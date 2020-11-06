Прогрессивная шкала как профилактика накопительства

Эксперты ВШЭ предложили значительно повысить налог на доходы состоятельных россиян

Неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян и лежащие на счетах прибыли компаний надо обложить повышенными налогами, считают экономисты ВШЭ. Такой штраф за накопление капитала может не сработать, возражают их оппоненты

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Высшая школа экономики (ВШЭ) предложила существенно поднять налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций. Инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Речь идет о ставке налога 20–24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн руб. в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета, отмечается в заключении ВШЭ. Достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж, поэтому повышение налогов не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков, считают экономисты.

С 2021 года в России впервые за 20 лет будет введен прогрессивный элемент при налогообложении доходов физических лиц: по поручению президента НДФЛ вырастет с 13 до 15% для граждан с доходами выше 5 млн руб. в год (больше 416 тыс. руб. в месяц). Повышенным налогом будет облагаться часть доходов, превышающая 5 млн руб. При расчетах будут учитываться только периодические и активные доходы, например зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг, а разовые доходы, например от продажи личного имущества, из базы для повышенного налога будут исключены. За счет этой меры бюджет рассчитывает получить 60 млрд руб. дополнительных доходов в 2021 году, 64 млрд — в 2022 году и 68,5 млрд — в 2023 году. Средства будут направляться на лечение детей с редкими тяжелыми (орфанными) заболеваниями.

Минфин сообщил РБК, что другие варианты изменений по НДФЛ и налогу на прибыль сейчас не разрабатываются.

Тем не менее вероятность повышения НДФЛ в будущем есть, прокомментировал РБК партнер КПМГ Донат Подниек: «Это наглядно демонстрирует весь период действия плоской 13-процентной ставки — сразу после ее введения с 2001 года регулярно появлялись инициативы по возвращению к прогрессивной шкале, и 20 лет спустя эти инициативы концептуально реализовались. Как говорится, вода камень точит».

Запланированное повышение налогов хотя и затронет незначительную долю россиян, имеет большой потенциал расширения в будущем, отмечали ранее опрошенные РБК экономисты. После «тренировки» на небольшой группе граждан в дальнейшем возможно повышение НДФЛ и/или снижение планки доходов для применения повышенной ставки, допускали они.

Из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная ставка подоходного налога установлена в Швеции — 61,85%. В Дании она составляет 55,8%, в Германии — 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР — 45%, в США — 37%. Из стран ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела Армения с максимальной ставкой 36%. В Белоруссии ставка НДФЛ равна 13%, в Казахстане и Киргизии — 10%.

Целесообразно ли повышать НДФЛ для состоятельных россиян

Поскольку ВШЭ предлагает облагать повышенным налогом только неинвестируемые доходы, такой подход «представляет собой своего рода штраф за накопление капитала», указывает Подниек. Подтолкнуть физлица вкладывать деньги может только повышение привлекательности таких инвестиций. «Стимулирование «кнутом» может сработать в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе эффективным не станет», — уверен партнер КПМГ.

«При цели увеличить налогообложение доходов богатейших лиц бессмысленно повышать НДФЛ: они получают основные доходы не в виде зарплат, а в виде дивидендов», — считает заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Корниенко. В связи с этим, по ее мнению, нужно вернуться к идее ужесточить правила налогового резидентства.

Сейчас платить налоги в России обязаны лица, находящиеся на ее территории 183 дня в год и более. Поэтому часть состоятельных бизнесменов покидают страну в сумме более чем на полгода, чтобы не платить здесь налоги. Минфин предлагал сократить лимит для признания налоговым резидентом до 90 дней и ввести критерий «центра жизненных интересов»: даже если гражданин находился в стране меньший срок, но у него остались недвижимость, бизнес и личные связи, он все равно будет обязан заплатить налоги в России. Позже Минфин отказался от этой идеи.

По мнению Подниека, более жесткие правила налогового резидентства логично вводить по мере роста привлекательности России для ведения бизнеса, совершенствования судебной системы, защиты предпринимателей от административного давления. В таком случае значительное улучшение условий ведения бизнеса должно компенсировать рост налогов. Сейчас Россия «проигрывает борьбу за налоговых резидентов многим странам, у которых шире арсенал средств для сбора налогов с доходов физлиц, получаемых за пределами страны резидентства», отмечает эксперт.

Уже состоявшееся повышение НДФЛ для граждан с доходами выше 5 млн руб. затронет средний класс, а не сверхбогатых, отмечала ранее РАНХиГС. При этом на фоне повышения НДФЛ для них государство вводит налоговую льготу для лиц со сверхвысокими доходами. С 2021 года владельцы зарубежных активов (в низконалоговых странах и офшорах) вместо налога 13% смогут платить фиксированный платеж 5 млн руб. в год без дополнительной отчетности за все контролируемые иностранные компании (КИК).

Инициатива направлена на то, чтобы создать в России выгодный налоговый режим для бизнесменов с зарубежными активами и вывести их доходы из тени. За 2019 год в бюджет пришло лишь 4,1 млрд руб. НДФЛ с доходов бенефициаров КИК и налога на прибыль КИК, следует из данных ФНС. Причем большую часть выплат обеспечил один российский миллиардер — Владимир Лисин (бенефициар НЛМК), писал РБК.

При этом россияне держат за рубежом более $400 млрд активов, оценивала консалтинговая фирма BCG. Причина низких поступлений налогов от КИК — в том числе сложные правила налогообложения. Поэтому часть российских бизнесменов отказались от налогового резидентства России, чтобы не декларировать прибыль контролируемых офшорных компаний.

Подтолкнет ли инвестиции рост налога на прибыль

Помимо повышения подоходного налога для богатых ВШЭ выступает за повышение до 24% или даже до 30% ставки налога на прибыль на свободные неинвестированные средства корпораций. Компании в России накопили на корпоративных счетах и банковских депозитах более 31,8 трлн руб., следует из данных ЦБ на 1 октября 2020 года, что на 10%, или почти на 3 трлн руб., больше, чем год назад (28,9 трлн руб.). Сложно сказать, какую их часть можно отнести к неинвестируемым и по каким критериям.

В 1995–2001 годах базовая ставка налога на прибыль в России составляла 35%, а для банков, страховых компаний и ряда других организаций была еще выше. В 2002–2008 годах была введена единая ставка 24%, с 2009 года она снижена до 20%.

Счетная палата указывала в недавнем заключении на проект бюджета, что «значительные объемы средств, предоставленные государственным корпорациям и государственной компании [«Автодор»] в прошлые годы, используются не в полном объеме и размещаются на депозитах и счетах в кредитных организациях, по которым государственные корпорации (государственная компания) получают проценты». Общий объем временно свободных средств госкорпораций (их в России шесть) аудиторы оценили в 182 млрд руб. на 1 сентября 2020 года.

Все налоговые изменения нужно рассматривать в комплексе, отмечает замдиректора центра развития ВШЭ Валерий Миронов: «Это как система сообщающихся сосудов. С одной стороны, государство, изъяв часть неинвестируемых средств корпораций, может направить их на антикризисные меры. С другой стороны, прибыли, находясь на счетах в банках, являются, например, ресурсом для выдачи кредитов».

В общем случае повышать налоги, изымая деньги у производителей в пользу бюджета, когда сам бизнес должен искать пути выхода из кризиса, нецелесообразно, говорит Миронов. Но нынешняя ситуация — не обычная циклическая рецессия: кризис не связан со сменой технологического уклада или производственными шоками. На фоне пандемии нужно расширять вложения в здравоохранение и поддержку наиболее проигравших секторов: предприятия пострадали не в результате проигрыша в конкурентной борьбе, а из-за ограничений, введенных самим государством, и бизнесу нужно компенсировать затраты и потери, объясняет эксперт. В такой ситуации повышение налогов на неинвестируемые средства с эффективным инвестиционным вычетом может быть оправданной мерой, полагает Миронов. Это, по его мнению, могло бы активизировать инвестиционный процесс, подтолкнуть компании «не почивать на лаврах», а вкладываться и в основной бизнес, и в сопряженные отрасли.

Хотя в этом году прибыли корпораций не растут такими темпами, как в предыдущие годы (в первом полугодии упали в два раза), определенные средства заморожены на счетах крупных игроков, напоминает Миронов. «Если на Западе корпорации инвестировали в ценные бумаги и на этом фоне фондовые рынки росли, то в России ситуация иная из-за высоких рисков санкций; деньги «не работают» в полной мере. Предприятия продолжают осторожничать — накапливать ресурсы на черный день», — заключает Миронов.