Чубайс ответил на предложение назначить его «начальником Арктики»

Анатолий Чубайс (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Анатолий Чубайс ответил через Facebook на сообщения о возможном уходе с поста главы «Роснано». В среду, 21 октября, РБК сообщил, что власти обсуждают сценарии реформы институтов развития, в том числе «Роснано», а также возможность отставки главы компании. Два источника РБК утверждали, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой».

«Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», — написал Чубайс на своей странице.

По данным источников РБК, вопрос реформы институтов развития с возможным сокращением их числа обсуждается в правительстве России, при этом оценивается наличие пересечений в функциях таких структур и различных государственных ведомств, а также рассматриваются предложения, подготовленные ВЭБ.РФ и другими крупными компаниями с госучастием.

«Если деятельность института незначительна в контексте общегосударственных приоритетов или имеет много пересечений с госструктурами — это повод для оптимизации», — сообщил один из собеседников РБК.