Глава «Почты России» станет заместителем нового руководителя

Как ранее сообщал РБК, возглавить «Почту» предложили бывшему вице-премьеру Максиму Акимову. Возглавляющий предприятие с 2017 года Подгузов после назначения нового главы получит должность первого заместителя

Максим Акимов (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Глава «Почты России» Николай Подгузов после назначения на эту должность бывшего вице-премьера Максима Акимова останется на предприятии в должности первого заместителя Акимова. Об этом сообщили РБК два источника, близких к правительству, и собеседник, близкий к руководству «Почты». Представитель «Почты России» отказался от комментариев.

Источник, знакомый с процедурой назначения нового генерального директора АО, пояснил, что прежде, чем появится директива Росимущества, должно появиться распоряжение правительства о переизбрании совета директоров, как как формально председатель Совета директоров не может одновременно быть и гендиректором предприятия.

«Это распоряжение вступит в силу с момента его опубликования на сайте правительства. А значит, Акимов пока возглавляет Совет директоров и его кандидатура пока не может быть предложена на место Подгузова», — сказал собеседник РБК. Он не исключил при этом, что все необходимые документы могут быть опубликованы одним днем, и сразу же будет проведено заседание нового совета директоров и назначение нового главы «Почты».

На прошлой неделе РБК сообщал, что Акимову поступило предложение возглавить «Почту России». Бывший вице-премьер предложение принял, рассказывали три источника РБК в окружении бывшего вице-премьера.

Подгузов возглавляет «Почту России» с июля 2017 года.