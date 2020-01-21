Борисов станет куратором ТЭКа, промышленности и оборонки в правительстве

И.о. вице-премьера по обороне Юрий Борисов в новом правительстве станет курировать также вопросы ТЭКа и промышленности, рассказали источники РБК. Экс-куратор ТЭКа и промышленности Дмитрий Козак перейдет в администрацию президента

Юрий Борисов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Юрий Борисов, который войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, вместе с вопросами оборонной промышленности получит также кураторство над ТЭКом и промышленностью. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ушедшему в отставку правительству Дмитрия Медведева, и подтвердил собеседник, близкий к администрации президента. Источник РБК в Минобороны подтвердил обсуждение расширения полномочий Борисова.

Действительно, ему расширят полномочия и добавят кураторство отраслей ТЭКа и промышленности, которое в прежнем составе правительства осуществлял Дмитрий Козак, рассказал один из собеседников РБК. По его словам, пока неизвестно, останется Борисов в статусе вице-премьера или будет повышен до первого вице-премьера. В аппарате Борисова отказались от комментариев.

Козак, который с мая 2018 года курирует в правительстве вопросы ТЭКа, промышленности и ретейла, не войдет в новый кабинет министров, рассказали во вторник днем источники РБК. Предполагалось, что Козак мог возглавить российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе, который начался во вторник, 21 января. Но тогда представитель Козака это не подтвердил РБК. И в итоге он не поехал на форум.

Теперь Козак может перейти в администрацию президента, сказали РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве.

Борисов знаком с проблемами ТЭКа: например, в 2019 году он вместе с Козаком, нефтяниками и оборонными компаниями обсуждал выполнение поручения президента о конверсии в оборонной промышленности. В условиях падающего гособоронзаказа Борисов предлагал заводам ускорить выпуск оборудования для нефтегазовых компаний, которые из-за санкций лишились западных поставщиков. Предприятия ТЭКа в этом случае получили бы свободу действий на фоне санкций и могли бы «поплевывать на американцев», которые ограничили поставки оборудования. «И их прижало, и вас прижало», а санкционное воздействие «бросает вас в объятия друг другу», объяснял Борисов.