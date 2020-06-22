Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

Объем частного финансового богатства в России составляет $1,6 трлн, или 90% ВВП страны за 2019 год, оценили аналитики Boston Consulting Group. Более четверти этого богатства может приходиться на офшорные активы

Совокупный объем частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил $1,6 трлн, или 99 трлн руб. по курсу на конец года, оценила международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) в отчете «Частные состояния в 2020 году. Россия» (часть глобального исследования «Мировое богатство–2020»). Это 90% ВВП России за прошлый год (110 трлн руб.).

Под совокупным частным богатством BCG понимает финансовые активы всего взрослого населения — наличные и депозиты (включая валюту), облигации, акции и инвестиционные фонды, пенсии и страхование жизни.

Пандемия затормозит рост богатства

Несмотря на то Россия за последние 12 лет переживает уже третью экономическую рецессию, объем личных финансовых состояний россиян вырос с конца 1999 года в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн, отмечает BCG. В период с 2014 года рост частного богатства замедлился, но все равно оно увеличилось с $0,9 трлн, или на 11,7% в среднем за год.

Под влиянием пандемии коронавируса темпы роста личных состояний упадут еще больше — до 4–6% в год в период 2019–2024 годов в зависимости от сценария, прогнозирует BCG: