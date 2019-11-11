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Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком НДФЛ с прибыли подконтрольной иностранной компании. Его платеж в 2019 году обеспечил до трех четвертей всех поступлений НДФЛ с прибыли контролируемых иностранных компаний в стране
Владимир Лисин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК. Лисин платит налог в Липецке, где он прописан.

  • Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
  • С начала года эти поступления в сводный бюджет Липецкой области и города Липецка составили 1,08 млрд руб. — второй показатель после Москвы (1,95 млрд руб.).
  • Половина уплаченной суммы — около 540 млн руб. — пришла в липецкий бюджет в июне, потому что НДФЛ с прибыли КИК должен быть уплачен до 15 июля.
  • Источник, близкий к Fletcher Group, подтвердил РБК, что НДФЛ в Липецкой области по указанной статье, исходя из данных ФНС, платит в основном Владимир Лисин.

Более миллиарда в год от Лисина

«Сумма НДФЛ с прибыли КИК, перечисленная в консолидированный бюджет Липецкой области в 2017–2019 годах, составляет более 1 млрд руб. в год в среднем и соответствует платежам НДФЛ с прибыли основного акционера Fletcher Group Holdings», — сказал собеседник РБК.

Получается, что платежи Лисина с прибыли КИК обеспечили в 2019 году до трех четвертей всех поступлений НДФЛ с прибыли контролируемых иностранных компаний в России, следует из данных ФНС. По этому налогу возможны вычеты, поэтому в некоторых регионах владельцы иностранных компаний получили возмещения из бюджета.

Консолидированный бюджет Липецкой области за девять месяцев 2019 года получил 14,8 млрд руб. от НДФЛ, следует из данных местного управления Казначейства, то есть Лисин обеспечил на данный момент по меньшей мере 7% поступлений региона по этой статье.

  • Согласно данным НЛМК, Лисин является бенефициаром Fletcher Group Holdings Limited, которая владеет 81,4% акций комбината.
  • В августе Лисин перевел на Fletcher Group и акции Первой грузовой компании (ПГК).
  • За 2018 год Fletcher Group получила дивиденды от НЛМК на сумму 111,3 млрд руб., или $1,78 млрд по среднему курсу прошлого года.
  • Журнал Forbes оценивает состояние Лисина в $21,3 млрд.

Не только Fletcher Group

Лисин платит НДФЛ в Липецке не только с прибыли Fletcher Group, подчеркивает источник РБК. «Информация о суммах НДФЛ, перечисленных в бюджет Липецкой области с прибыли КИК, является неполной, так как НДФЛ уплачивается не только с прибыли КИК, но и с других доходов физического лица», — указывает он.

По словам собеседника РБК, совокупные налоговые платежи бизнесмена по НДФЛ в 2019 году «сопоставимы с платежами в 2018 году» (он не раскрыл общую сумму).

Почему налоги с КИК невелики

Общие поступления в бюджетную систему НДФЛ с прибылей КИК невелики — 3,8 млрд руб. в прошлом году, около 1,5 млрд руб. в этом году за восемь месяцев, показывают данные ФНС. Партнер BKHK Law firm Роман Хаминский объясняет это несколькими факторами. Во-первых, исторически сложилось, что на счетах КИКов, бенефициарами которых являются владельцы крупного частного капитала, сформированы «старые деньги» — они находились там практически без движения в качестве копилки или своеобразного «пенсионного фонда», либо средства размещались в низкорисковые финансовые инструменты с невысокой доходностью как способ сохранения капитала.

Во-вторых, продолжает Хаминский, с введением законодательства о КИК были утверждены пороги прибыли КИК, не подлежащие налогообложению: начиная с 2017 года и по текущий момент, если КИК не получила доход более 10 млн руб. в рублевом эквиваленте, то такой доход не подлежит налогообложению.

Наконец, многие состоятельные граждане воспользовались инструментом амнистии капитала и безналоговой ликвидации, что позволило забрать активы не только в виде денежных средств, но и ценных бумаг, со своих иностранных компаний без налога. Еще часть российских бизнесменов сменили российское налоговое резидентство, и обязательство по декларированию прибыли КИК перестало на них распространяться, резюмирует Хаминский.

«Двойное налогообложение»

НЛМК выплачивает дивиденды в пользу КИК, комбинат платит налог с этих дивидендов. После этого дивиденды перечисляются КИК и попадают под налогообложение уже как прибыль КИК — еще до того, как деньги дойдут до контролирующего лица и до того, как он определит, на какие цели их направить, отметил источник РБК, близкий к Лисину. «Возникает вопрос, является ли эффективным механизм КИК, если предприниматели не спешат декларировать доходы от этих компаний», — рассуждает он. По сути, возникает «двойное налогообложение», заметил источник.

Авторы: Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова
Теги: НЛМК, Владимир Лисин, КИК, НДФЛ
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