Нанотехнологии обретают военно-промышленный ракурс

Сергей Куликов стал основным претендентом на пост главы «Роснано»

На пост главы «Роснано» рассматривается кандидатура первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшего топ-менеджера «Ростеха» Сергея Куликова. Он курировал корпоративную реформу и обновление стратегии госкорпорации

Сергей Куликов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основным кандидатом на пост главы «Роснано» стал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к федеральным властям, и подтвердил знакомый Куликова. Источник, близкий к правительству, подтвердил, что он рассматривается на этот пост.

23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил о реформе системы институтов развития. В рамках этой реформы «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ. Источники РБК сообщали, что занимающему сейчас пост главы «Роснано» Анатолию Чубайсу будет предложена новая должность.

Представитель «Роснано» сказал РБК, что в компании неизвестно о возможности назначения Куликова. В пресс-службе ВЭБа отказались от комментариев. РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Юрия Борисова, который возглавляет коллегию Военно-промышленной комиссии. С Куликовым связаться не удалось.

Чего добилось «Роснано» при Чубайсе

Группа «Роснано» (изначально «Российская корпорация нанотехнологий», или «Роснанотех») была создана в июле 2007 года, ее бессменным руководителем является Чубайс.

«Роснано», по его собственным данным, за 13 лет совместно с партнерами проинвестировало более 590 млрд руб. и обеспечило запуск работы 126 новых предприятий наноиндустрии. Общий объем продаж продукции, произведенной на этих заводах, по данным Росстата, по итогам 2019 года превысил 2,2 трлн руб., а экспорт — 353 млрд руб. (накопленным итогом).

Финансирование «Роснано» из бюджета составило 110 млрд руб., при этом объем налоговых и других платежей компаний, созданных при участии группы, — 152 млрд руб. (данные пресс-службы компании).

Среди наиболее крупных реализованных проектов «Роснано» — компания «Хевел» (единственный российский производитель солнечных батарей полного цикла на базе российской технологии), российский процессор для ноутбуков, рабочих станций и микросерверов Baikal-M, первая российская газовая турбина большой мощности ГТД-110 М (процесс ее испытаний не обошелся без проблем).

«Роснано» совместно с финской Fortum создали Фонд развития ветроэнергетики, в портфеле которого — строительство 1,8 ГВт ветростанций более чем в десяти регионах России.

Сложные проекты «Роснано» Не все проекты компании были успешными. В 2011 году Чубайс представил Владимиру Путину, занимавшему тогда пост премьера, электронную книгу с пластиковым экраном Plastic Logic 100, которая должна была заменить обычные учебники в российских школах. Однако после эксперимента в 2013 году «Роснано» признало его неудачным и свернуло производство. Инвестиции составили $240 млн. Однако затем компания решила перезапустить этот проект, весной 2020 года на его базе был запущен Российский центр гибкой электроники в Троицке. «Роснано» инвестировало 9,4 млрд руб. в совместный с группой «Нитол» проект по производству поликристаллического кремния для солнечных батарей — «Усолье — Сибирский силикон». В 2013 году все эти инвестиции «Роснано» перевело в резерв по возможным списаниям, а затем решило продать свою долю в проекте за 176,4 млн руб. неназванному инвестору. Вместе с китайским производителем батарей Thunder Sky «Роснано» собиралось запустить первый в России масштабный завод литий-ионных батарей нового поколения — «Лиотех». Инвестиции со стороны российской компании оценивались в 7,6 млрд руб., запуск состоялся в декабре 2011 года. Но из-за недостаточного спроса работа завода была приостановлена и он оказался в процедуре банкротства. В 2019 году завод был перезапущен после заключения с кредиторами соглашения о погашении долга в 10 млрд руб. с рассрочкой на десять лет.

Что известно про Куликова

«Кандидатура Куликова [на пост главы «Роснано»] вполне вероятна. Его опыт работы в крупных корпорациях, а также на стороне заказчика — государства поможет построить эффективную работу по удовлетворению спроса на инновационные продукты и разработки», — сказал РБК источник в крупном промышленном холдинге. «Он отличный стратег, который умеет учитывать накопленный опыт и адаптировать его, исходя из новых вызовов и конъюнктуры рынка. При этом его сильной стороной является выстраивание внутренних процессов в компании, формирование сильной управленческой команды, оптимизация затрат при повышении эффективности работы в целом, все это может быть крайне актуально в случае с «Роснано», — добавил собеседник РБК.

Куликову 44 года. Он выпускник Военного университета Министерства обороны, с 1994 по 2000 год служил в Вооруженных силах, после чего работал в компаниях «Промэкспорт» и «Рособоронэкспорт». В 2008 году Куликов стал помощником главы «Ростеха» (тогда корпорация называлась «Ростехнологии») Сергея Чемезова, а годом позже возглавил его аппарат. В 2013 году Куликов был назначен исполнительным директором «Ростеха», с 2015 года — индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации. В июне 2018 года он стал первым зампредом коллегии ВПК, которая занимается координацией разработки госпрограммы вооружений, формированием гособоронзаказа и программ развития оборонно-промышленного комплекса.

«Я знаю Сергея около 20 лет, очень работоспособный и опытный управленец. Настоящий патриот своего дела, обладает серьезным опытом работы с индустриальными активами, знает потребности ВПК, а также понимает потенциал развития современных производителей», — говорил тогда Чемезов.

Глава «Ростеха» указывал, что Куликов стал инициатором многих изменений внутри госкорпорации, называя его «реформатором», — провел корпоративную реформу, инициировал обновление стратегии «Ростеха». В результате в госкорпорации появились отраслевые кластеры, внедрен институт индустриальных директоров, обеспечена оптимизация центрального аппарата и холдингов. Под его руководством была утверждена стратегия, которая предполагает рост гражданской продукции в выручке «Ростеха» до 50% от общего объема до 2025 года (по итогам 2019 года — 31,1%).

«Безусловно, пост главы «Роснано» подразумевает знание и понимание области современных технологий, умение определить перспективные направления работы и оценить глубину того или иного рынка. Тут крайне полезен будет опыт Куликова по созданию внутри госкорпорации специальной инвестиционной компании «РТ-развитие бизнеса», — отмечает источник в крупном промышленном холдинге.

Среди направлений «РТ-развитие бизнеса» (с активами под управлением суммарной стоимостью более 40 млрд руб.) — телекоммуникации, электроника, ИT, производство современных материалов.

На должности директора радиоэлектронного кластера Куликов провел реорганизацию активов и сформировал дивизионы по продуктовому принципу, подготовил их к привлечению частных инвестиций. В частности, уже после его ухода «Ростех» и АФК «Система» Владимира Евтушенкова завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники ООО «Элемент», в котором доля госкорпорации составила 49,9% («Система», получившая контроль, внесла в СП помимо активов еще 1,35 млрд руб.).

В состав этого кластера входит более 200 предприятий. По итогам 2019 года его выручка превысила 250 млрд руб., увеличившись примерно на 25% по сравнению с 2016 годом (200 млрд руб.). Куликов также участвовал в партнерских проектах «Ростеха» — к примеру, в создании двух совместных предприятий с Boeing, реструктуризации и оздоровлении холдингов «Росэл», «Калашников», «Технодинамика».

В начале 2017 года Куликов рассматривался на пост главы «Почты России», но это назначение не состоялось — эту должность занял заместитель министра экономического развития Николай Подгузов (в январе 2020 года его сменил бывший вице-премьер Максим Акимов). Когда Куликова назначили первым зампредом коллегии ВПК, Чемезов выражал уверенность, что на новой должности он сможет «обеспечить синергию работы ведомства и предприятий отрасли и внести большой вклад в усиление обороноспособности нашей страны».

Что означает замена Чубайса на Куликова

Судя по карьере Куликова, он был фактически правой рукой Чемезова, говорит политолог Татьяна Становая. Он стал помощником главы «Ростеха» в 32 года, а через год возглавил его аппарат — типичный молодой технократ, на которого сам Чемезов сделал ставку задолго до того, как мода на такие назначения пришла на уровне правительства и администрации президента, отмечает Становая.

По ее мнению, тренд последних лет — уход политически весомых фигур с большим опытом и особыми отношениями с президентом, которым на смену приходят молодые технократы. Так, в августе 2016 года главой администрации президента вместо Сергея Иванова стал Антон Вайно, началась череда замен губернаторов-ветеранов, сменилось правительство.

Назначение в «Роснано» Куликова как человека, близкого к Чемезову, было бы логичным, считает президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. «Чемезовская группа все дальше от ВПК и все ближе к хайтековским вещам. В частности, они делали «русский айфон» YotaPhone и единую национальную систему цифровой маркировки товаров», — указывает он.

Если Куликов будет назначен руководителем «Роснано», то это надо будет рассматривать не как попытку Чемезова заполучить компанию в сферу своего влияния (у него и так немало задач в «Ростехе»), а как его вклад в решение кадровой проблемы, в свою очередь, считает Становая.