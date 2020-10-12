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Антикризисные меры ,  
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Вице-президент ВШЭ предложил рецепт роста ВВП в условиях эпидемии

По словам вице-президента ВШЭ Льва Якобсона, проект бюджета был сверстан в сложных условиях, но содержит немало «очевидных приоритетов». Однако, в нем можно прописать меры, с помощью которых можно ускорить темпы роста
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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Проект федерального бюджета на ближайшие три года, внесенный правительством в Госдуму, исходит из умеренно оптимистического сценария развития событий в стране. Для такого оптимизма есть основания, несмотря на нынешний рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. На это указал вице-президент Национального исследовательского университета (НИУ) «Высшая школа экономики», доктор экономических наук Лев Якобсон в заключении, поступившем в РБК.

В проекте бюджета предусмотрено «не просто восстановление докризисных условий экономической жизни, а их существенное улучшение», в частности, рост экономики должен составить более 3% в год, указал Якобсон. «Если исходить из тенденций последних докризисных лет, это не очень реалистично. Однако анализ, проводившийся в Высшей школе экономики и других научных и экспертных организациях, показывает, что у нас есть немало резервов», — написал он. Среди них — улучшение условий, в которых действует бизнес, опора на инновации и «особенно на человеческий капитал».

Лев Якобсон — российский экономист, доктор экономических наук, профессор, вице-президент НИУ ВШЭ. Закончил экономический факультет МГУ, где проработал более 20 лет, пройдя путь от младшего научного сотрудника до профессора. С 1994 года преподает в НИУ ВШЭ. Сферы научных интересов — экономика общественного сектора, государственное управление, бюджетная и социальная политика, некоммерческие организации.

По словам вице-президента ВШЭ, в представленном Госдуме документе возможно прописать «более информативные указания на меры», которые будут предприняты ради повышения темпов роста экономики, а также «оценки конкретных эффектов таких мер». «Следует все же призвать в большей мере позаботиться о предпосылках развития. Это не благое пожелание, а императив обеспечения достойного будущего страны и ее граждан», — отметил Якобсон.

Среди возможных мер, которые могут поспособствовать более быстрому экономическому росту, Лев Якобсон назвал:

  • Более широкое использование мер целевой поддержки наиболее перспективных бизнесов, которое «могло бы принести крупную отдачу при относительно скромном увеличении финансирования».
  • Углубление цифровизации экономики, которое в среднесрочной перспективе способно сыграть роль ключевого фактора ускорения роста.
  • Увеличение финансирования образования.  «Именно оно в наибольшей степени формирует современный человеческий потенциал, окончательно ставший в XXI веке основой конкурентоспособности национальных экономик и государств», — рассказал эксперт.

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

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Якобсон указал, что «легче всего сказать, что объем стимулирующих программ [в проекте бюджета] недостаточен». Однако он предложил поставить себя на место тех, «кто разрабатывал проект бюджета в условиях кризиса и недостаточной ясности макроэкономической перспективы», и обратить внимание на очевидные приоритеты проекта бюджета:

  • Расходы на социальную политику. «В нынешнем году при падении доходов государства они увеличились более чем на 18%, почти до 6 трлн руб., что стало, пожалуй, основной антикризисной мерой», — указал он.
  • Увеличение расходов на здравоохранение по сравнению с тем, что ранее планировалось. «В 2020 году эти расходы на 27% превысят величину, которая утверждалась на этот год, и превышение прежних планов, хотя и не столь значительное, предусмотрено на последующий период», — рассказал Якобсон.
  • Подход, который избран для компенсации дополнительных расходов. «Важно, что правительство нашло иные способы увеличить поступления в бюджет. Это, в частности, повышение акцизов на табак и дополнительное обложение доходов тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год или имеет большие банковские вклады. Предусматривается также сократить преимущества от ведения бизнеса через офшоры и в большей степени использовать для пополнения бюджета прибыль компаний с государственным участием. Подобные меры выглядят не только экономически приемлемыми, но и социально справедливыми», — написал Якобсон.

По его мнению, нужно еще раз «внимательно проанализировать имеющиеся резервы, а если их недостаточно, подумать о минимально необходимом увеличении дефицита». «При очевидной нежелательности такой меры лучше прибегнуть к ней, чем возвратиться к росту темпом менее 2% в год. Даже не говоря о долгосрочной перспективе, это помешало бы реализовать то позитивное, что в немалой степени присутствует в обсуждаемом сейчас проекте бюджета», — заключил вице-президент ВШЭ.

Государство сократит расходы на исследования и разработки
Экономика
Фото:Иван Юдин / ТАСС

Как изменятся расходы бюджета

В проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку предлагается урезать расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения. Так, в 2021 году на эти цели предлагается направить 486,1 млрд руб., что на 6,3% (или 32,8 млрд руб.) меньше, чем планировалось в конце 2019 года при утверждении предыдущего бюджета, а в 2022 году — 514,4 млрд руб. (минус 4,8%).

Ассигнования на прикладные научные исследования в области национальной обороны в 2021 году предлагается сократить на 2,4% к докризисному плану, до 366,1 млрд руб. А в 2022 году финансирование оборонных разработок даже увеличится на 1,6% к докоронавирусным проектировкам и составит 388,7 млрд руб.

В то же время правительство намерено увеличить ассигнования по подразделу бюджета «Функционирование президента Российской Федерации». В 2021 году их должны увеличить на 11,8%, до 27,5 млрд руб., а в 2022 году — на 7,7% (до 27 млрд руб.).

В разрезе тематических направлений бюджетных расходов лидером остается раздел «Социальная политика»: социальные расходы увеличиваются на 8% (по сравнению с докризисным планом) в 2021 году и на 10% в 2022 году. В следующем году 27% всех бюджетных расходов (5,8 трлн руб.) будет проходить по социальному разделу, а внутри него больше половины — это трансферты Пенсионному фонду.

Впервые в недавней истории раздел «Национальная экономика» (включающий в себя расходы на поддержку отраслей и космонавтики) в 2021 году обойдет по объему ассигнований «Национальную оборону» — 3,37 трлн руб. против 3,11 трлн руб.

Проект бюджета сверстан как дефицитный. В 2021 году доходы федерального бюджета составят 18,8 трлн руб., а расходы — 21,5 трлн руб. В 2022 году ожидается поступление 20,6 трлн руб., расходоваться будет 21,8 трлн руб. Дефицитным бюджет останется и в 2023 году — 22,3 трлн руб. доходов против 23,67 трлн руб. расходов. Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2021 году будет на уровне 2,75 трлн руб., в 2022-м — 1,25 трлн руб., в 2023 году — 1,41 трлн руб.

Автор
Евгений Калюков
ВШЭ федеральный бюджет ВВП
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