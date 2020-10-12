Вице-президент ВШЭ предложил рецепт роста ВВП в условиях эпидемии

По словам вице-президента ВШЭ Льва Якобсона, проект бюджета был сверстан в сложных условиях, но содержит немало «очевидных приоритетов». Однако, в нем можно прописать меры, с помощью которых можно ускорить темпы роста

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Проект федерального бюджета на ближайшие три года, внесенный правительством в Госдуму, исходит из умеренно оптимистического сценария развития событий в стране. Для такого оптимизма есть основания, несмотря на нынешний рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. На это указал вице-президент Национального исследовательского университета (НИУ) «Высшая школа экономики», доктор экономических наук Лев Якобсон в заключении, поступившем в РБК.

В проекте бюджета предусмотрено «не просто восстановление докризисных условий экономической жизни, а их существенное улучшение», в частности, рост экономики должен составить более 3% в год, указал Якобсон. «Если исходить из тенденций последних докризисных лет, это не очень реалистично. Однако анализ, проводившийся в Высшей школе экономики и других научных и экспертных организациях, показывает, что у нас есть немало резервов», — написал он. Среди них — улучшение условий, в которых действует бизнес, опора на инновации и «особенно на человеческий капитал».

Лев Якобсон — российский экономист, доктор экономических наук, профессор, вице-президент НИУ ВШЭ. Закончил экономический факультет МГУ, где проработал более 20 лет, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора. С 1994 года преподает в НИУ ВШЭ. Сферы научных интересов — экономика общественного сектора, государственное управление, бюджетная и социальная политика, некоммерческие организации.

По словам вице-президента ВШЭ, в представленном Госдуме документе возможно прописать «более информативные указания на меры», которые будут предприняты ради повышения темпов роста экономики, а также «оценки конкретных эффектов таких мер». «Следует все же призвать в большей мере позаботиться о предпосылках развития. Это не благое пожелание, а императив обеспечения достойного будущего страны и ее граждан», — отметил Якобсон.

Среди возможных мер, которые могут поспособствовать более быстрому экономическому росту, Лев Якобсон назвал: