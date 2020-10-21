Госдума одобрила проект о повышении НДФЛ для людей с высокими зарплатами

Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 млн руб. в год. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, ставка будет увеличена с 1 января 2021 года.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, принятие закона позволит дополнительно направить порядка 60 млрд руб. на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями.

Президент Владимир Путин выступил с предложением о повышении ставки НДФЛ до 15% для доходов, превышающих 5 млн руб. в год в середине июня. Такой доход соответствует месячной зарплате в 416,7 тыс. руб. до уплаты налогов. Глава государства тогда отметил, что эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей. Позднее Путин назвал решение о повышении ставки НДФЛ для россиян, имеющих высокие доходы, нравственно обоснованным.

Согласно данным ВЦИОМа, такле предложение поддерживают 63% россиян.