными выборами» 10:01, Политика «Черная пятница» в год желтых ценников: чего ждать от распродаж-2020 10:00, PRO Mazda назвала российские цены на кроссовер CX-30 09:51, Авто За сутки токен XRP подорожал на 60% и достиг максимума с мая 2018 года 09:48, Крипто Минобороны сообщило о вторжении «Джона Маккейна» в российские воды 09:46, Политика Федун назвал неизбежным снижение экспорта нефти и газа в Европу 09:43, Бизнес Прокуроры проверят данные о мытье туалетов воспитанниками детсада Томска 09:36, Общество Электросамокаты опередили велосипеды на рынке аренды 09:30, Бизнес Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать 09:26, РБК и ВТБ Привилегия СМИ сообщили о нападении первого тренера Кучерова на судью во время матча 09:14, Спорт «Яндекс» возглавил рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes 09:06, Общество Что пытаются доказать друг другу два главных миллиардера Японии 09:01, PRO Сколько получают из бюджета институты развития. Что важно знать 09:00, Экономика Как работают деньги: что предлагает финтех для управления капиталами 08:57, РБК и Refinitiv ОПГ для господрядчиков, субсидии бизнесу за экосбор. Главные новости РБК 08:54, Общество В Пентагоне выразили готовность начать передачу власти команде Байдена 08:49, Политика СМИ узнали о планах властей по госкомпаниям и их дивидендам 08:42, Экономика В Красном Кресте заявили о «настоящем вызове» с открытием КПП в Донбассе 08:30, Политика Как увлечь ребенка наукой и личным развитием 08:28, РБК и Vnukovo Country Club МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС 08:19, Общество
Газета
Нанотехнологии обретают военно-промышленный ракурс
Газета № 098 (3265) (2411) Политика,
0

Нанотехнологии обретают военно-промышленный ракурс

Сергей Куликов стал основным претендентом на пост главы «Роснано»
На пост главы «Роснано» рассматривается кандидатура первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшего топ-менеджера «Ростеха» Сергея Куликова. Он курировал корпоративную реформу и обновление стратегии госкорпорации
Сергей Куликов
Сергей Куликов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основным кандидатом на пост главы «Роснано» стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к федеральным властям, и подтвердил знакомый Куликова. Источник, близкий к правительству, подтвердил, что он рассматривается на этот пост.

23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития. В рамках этой реформы «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ. Источники РБК сообщали, что занимающему сейчас пост главы «Роснано» Анатолию Чубайсу будет предложена новая должность.

Бизнес
Правительство запустит реформу институтов развития Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Представитель «Роснано» сказал РБК, что в компании неизвестно о возможности назначения Куликова. В пресс-службе ВЭБа отказались от комментариев. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Юрия Борисова, который возглавляет коллегию Военно-промышленной комиссии. С Куликовым связаться не удалось.

Чего добилось «Роснано» при Чубайсе

Группа «Роснано» (изначально «Российская корпорация нанотехнологий», или «Роснанотех») была создана в июле 2007 года, ее бессменным руководителем является Чубайс.

Политика
В.Путин подписал закон о создании корпорации нанотехнологий

«Роснано», по его собственным данным, за 13 лет совместно с партнерами проинвестировало более 590 млрд руб. и обеспечило запуск работы 126 новых предприятий наноиндустрии. Общий объем продаж продукции, произведенной на этих заводах, по данным Росстата, по итогам 2019 года превысил 2,2 трлн руб., а экспорт — 353 млрд руб. (накопленным итогом).

Финансирование «Роснано» из бюджета составило 110 млрд руб., при этом объем налоговых и других платежей компаний, созданных при участии группы, — 152 млрд руб. (данные пресс-службы компании).

Среди наиболее крупных реализованных проектов «Роснано» — компания «Хевел» (единственный российский производитель солнечных батарей полного цикла на базе российской технологии), российский процессор для ноутбуков, рабочих станций и микросерверов Baikal-M, первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110 М (процесс ее испытаний не обошелся без проблем).

Бизнес
Россия остановила испытания газовой турбины большой мощности из-за аварии Газотурбинная установка ГТД-110М

«Роснано» совместно с финской Fortum создали Фонд развития ветроэнергетики, в портфеле которого — строительство 1,8 ГВт ветростанций более чем в десяти регионах России.

Сложные проекты «Роснано»

Не все проекты компании были успешными. В 2011 году Чубайс представил Владимиру Путину, занимавшему тогда пост премьера, электронную книгу с пластиковым экраном Plastic Logic 100, которая должна была заменить обычные учебники в российских школах. Однако после эксперимента в 2013 году «Роснано» признало его неудачным и свернуло производство. Инвестиции составили $240 млн. Однако затем компания решила перезапустить этот проект, весной 2020 года на его базе был запущен Российский центр гибкой электроники в Троицке.

«Роснано» инвестировало 9,4 млрд руб. в совместный с группой «Нитол» проект по производству поликристаллического кремния для солнечных батарей — «Усолье — Сибирский силикон». В 2013 году все эти инвестиции «Роснано» перевело в резерв по возможным списаниям, а затем решило продать свою долю в проекте за 176,4 млн руб. неназванному инвестору.

Вместе с китайским производителем батарей Thunder Sky «Роснано» собиралось запустить первый в России масштабный завод литий-ионных батарей нового поколения — «Лиотех». Инвестиции со стороны российской компании оценивались в 7,6 млрд руб., запуск состоялся в декабре 2011 года. Но из-за недостаточного спроса работа завода была приостановлена и он оказался в процедуре банкротства. В 2019 году завод был перезапущен после заключения с кредиторами соглашения о погашении долга в 10 млрд руб. с рассрочкой на десять лет.

Что известно про Куликова

«Кандидатура Куликова [на пост главы «Роснано»] вполне вероятна. Его опыт работы в крупных корпорациях, а также на стороне заказчика — государства поможет построить эффективную работу по удовлетворению спроса на инновационные продукты и разработки», — сказал РБК источник в крупном промышленном холдинге. «Он отличный стратег, который умеет учитывать накопленный опыт и адаптировать его, исходя из новых вызовов и конъюнктуры рынка. При этом его сильной стороной является выстраивание внутренних процессов в компании, формирование сильной управленческой команды, оптимизация затрат при повышении эффективности работы в целом, все это может быть крайне актуально в случае с «Роснано», — добавил собеседник РБК.

Общество
Чубайс ответил на предложение назначить его «начальником Арктики» Анатолий Чубайс

Куликову 44 года. Он выпускник Военного университета Министерства обороны, с 1994 по 2000 год служил в Вооруженных силах, после чего работал в компаниях «Промэкспорт» и «Рособоронэкспорт». В 2008 году Куликов стал помощником главы «Ростеха» (тогда корпорация называлась «Ростехнологии») Сергея Чемезова, а годом позже возглавил его аппарат. В 2013 году Куликов был назначен исполнительным директором «Ростеха», с 2015 года — индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации. В июне 2018 года он стал первым зампредом коллегии ВПК, которая занимается координацией разработки госпрограммы вооружений, формированием гособоронзаказа и программ развития оборонно-промышленного комплекса.

«Я знаю Сергея около 20 лет, очень работоспособный и опытный управленец. Настоящий патриот своего дела, обладает серьезным опытом работы с индустриальными активами, знает потребности ВПК, а также понимает потенциал развития современных производителей», — говорил тогда Чемезов.

Глава «Ростеха» указывал, что Куликов стал инициатором многих изменений внутри госкорпорации, называя его «реформатором», — провел корпоративную реформу, инициировал обновление стратегии «Ростеха». В результате в госкорпорации появились отраслевые кластеры, внедрен институт индустриальных директоров, обеспечена оптимизация центрального аппарата и холдингов. Под его руководством была утверждена стратегия, которая предполагает рост гражданской продукции в выручке «Ростеха» до 50% от общего объема до 2025 года (по итогам 2019 года — 31,1%).

«Безусловно, пост главы «Роснано» подразумевает знание и понимание области современных технологий, умение определить перспективные направления работы и оценить глубину того или иного рынка. Тут крайне полезен будет опыт Куликова по созданию внутри госкорпорации специальной инвестиционной компании «РТ-развитие бизнеса», — отмечает источник в крупном промышленном холдинге.

Экономика
Чубайс оценил здоровье «лошади» нефтяной экономики фразой «еще не сдохла» Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Среди направлений «РТ-развитие бизнеса» (с активами под управлением суммарной стоимостью более 40 млрд руб.) — телекоммуникации, электроника, ИT, производство современных материалов.

На должности директора радиоэлектронного кластера Куликов провел реорганизацию активов и сформировал дивизионы по продуктовому принципу, подготовил их к привлечению частных инвестиций. В частности, уже после его ухода «Ростех» и АФК «Система» Владимира Евтушенкова завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники ООО «Элемент», в котором доля госкорпорации составила 49,9% («Система», получившая контроль, внесла в СП помимо активов еще 1,35 млрд руб.).

В состав этого кластера входит более 200 предприятий. По итогам 2019 года его выручка превысила 250 млрд руб., увеличившись примерно на 25% по сравнению с 2016 годом (200 млрд руб.). Куликов также участвовал в партнерских проектах «Ростеха» — к примеру, в создании двух совместных предприятий с Boeing, реструктуризации и оздоровлении холдингов «Росэл», «Калашников», «Технодинамика».

Политика
Топ-менеджер «Ростеха» стал кандидатом на пост главы «Почты России» <p>Член правления госкорпорации &laquo;Ростех&raquo; Сергей Куликов&nbsp;на территории завода&nbsp;имени Э.С. Яламова.&nbsp;15 февраля 2016</p> <p></p>

В начале 2017 года Куликов рассматривался на пост главы «Почты России», но это назначение не состоялось — эту должность занял заместитель министра экономического развития Николай Подгузов (в январе 2020 года его сменил бывший вице-премьер Максим Акимов). Когда Куликова назначили первым зампредом коллегии ВПК, Чемезов выражал уверенность, что на новой должности он сможет «обеспечить синергию работы ведомства и предприятий отрасли и внести большой вклад в усиление обороноспособности нашей страны».

Что означает замена Чубайса на Куликова

Судя по карьере Куликова, он был фактически правой рукой Чемезова, говорит политолог Татьяна Становая. Он стал помощником главы «Ростеха» в 32 года, а через год возглавил его аппарат — типичный молодой технократ, на которого сам Чемезов сделал ставку задолго до того, как мода на такие назначения пришла на уровне правительства и администрации президента, отмечает Становая.

Политика
Вышел срок: почему Путин сменил главу администрации <p>Президент России Владимир Путин и&nbsp;экс-глава кремлевской администрации Сергей Иванов (слева направо)</p>

По ее мнению, тренд последних лет — уход политически весомых фигур с большим опытом и особыми отношениями с президентом, которым на смену приходят молодые технократы. Так, в августе 2016 года главой администрации президента вместо Сергея Иванова стал Антон Вайно, началась череда замен губернаторов-ветеранов, сменилось правительство.

Назначение в «Роснано» Куликова как человека, близкого к Чемезову, было бы логичным, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Чемезовская группа все дальше от ВПК и все ближе к хайтековским вещам. В частности, они делали «русский айфон» YotaPhone и единую национальную систему цифровой маркировки товаров», — указывает он.

Если Куликов будет назначен руководителем «Роснано», то это надо будет рассматривать не как попытку Чемезова заполучить компанию в сферу своего влияния (у него и так немало задач в «Ростехе»), а как его вклад в решение кадровой проблемы, в свою очередь, считает Становая.

Авторы: Евгения Кузнецова, Тимофей Дзядко, Инна Сидоркова.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: Анатолий Чубайс , ВПК , Роснано , ВЭБ , Сергей Чемезов , Ростех
Материалы по теме
Власти подготовят сценарии реформы всех институтов развития Политика
Кремль не стал анонсировать новую должность Чубайса после реформы Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter