Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин давно планировал ввести критерий центра жизненных интересов для определения налогового резидентства, отмечает партнер Taxology Михаил Успенский. Это распространенная мировая практика, и ее успешно применяют многие страны Евросоюза. «Когда человек уезжает на формальный срок, но в стране у него остается дом, бизнес или семья, государство справедливо считает, что налоги он все равно должен платить у себя на родине», — пояснил Успенский.
Для России критерий центра жизненных интересов не в новинку, но пока применяется в основном при налогообложении пассивных доходов (дивидендов, процентов, роялти) в отношении стран, с которыми у России заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, добавил эксперт.
Споры за налоги ужесточатся
Устаревший критерий по числу дней позволяет легко обойти законодательство о контролируемых иностранных компаниях (КИК) и не платить налоги. «Не секрет, что одной из «деофшоризационных» стратегий для состоятельных бизнесменов была «потеря» российского налогового резидентства», — рассказал РБК партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин. «А многие крупные бизнесмены, чтобы не отчитываться в налоговую о КИК, давно переписали зарубежные активы на жен и доверенных лиц, отправив их на ПМЖ за границу», — добавляет Успенский.
«Безусловно, какая-то часть бизнесменов снова станут российскими налоговыми резидентами. Другая часть постарается выполнить новые, более сложные условия», — считает Калгин.
При этом ужесточение правил приведет и к росту споров с другими юрисдикциями по поводу получения преимущественного права на налогообложение. Участятся случаи двойного или даже многократного резидентства, когда Россия наряду с другой страной или даже несколькими странами будут претендовать на налоги одного гражданина, отмечает Калгин.
НДФЛ для резидентов и нерезидентов выровняют
Одновременно с ужесточением условий для признания налогового резидентства Минфин предлагает уравнять ставку НДФЛ для налоговых резидентов и нерезидентов. Это предложение тоже уже высказывалось ранее Силуановым.
- Предлагается установить ставку НДФЛ для нерезидентов на уровне 13%. Сейчас она составляет 30%.
- Снижение НДФЛ для нерезидентов уменьшит стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу, а уравнивание ставок существенно упростит администрирование налога.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Поддержка малого и среднего бизнеса
Такое послабление для сглаживания резкого роста налоговой нагрузки предлагало Минэкономразвития. Предприниматели на упрощенке платят налог 6% от доходов, но при превышении лимитов обязаны заплатить НДС за квартал, когда вышли за ограничения. Такой резкий рост налоговой нагрузки — одна из причин дробления бизнеса. Минэкономразвития предлагает разрешить бизнесу не платить ретроспективный НДС, а начислять его с начала нового года или нового квартала.
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Разрешить предпринимателям на патентах уменьшать сумму начисленного налога на уплаченные страховые взносы;
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освободить ИП от уплаты страховых взносов на периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы;
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разрешить рыбохозяйственным организациям, которые платят единый сельхозналог, учитывать расходы на участие в аукционах на квоты на вылов ресурсов.
- Предоставить самозанятым возможность добровольно перечислять взносы в Пенсионный фонд через мобильное приложение «Мой налог».
Сейчас 37% от суммы налога на профессиональный доход зачисляется в ФОМС, а 63% — в региональный бюджет. Государство гарантирует самозанятым только минимальную социальную пенсию по старости.
- Разрешить применять налоговый режим для самозанятых гражданам всех стран СНГ.
Пока применять специальный налоговый режим могут только иностранцы из государств — членов Евразийского экономического союза.
- Рассмотреть просьбы регионов присоединиться к новому налоговому режиму.
Сейчас налог для самозанятых действует только в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. В дальнейшем его распространят в первую очередь на регионы-доноры и города-миллионники, сообщал Минфин.
Другая инициатива — пересмотреть принципы налогообложения цифровых компаний. С 2017 года в России уже действует «налог на Google» — обязанность иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС в России.
Теперь Минфин отмечает необходимость таких подходов к налогообложению, чтобы цифровые компании платили налог на прибыль в бюджеты стран, где ее генерируют. Это позволит справедливо распределять налоги и «не допустить бюджетные потери», ведь, как правило, ИТ-компании имеют незначительное присутствие в странах, на гражданах которых зарабатывают, отмечает Минфин.
Такой подход — в русле принципов Организации экономического сотрудничества и развития.
- Расширить число объектов недвижимости, которые облагаются налогом на имущество организаций, по кадастровой стоимости.
Такую поправку в Налоговый кодекс в числе многих других уже одобрил Совет Федерации. Бизнес опасается роста налоговой нагрузки, сообщали «Ведомости». В зоне риска обложения налогом на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости окажутся практически все объекты недвижимости, включая незавершенное строительство и производственные объекты.
В Минфине говорят об отсутствии цели обложить налогом по кадастровой стоимости все имущество организаций. Поправка означает лишь, что если налог на имущество физлица рассчитывался по кадастровой стоимости, то при передаче его компании этот принцип не меняется.
- Обязать компании-резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток платить налоги, от которых ранее они были освобождены, в случае расторжения договоров по их вине;
- Освободить от НДС продажу драгметаллов в слитках вне зависимости их от помещения в хранилище ЦБ или банков после запуска автоматизированной системы прослеживаемости оборота драгметаллов, предотвращающей продажу металлов в слитках на производственные цели;
- Заморозить ставки акцизов на 2020–2021 годы на текущем уровне. Индексировать ставку акциза на 2022 год на уровень инфляции (4%);
- Обязать табачных производителей перечислять средства на маркировку продукции на спецсчет в Казначействе или предоставлять банковскую гарантию. Размер суммы предложено определять с учетом ставки акциза, количества реализуемой продукции и покупаемых марок. При этом предложено освободить от этой обязанности компании, которые заплатили за три года не менее 10 млрд руб. НДС, акцизов, налога на прибыль и которые не находятся в процессе реорганизации.