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Экономика ,  
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Аналитики оценили частное богатство россиян в 90% ВВП

Объем частного финансового богатства в России составляет $1,6 трлн, или 90% ВВП страны за 2019 год, оценили аналитики Boston Consulting Group. Более четверти этого богатства может приходиться на офшорные активы

Совокупный объем частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил $1,6 трлн, или 99 трлн руб. по курсу на конец года, оценила международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) в отчете «Частные состояния в 2020 году. Россия» (часть глобального исследования «Мировое богатство–2020»). Это 90% ВВП России за прошлый год (110 трлн руб.).

Под совокупным частным богатством BCG понимает финансовые активы всего взрослого населения — наличные и депозиты (включая валюту), облигации, акции и инвестиционные фонды, пенсии и страхование жизни.

Пандемия затормозит рост богатства

Несмотря на то Россия за последние 12 лет переживает уже третью экономическую рецессию, объем личных финансовых состояний россиян вырос с конца 1999 года в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн, отмечает BCG. В период с 2014 года рост частного богатства замедлился, но все равно оно увеличилось с $0,9 трлн, или на 11,7% в среднем за год.

Под влиянием пандемии коронавируса темпы роста личных состояний упадут еще больше — до 4–6% в год в период 2019–2024 годов в зависимости от сценария, прогнозирует BCG:

  • В сценарии «быстрого отскока» объем частного богатства россиян достигнет к 2024 году $2,2 трлн;
  • в сценарии «медленного восстановления» личные состояния вырастут до $2 трлн;
  • в сценарии «долговременного ущерба» (который в том числе предполагает чрезвычайно значительное падение мирового рынка акций в 2020 и 2021 годах) личные состояния россиян вырастут только до $1,9 трлн к 2024 году.

Офшорные активы россиян — более $400 млрд

В качестве исходных данных BCG использовала консолидированные данные Банка России о финансовых активах домашних хозяйств в Системе национальных счетов (СНС). На 1 октября 2019 года все российские домохозяйства держали в наличной валюте и депозитах, долговых ценных бумагах, акциях, страховых и пенсионных резервах около 72 трлн руб. (более $1,1 трлн).

Из этих оценок BCG следует, что остальная часть финансового богатства россиян — около $440 млрд — хранится за рубежом. Заграничные состояния рассчитываются на основе информации из различных источников, включая публикации национальных центробанков, Банка международных расчетов и собственного проектного опыта BCG. За последние 25 лет из России было выведено около $750 млрд, подсчитывал в прошлом году Bloomberg.

В России достаточно высокая степень экономического неравенства. По оценкам Credit Suisse, на долю 10% самых богатых россиян приходится 83% частного богатства в стране (в США — 76%). Самые состоятельные россияне (с активами более $100 млн) контролируют 40% совокупного частного богатства, оценивает BCG. Миллионерам (гражданам с личным состоянием более $1 млн) принадлежит 55,8% совокупных объемов.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: богатство, домохозяйства, доходы населения, BCG
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