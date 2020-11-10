Премьер закончил отделку кабинета

В правительстве Михаила Мишустина сменилась четверть состава

Главы Минприроды, Минтранса и Минстроя, назначенные еще при Дмитрии Медведеве, ушли в отставку. Их места займут кандидаты Михаила Мишустина, а нефтяники и энергетики получат собственного куратора вице-премьера

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Утром в понедельник, 9 ноября, президент Владимир Путин отправил в отставку руководителей сразу трех министерств — Минтранса (Евгения Дитриха), Минприроды (Дмитрия Кобылкина) и Минстроя (Владимира Якушева), а также ввел должность десятого вице-премьера, которую займет переведенный с поста министра энергетики Александр Новак.

Премьер Михаил Мишустин, в свою очередь, предложил Госдуме в качестве кандидатов на освободившиеся места гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева (должен возглавить Минтранс), предправления «РусГидро» Николая Шульгинова (Минэнерго), главу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова (перейдет в Минприроды), руководителя Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова (Минвостокразвития) и первого замминистра строительства Ирека Файзуллина (Минстрой). Он также выдвинул Новака на пост вице-премьера.

Все кандидаты «имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях, хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы», отметил премьер.

Почему меняют глав ключевых министерств

Перестановки в правительстве касаются четверти состава кабинета министров — пяти из 21 министерства. В случае одобрения Госдумой этих кандидатов (голосование состоится во вторник, 10 ноября) Путин подпишет указы об их назначении в правительство.

Все уволенные министры — транспорта, природных ресурсов и строительства — пришли в правительство Дмитрия Медведева в мае 2018 года и сохранили свои посты в январе 2020 года, когда тот ушел в отставку и Белый дом возглавил Мишустин. Смена части кабинета министров означает завершение формирования нового состава правительства, именно правительства Мишустина, подчеркивает политконсультант Петр Быстров. В начале года были заменены практически все вице-премьеры, руководство аппарата правительства и министры социального блока — образования, здравоохранения, культуры, напомнил он. Сейчас произошло окончательное формирование нового кабинета, произошла замена министров, отвечающих за доходную часть бюджета, — Минприроды, Минэнерго и Минтранса. «Это, конечно, свидетельствует об усилении роли председателя правительства и показывает, что президент продолжает ему доверять», — считает Быстров.

У Мишустина было достаточно времени с момента назначения, чтобы оценить работу прошлого состава кабинета, и сейчас он производит точечные изменения, добавляет политконсультант Дмитрий Фетисов.

Кроме того, к некоторым министрам были серьезные претензии, напоминает он. Так, Минприроды при Кобылкине критиковали за реализацию мусорной реформы и нацпроекта «Экология». В сентябре аудиторы Счетной палаты заявили, что ситуация с мусорными полигонами в России «близка к критической», так как при нынешних темпах роста объемов твердых коммунальных отходов — 1–2% в год — в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — уже до 2022 года. Но в ответ на это в Минприроды поясняли, что ситуация с переработкой отходов находится под постоянным контролем ведомства — оно взаимодействует с регионами для оперативного решения возникающих вопросов.

Перед Кобылкиным стояла тяжелая задача — сдвинуть с места огромный, «неподъемный пласт мира отходов», который еще ни разу не затрагивался со времен распада Советского Союза, замечает замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. По ее словам, самой большой проблемой реализации реформы стало отсутствие слаженной и эффективной команды, которая бы скрупулезно разрабатывала и последовательно проводила ее, «а не тянула ее в разные стороны, из-за чего терялось время». Впрочем, вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует в правительстве экологию) считает, что вместе с Кобылкиным ей удавалось решать «непростые задачи», в том числе не допустить массовых банкротств региональных операторов по вывозу отходов и мусорных коллапсов, написала она на своей странице в Instagram.

К главе Минтранса также были претензии, его отставка могла состояться еще весной, но из-за сложной ситуации, вызванной коронавирусом, этот вопрос отложили, говорил РБК источник, знакомый с одним из претендентов на пост главы министерства. Савельев — «единственный, кто адекватно проявил себя в кризисной ситуации, в которой оказалась транспортная отрасль из-за пандемии коронавируса», поэтому его назначение вполне логично, говорит источник, близкий к совету директоров «Аэрофлота».

Савельев и Мишустин давно знают друг друга, говорит знакомый главы авиакомпании. Когда Федеральная налоговая служба, которую возглавлял премьер, вводила «витрину данных налогового мониторинга», «Аэрофлот» стал одной из первых компаний, которая приняла участие в эксперименте. Специалисты налоговой службы получили онлайн-доступ к детальным расшифровкам налоговой и бухгалтерской отчетности компании вплоть до первичного документа.

Зачем Мишустину еще один заместитель

В правительстве Мишустина, сформированном в конце января 2020 года, не было отдельного куратора ключевой отрасли — топливно-энергетического комплекса. Эти полномочия вместе с гражданской промышленностью от Дмитрия Козака (стал помощником президента) перешли вице-премьеру по военно-промышленному комплексу Юрию Борисову. Что именно будет курировать Александр Новак, официально пока не объявлялось, но, как уточняют три источника РБК в правительстве, ему перейдет именно ТЭК.

Новый вице-премьер, который возглавлял Минэнерго с 2012 года, является одним из авторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти (ОПЕК+). В марте 2020 года из-за разногласий Москвы и крупнейшего члена ОПЕК Саудовской Аравии соглашение было расторгнуто — это привело к ценовой войне и резкому обвалу нефтяных котировок, которые достигали исторических минимумом (в США цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля). На этом фоне участникам соглашения ОПЕК+ удалось договориться о новом рекордном сокращении добычи почти на 20% начиная с 1 мая, что привело к восстановлению котировок до уровня $40 за баррель и выше (9 ноября нефть марки Brent торговалась по $42,8 за баррель).

В последующих действиях нового вице-премьера могут быть реализованы различные сценарии. Во-первых, Новак может стать вице-премьером, который возьмет на себя только ОПЕК+ и продолжит вести переговоры на более высоком уровне, что покажет саудовским партнерам рост значимости сделки, отмечает глава Фонда энергетической политики Константин Симонов. Еще один сценарий — Новак может рискнуть реализовать ту задачу, которая не получилась у Козака, — стать отраслевым вице-премьером, который активно занимается реформированием отрасли и решает ее ключевые вопросы, замечает эксперт. «Но здесь есть большой риск не справиться, поскольку в нефтегазовой отрасли множество корпоративных конфликтов между конкретными компаниями», — предупреждает он.

Но новый куратор отрасли, выступая перед депутатами Госдумы, сказал, что его задачи не ограничатся сделкой с ОПЕК и будут включать вопросы, касающиеся стратегического развития энергетики и стимулирования инвестиций. «В нефтегазовом комплексе мы должны создать стимулирующие меры для более эффективного использования действующих месторождений в Западной Сибири — там есть большой потенциал. Мы должны продолжить вопросы газификации нашей страны, наших регионов, мы должны приоритетное внимание уделить развитию нефтегазохимии», — сказал он.

Новак — доверенный переговорщик Путина на внешних рынках, отмечает политолог Евгений Минченко. Сейчас перед ним стоит задача адаптировать российскую энергетическую стратегию к меняющимся условиям, в том числе к смене администрации в США, уверен он. «Избранный президент Джо Байден будет менее агрессивно лоббировать интересы нефтяников и газовиков, чем Дональд Трамп, но зато будет продвигать климатическую повестку», — добавил он.