Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 77,87 76,92 EUR Нал. 92,00 91,00 USD Бирж. 77,14 +0,14 EUR Бирж. 91,27 +0,21 USD ЦБ. 78,46 -1,54 EUR ЦБ. 92,12 -1,22 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 15725,00 +158,00 IMOEX 2841,79 -0,69% RTSI 1160,17 -0,90% Brent 40,28 -2,35% DJIA 28390,18 +1,95% Nasdaq 11890,93 +2,59%
Прогрессивная шкала как профилактика накопительства
Лента новостей
Как на улицах Москвы появились электробусы 10:15, РБК и ДПиООС Американские телеканалы прервали речь Трампа о махинациях на выборах 10:05, Политика Екатерина Шульман — РБК: «У нас не начнут бить магазины» 10:01, PRO  Дегтярев анонсировал запрет массовых мероприятий в Хабаровске из-за COVID 09:54, Общество В Москве проверят компанию Deloitte на соблюдение требования об удаленке 09:49, Общество В Москве за сутки от COVID-19 вылечились почти 3,8 тыс. человек 09:47, Общество Выборы президента США. Главное 09:47, Политика Шесть мифов об онлайн-шопинге и их разоблачение 09:46, РБК и ЦУМ Халвинг Zcash и хардфорк Bitcoin Cash. Главные события ноября 09:32, Крипто Вторая ракетка России Рублев вылетел с турнира в Париже 09:32, Спорт СК завел дело после гибели семи человек при пожаре под Смоленском 09:29, Общество СК начал проверку видео с хватавшей за волосы ребенка медсестрой 09:19, Общество Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать 09:17, РБК и ВТБ Привилегия В США вновь выявили более 100 тыс. случаев COVID-19 на фоне выборов 09:14, Общество Тренер ЦСКА объяснил антирекордные поражения в еврокубках 09:12, Спорт Как выглядит антирейтинг профессий по мнению россиян. Инфографика 09:00, Общество Как ссылки на коррупционные дела помогают выиграть арбитражный спор 08:58, PRO Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека 08:48, РБК и Райффайзенбанк Трампу не дали остановить подсчет, налог для богатых. Главные новости РБК 08:44, Общество В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации COVID-19 08:32, Общество СМИ узнали подробности дела об убийстве против владельцев Merlion 08:24, Бизнес Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором 08:13, РБК и INSIGMA Россияне рассказали о «карьерных страшилках» для своих детей 08:00, Общество Принарядиться к кризису: почему люди не жалеют денег на люкс 07:57, PRO Несколько человек погибли при пожаре под Смоленском 07:54, Общество Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году 07:40, РБК и СберПервый Госпиталь с больными COVID-19 во Владивостоке остался без тепла 07:28, Общество Как Армения справляется с наплывом беженцев из Карабаха. Репортаж 07:00, Политика
Газета
Прогрессивная шкала как профилактика накопительства
Газета № 086 (3253) (0611) Экономика,
0

Прогрессивная шкала как профилактика накопительства

Эксперты ВШЭ предложили значительно повысить налог на доходы состоятельных россиян
Неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян и лежащие на счетах прибыли компаний надо обложить повышенными налогами, считают экономисты ВШЭ. Такой штраф за накопление капитала может не сработать, возражают их оппоненты
Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Высшая школа экономики (ВШЭ) предложила существенно поднять налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций. Инициатива содержится в отзыве ВШЭ на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Речь идет о ставке налога 20–24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн руб. в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета, отмечается в заключении ВШЭ. Достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж, поэтому повышение налогов не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков, считают экономисты.

Экономика
Вице-президент ВШЭ предложил рецепт роста ВВП в условиях эпидемии Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

С 2021 года в России впервые за 20 лет будет введен прогрессивный элемент при налогообложении доходов физических лиц: по поручению президента НДФЛ вырастет с 13 до 15% для граждан с доходами выше 5 млн руб. в год (больше 416 тыс. руб. в месяц). Повышенным налогом будет облагаться часть доходов, превышающая 5 млн руб. При расчетах будут учитываться только периодические и активные доходы, например зарплата, дивиденды, доходы от продажи ценных бумаг, а разовые доходы, например от продажи личного имущества, из базы для повышенного налога будут исключены. За счет этой меры бюджет рассчитывает получить 60 млрд руб. дополнительных доходов в 2021 году, 64 млрд — в 2022 году и 68,5 млрд — в 2023 году. Средства будут направляться на лечение детей с редкими тяжелыми (орфанными) заболеваниями.

Минфин сообщил РБК, что другие варианты изменений по НДФЛ и налогу на прибыль сейчас не разрабатываются.

Тем не менее вероятность повышения НДФЛ в будущем есть, прокомментировал РБК партнер КПМГ Донат Подниек: «Это наглядно демонстрирует весь период действия плоской 13-процентной ставки — сразу после ее введения с 2001 года регулярно появлялись инициативы по возвращению к прогрессивной шкале, и 20 лет спустя эти инициативы концептуально реализовались. Как говорится, вода камень точит».

Запланированное повышение налогов хотя и затронет незначительную долю россиян, имеет большой потенциал расширения в будущем, отмечали ранее опрошенные РБК экономисты. После «тренировки» на небольшой группе граждан в дальнейшем возможно повышение НДФЛ и/или снижение планки доходов для применения повышенной ставки, допускали они.

Из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная ставка подоходного налога установлена в Швеции — 61,85%. В Дании она составляет 55,8%, в Германии — 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР — 45%, в США — 37%. Из стран ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела Армения с максимальной ставкой 36%. В Белоруссии ставка НДФЛ равна 13%, в Казахстане и Киргизии — 10%.

Целесообразно ли повышать НДФЛ для состоятельных россиян

Поскольку ВШЭ предлагает облагать повышенным налогом только неинвестируемые доходы, такой подход «представляет собой своего рода штраф за накопление капитала», указывает Подниек. Подтолкнуть физлица вкладывать деньги может только повышение привлекательности таких инвестиций. «Стимулирование «кнутом» может сработать в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе эффективным не станет», — уверен партнер КПМГ.

Общество
Госдума одобрила проект о повышении НДФЛ для людей с высокими зарплатами Фото: duma.gov.ru

«При цели увеличить налогообложение доходов богатейших лиц бессмысленно повышать НДФЛ: они получают основные доходы не в виде зарплат, а в виде дивидендов», — считает заведующая лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Корниенко. В связи с этим, по ее мнению, нужно вернуться к идее ужесточить правила налогового резидентства.

Сейчас платить налоги в России обязаны лица, находящиеся на ее территории 183 дня в год и более. Поэтому часть состоятельных бизнесменов покидают страну в сумме более чем на полгода, чтобы не платить здесь налоги. Минфин предлагал сократить лимит для признания налоговым резидентом до 90 дней и ввести критерий «центра жизненных интересов»: даже если гражданин находился в стране меньший срок, но у него остались недвижимость, бизнес и личные связи, он все равно будет обязан заплатить налоги в России. Позже Минфин отказался от этой идеи.

По мнению Подниека, более жесткие правила налогового резидентства логично вводить по мере роста привлекательности России для ведения бизнеса, совершенствования судебной системы, защиты предпринимателей от административного давления. В таком случае значительное улучшение условий ведения бизнеса должно компенсировать рост налогов. Сейчас Россия «проигрывает борьбу за налоговых резидентов многим странам, у которых шире арсенал средств для сбора налогов с доходов физлиц, получаемых за пределами страны резидентства», отмечает эксперт.

Уже состоявшееся повышение НДФЛ для граждан с доходами выше 5 млн руб. затронет средний класс, а не сверхбогатых, отмечала ранее РАНХиГС. При этом на фоне повышения НДФЛ для них государство вводит налоговую льготу для лиц со сверхвысокими доходами. С 2021 года владельцы зарубежных активов (в низконалоговых странах и офшорах) вместо налога 13% смогут платить фиксированный платеж 5 млн руб. в год без дополнительной отчетности за все контролируемые иностранные компании (КИК).

Инициатива направлена на то, чтобы создать в России выгодный налоговый режим для бизнесменов с зарубежными активами и вывести их доходы из тени. За 2019 год в бюджет пришло лишь 4,1 млрд руб. НДФЛ с доходов бенефициаров КИК и налога на прибыль КИК, следует из данных ФНС. Причем большую часть выплат обеспечил один российский миллиардер — Владимир Лисин (бенефициар НЛМК), писал РБК.

Экономика
Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

При этом россияне держат за рубежом более $400 млрд активов, оценивала консалтинговая фирма BCG. Причина низких поступлений налогов от КИК — в том числе сложные правила налогообложения. Поэтому часть российских бизнесменов отказались от налогового резидентства России, чтобы не декларировать прибыль контролируемых офшорных компаний.

Подтолкнет ли инвестиции рост налога на прибыль

Помимо повышения подоходного налога для богатых ВШЭ выступает за повышение до 24% или даже до 30% ставки налога на прибыль на свободные неинвестированные средства корпораций. Компании в России накопили на корпоративных счетах и банковских депозитах более 31,8 трлн руб., следует из данных ЦБ на 1 октября 2020 года, что на 10%, или почти на 3 трлн руб., больше, чем год назад (28,9 трлн руб.). Сложно сказать, какую их часть можно отнести к неинвестируемым и по каким критериям.

В 1995–2001 годах базовая ставка налога на прибыль в России составляла 35%, а для банков, страховых компаний и ряда других организаций была еще выше. В 2002–2008 годах была введена единая ставка 24%, с 2009 года она снижена до 20%.

Счетная палата указывала в недавнем заключении на проект бюджета, что «значительные объемы средств, предоставленные государственным корпорациям и государственной компании [«Автодор»] в прошлые годы, используются не в полном объеме и размещаются на депозитах и счетах в кредитных организациях, по которым государственные корпорации (государственная компания) получают проценты». Общий объем временно свободных средств госкорпораций (их в России шесть) аудиторы оценили в 182 млрд руб. на 1 сентября 2020 года.

Все налоговые изменения нужно рассматривать в комплексе, отмечает замдиректора центра развития ВШЭ Валерий Миронов: «Это как система сообщающихся сосудов. С одной стороны, государство, изъяв часть неинвестируемых средств корпораций, может направить их на антикризисные меры. С другой стороны, прибыли, находясь на счетах в банках, являются, например, ресурсом для выдачи кредитов».

В общем случае повышать налоги, изымая деньги у производителей в пользу бюджета, когда сам бизнес должен искать пути выхода из кризиса, нецелесообразно, говорит Миронов. Но нынешняя ситуация — не обычная циклическая рецессия: кризис не связан со сменой технологического уклада или производственными шоками. На фоне пандемии нужно расширять вложения в здравоохранение и поддержку наиболее проигравших секторов: предприятия пострадали не в результате проигрыша в конкурентной борьбе, а из-за ограничений, введенных самим государством, и бизнесу нужно компенсировать затраты и потери, объясняет эксперт. В такой ситуации повышение налогов на неинвестируемые средства с эффективным инвестиционным вычетом может быть оправданной мерой, полагает Миронов. Это, по его мнению, могло бы активизировать инвестиционный процесс, подтолкнуть компании «не почивать на лаврах», а вкладываться и в основной бизнес, и в сопряженные отрасли.

Хотя в этом году прибыли корпораций не растут такими темпами, как в предыдущие годы (в первом полугодии упали в два раза), определенные средства заморожены на счетах крупных игроков, напоминает Миронов. «Если на Западе корпорации инвестировали в ценные бумаги и на этом фоне фондовые рынки росли, то в России ситуация иная из-за высоких рисков санкций; деньги «не работают» в полной мере. Предприятия продолжают осторожничать — накапливать ресурсы на черный день», — заключает Миронов.

Инвестиции в основной капитал в России упали на 7,6% (год к году, до 4,03 трлн руб.) во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик первой волны пандемии, оценил Росстат. За первое полугодие инвестиции в основной капитал снизились на 4% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Правительство в базовом варианте прогноза ожидает рост инвестиций на 3,9% в 2021 году после спада на 6,6% в текущем году.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: налоги , прогрессивная шкала , богатство , вывод капитала , НИУ ВШЭ
Материалы по теме
Разовые доходы россиян выведут из-под повышенной ставки НДФЛ 15% Экономика
Аналитики зафиксировали рекордный рост богатства миллиардеров в пандемию Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter