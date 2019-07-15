«Ростех» и «Система» завершили создание СП в сфере микроэлектроники

«Ростех» и «Система» завершили создание СП в сфере микроэлектроники

Госкорпорация «Ростех» и АФК «Система» Владимира Евтушенкова завершили создание объединенной компании в сфере микроэлектроники ООО «Элемент». Об этом ТАСС сообщил замглавы «Ростеха» Дмитрий Леликов.

По его словам, структура «Системы» — ЗАО «РТИ-Микроэлектроника» — и «дочка» «Ростеха» «Росэлектроника» подписали договоры купли-продажи в отношении долей в совместном предприятии. Контрольная доля в нем переходит «РТИ-Микроэлектронике».

С учетом разницы в стоимости вносимых активов «Система» выкупает у госкорпорации долю до контрольной за 1,35 млрд руб., сообщил Леликов. Доля «Системы» в совместном предприятии составит 50,01%, «Ростеха» — 49,99%.

«Ростех» и АФК «Система» начали обсуждение слияния активов в сфере микроэлектроники в ноябре 2016 года. Стороны заключили официальное соглашение через год, однако позднее сделка была заморожена на фоне судебных разбирательств «Системы» с «Роснефтью».