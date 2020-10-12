Вице-президент ВШЭ предложил рецепт роста ВВП в условиях эпидемии

- Более широкое использование мер целевой поддержки наиболее перспективных бизнесов, которое «могло бы принести крупную отдачу при относительно скромном увеличении финансирования».
- Углубление цифровизации экономики, которое в среднесрочной перспективе способно сыграть роль ключевого фактора ускорения роста.
- Увеличение финансирования образования. «Именно оно в наибольшей степени формирует современный человеческий потенциал, окончательно ставший в XXI веке основой конкурентоспособности национальных экономик и государств», — рассказал эксперт.
Якобсон указал, что «легче всего сказать, что объем стимулирующих программ [в проекте бюджета] недостаточен». Однако он предложил поставить себя на место тех, «кто разрабатывал проект бюджета в условиях кризиса и недостаточной ясности макроэкономической перспективы», и обратить внимание на очевидные приоритеты проекта бюджета:
- Расходы на социальную политику. «В нынешнем году при падении доходов государства они увеличились более чем на 18%, почти до 6 трлн руб., что стало, пожалуй, основной антикризисной мерой», — указал он.
- Увеличение расходов на здравоохранение по сравнению с тем, что ранее планировалось. «В 2020 году эти расходы на 27% превысят величину, которая утверждалась на этот год, и превышение прежних планов, хотя и не столь значительное, предусмотрено на последующий период», — рассказал Якобсон.
- Подход, который избран для компенсации дополнительных расходов. «Важно, что правительство нашло иные способы увеличить поступления в бюджет. Это, в частности, повышение акцизов на табак и дополнительное обложение доходов тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год или имеет большие банковские вклады. Предусматривается также сократить преимущества от ведения бизнеса через офшоры и в большей степени использовать для пополнения бюджета прибыль компаний с государственным участием. Подобные меры выглядят не только экономически приемлемыми, но и социально справедливыми», — написал Якобсон.
По его мнению, нужно еще раз «внимательно проанализировать имеющиеся резервы, а если их недостаточно, подумать о минимально необходимом увеличении дефицита». «При очевидной нежелательности такой меры лучше прибегнуть к ней, чем возвратиться к росту темпом менее 2% в год. Даже не говоря о долгосрочной перспективе, это помешало бы реализовать то позитивное, что в немалой степени присутствует в обсуждаемом сейчас проекте бюджета», — заключил вице-президент ВШЭ.
Как изменятся расходы бюджета
В проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку предлагается урезать расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения. Так, в 2021 году на эти цели предлагается направить 486,1 млрд руб., что на 6,3% (или 32,8 млрд руб.) меньше, чем планировалось в конце 2019 года при утверждении предыдущего бюджета, а в 2022 году — 514,4 млрд руб. (минус 4,8%).
Ассигнования на прикладные научные исследования в области национальной обороны в 2021 году предлагается сократить на 2,4% к докризисному плану, до 366,1 млрд руб. А в 2022 году финансирование оборонных разработок даже увеличится на 1,6% к докоронавирусным проектировкам и составит 388,7 млрд руб.
В то же время правительство намерено увеличить ассигнования по подразделу бюджета «Функционирование президента Российской Федерации». В 2021 году их должны увеличить на 11,8%, до 27,5 млрд руб., а в 2022 году — на 7,7% (до 27 млрд руб.).
В разрезе тематических направлений бюджетных расходов лидером остается раздел «Социальная политика»: социальные расходы увеличиваются на 8% (по сравнению с докризисным планом) в 2021 году и на 10% в 2022 году. В следующем году 27% всех бюджетных расходов (5,8 трлн руб.) будет проходить по социальному разделу, а внутри него больше половины — это трансферты Пенсионному фонду.
Впервые в недавней истории раздел «Национальная экономика» (включающий в себя расходы на поддержку отраслей и космонавтики) в 2021 году обойдет по объему ассигнований «Национальную оборону» — 3,37 трлн руб. против 3,11 трлн руб.
Проект бюджета сверстан как дефицитный. В 2021 году доходы федерального бюджета составят 18,8 трлн руб., а расходы — 21,5 трлн руб. В 2022 году ожидается поступление 20,6 трлн руб., расходоваться будет 21,8 трлн руб. Дефицитным бюджет останется и в 2023 году — 22,3 трлн руб. доходов против 23,67 трлн руб. расходов. Таким образом, дефицит федерального бюджета в 2021 году будет на уровне 2,75 трлн руб., в 2022-м — 1,25 трлн руб., в 2023 году — 1,41 трлн руб.