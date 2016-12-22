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Россия остановила испытания газовой турбины большой мощности из-за аварии
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Россия остановила испытания газовой турбины большой мощности из-за аварии
Бизнес, 17:24
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Россия остановила испытания газовой турбины большой мощности из-за аварии
Испытания первой в России газовой турбины большой мощности приостановлены из-за аварии. Это затянет сроки начала ее производства и потребует новых инвестиций — к проекту в качестве инвестора могут присоединиться «Силовые машины»
Газотурбинная установка ГТД-110М (Фото: Союз Машиностроителей России)

Испытания первой в России газовой турбины большой мощности ГТД-110М (до 120 МВт) остановлены из-за вышедших из строя механизмов, сообщило агентство ТАСС. Это подтвердили РБК представители инжинирингового центра «Газотурбинные технологии», который проводил испытания, и двух его акционеров — «Роснано» и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха».

«В процессе тестовых испытаний газотурбинной установки ГТД-110М произошла авария, в результате которой турбина действительно была повреждена», — сказал РБК представитель ИЦ «Газотурбинные технологии». Целью испытаний было выявить недостатки конструкции, чтобы избежать серьезных инцидентов в процессе промышленной эксплуатации в энергосистеме, добавил он. Представитель ОДК уточнил, что ряд механизмов вышел из строя в декабре 2017 года, поэтому испытания пришлось остановить до устранения проблем.

Разработка собственной турбины большой мощности в России велась давно, но без особых успехов, а в 2013 году «дочка» ОДК «ОДК-Сатурн» подписала инвестиционное соглашение с «Роснано» и «Интер РАО» по созданию турбины нового поколения — ГТД-110М, разработкой которой занялся ИЦ «Газотурбинные технологии». «Интер РАО» получила в этом проекте 52,95%, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» — 42,34%, «ОДК-Сатурн» — 4,5%, оставшиеся 0,21% у некоммерческого партнерства ЦИЭТ. Планировалось, что испытания завершатся в 2017 году, но затем этот срок перенесли на полгода — на середину 2018 года, на этот год намечался и запуск оборудования в серийное производство, напоминает ТАСС.

«Безусловно, это [авария при испытаниях] скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным. Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в РФ, и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы», — подчеркнул представитель ОДК. По его словам, сейчас ведутся работы по устранению неисправности. «Разработка российской газовой турбины большой мощности остается крайне важной задачей для российской энергетики. Несмотря на неизбежную сдвижку сроков в связи с аварией, «Роснано» продолжит акционерное участие в высоко востребованном проекте и ожидает, что он будет реализован», — добавил представитель «Роснано». Представитель «Интер РАО» обещал предоставить комментарий позже.

«С учетом того, что проекту требуются дополнительные компетенции и инвестиции, мы обсуждаем возможность привлечения в него еще одного участника — компании «Силовые машины», — сказал РБК представитель ОДК, отказавшись уточнить размер необходимых инвестиций, сославшись на конфиденциальность.

Представитель «Силовых машин» отказался от комментариев. Но владелец компании Алексей Мордашов на прошлой неделе, 12 апреля, заявил о готовности поучаствовать в импортозамещении газовых турбин, попросив у правительства господдержку для «Силовых машин». В январе 2018 года эта компания попала под санкции США из-за того, что произведенные при ее участии турбины Siemens летом 2017 года оказались в Крыму, несмотря на запрет немецкой стороны. «Знаменитая история по газовым турбинам еще раз, на мой взгляд, подчеркивает, что России необходима своя технология газовых турбин», — сказал Мордашов, выступая на заседании правительственной комиссии по импортозамещению под председательством Дмитрия Медведева.

Мордашов отметил, что «Силовые машины» готовы взять на себя обязательства создать технологию газовых турбин, но для этого понадобится государственно-частное партнерство. Он выразил готовность взять на себя половину финансирования проекта разработки новой технологии, подчеркнув: «Но без поддержки государства в финансировании НИОКР, в финансировании испытательной базы нам просто не потянуть этот проект».

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: «Силовые машины» , газовые турбины
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