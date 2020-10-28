Илья Гудков отходы сдал

У «Российского экологического оператора» опять меняется генеральный директор

Илья Гудков, возглавивший «Российского экологического оператора» в конце января, уходит в отставку. Он успел подготовить федеральную схему обращения с отходами, но у правительства и Счетной палаты были претензии к руководству РЭО

Илья Гудков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Илья Гудков покидает пост главы «Российского экологического оператора» (РЭО) — компании, созданной в качестве куратора реформы по обращению с отходами в России, сообщила пресс-служба Минприроды. Он занял эту должность 27 января 2020 года. Решение об отставке было принято после того, как РЭО разработал федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами — «фундамент для полноценной цифровизации отрасли с целью ее прозрачности», указано в сообщении.

«Восемь месяцев не такой большой срок для реализации важной задачи, которая для меня была основной. Это создание федеральной схемы сбора, обработки и утилизации мусора, которая включает расчет и оптимизацию необходимой инфраструктуры для достижения показателей, обозначенных президентом», — отметил Гудков (его слова приводятся в сообщении РЭО).

«Для меня это (разработка федеральной схемы. — РБК) был определенный вызов. Справился я с ним или нет, судить не мне. Но с моей стороны это (уход в отставку. — РБК) не было спонтанным решением», — добавил Гудков.

Это уже вторая смена руководителя РЭО за последний год, сама компания существует с начала 2019 года. Замену предшественника Гудкова Денису Буцаеву, который проработал в компании девять месяцев и ушел в отставку в ноябре 2019 года, искали несколько месяцев.

Почему Гудков ушел в отставку

Вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует в правительстве вопросы экологии) на совещании 14 октября, посвященном итогам работы «Российского экологического оператора» за 2020 год, раскритиковала руководство компании, следует из протокола по итогам совещания. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердила представитель Абрамченко Марта Галичева.

Вице-премьер в протоколе отметила «ненадлежащее» исполнение задач по разработке и согласованию проекта федеральной схемы по обращению с отходами в связи с наличием «неурегулированных разногласий» с регионами, а также по разработке механизмов использования схемы для запуска инвестиционных проектов в области обращения с отходами, говорится в документе. Под разногласиями подразумеваются вопросы создания необходимой инфраструктуры — мощностей по сортировке и утилизации мусора.

К тому же не были полностью исполнены задачи по оценке таких мощностей, необходимых для обеспечения выполнения показателей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», отмечается в протоколе. Не были исполнены и задачи по оценке нормативов утилизации отходов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) товаров и упаковки.

Еще одна претензия Абрамченко к руководству РЭО касается формирования инвестиционных механизмов поддержки отрасли по обращению с отходами. Гудков должен был до 22 октября обеспечить доработку и предоставление на рассмотрение наблюдательного совета РЭО положения о порядке возвратного финансирования инвестпроектов в сфере обращения с отходами, говорится в протоколе. Представитель РЭО отказался от комментариев.

На старте мусорной реформы в 2019 году предполагалось, что РЭО сможет направить на поддержку проектов по обращению с отходами 70–80 млрд руб. до 2024 года. Но до сих пор компания не сделала ни одной инвестиции. На прошлой неделе стало известно, что компания отказалась от покупки доли в проектах «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») по сортировке мусора в Подмосковье примерно за 2,5 млрд руб., решив вернуть в бюджет средства, выделенные на эти цели в 2020 году. Гудков объяснял отказ от этой сделки, анонсированной в середине июля, формальными причинами — отсутствием проектов по расширению комплексов «РТ-Инвест» в территориальной схеме по обращению с отходами в Москве и области. «До сих пор эти изменения в терсхему Москвы [предполагающие расширение мощностей комплексов «РТ-Инвест»] проходят общественное обсуждение. <...> Для нас было бы инвестиционным риском вкладывать в проект на этом этапе процедуры работы с терсхемой», — говорил он РБК.

«Все ругают РЭО [за отсутствие поддержки проектов в области обращения с отходами]. Компания не виновата, я сдерживаю этот процесс, потому что пока не утверждена федеральная схема по обращению с отходами, и мы как раз прорабатываем эти вопросы», — говорил в интервью РБК в июле министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, который возглавляет наблюдательный совет РЭО.

«Анализ старта мусорной реформы Счетной палаты показал, что РЭО так и не стал институтом развития отрасти по переработке и утилизации отходов. Именно такие функции были возложены на компанию при ее создании», — передал РБК через представителя аудитор Счетной палаты, экс-министр ЖКХ Михаил Мень, который рассматривался на пост главы РЭО после Дениса Буцаева в конце 2019 года и присутствовал, как следует из протокола, на совещании у Абрамченко, посвященном итогам работы РЭО за 2020 года.

Влияние пандемии на мусорных операторов в регионах В сентябре РЭО предупреждал о том, что девять региональных операторов по обращению с отходами рискуют приостановить работу по экономическим причинам — из-за последствий пандемии коронавируса. Некоторые из этих компаний признавали сложности, но подчеркивали, что нет риска прекращения их деятельности.

По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ) на сентябрь, более 80 региональных операторов имеют кассовые разрывы, что делает для них вывоз отходов нерентабельным. Кассовые разрывы только растут, и, если этой проблемой не заниматься, в перспективе может случиться банкротство региональных операторов и срыв мусорной реформы, предупреждал эксперт ОНФ.

Какие задачи стоят перед новым главой РЭО

После рассмотрения федеральной схемы по обращению с отходами в Минприроды документ будет утверждаться в правительстве и послужит основой детального плана реализации мусорной реформы, говорится в сообщении ведомства. «Сейчас наступает следующий этап развития компании, которую нужно выводить на новый уровень, а именно обеспечить привлечение инвестиций. Построением полного инвестиционного цикла и предстоит заняться новому главе публично-правовой компании РЭО», — сказал Кобылкин во вторник, 27 октября (его слова приводятся в сообщении ведомства).

Кандидаты на пост главы РЭО Источник, близкий к правительству, сказал РБК, что сейчас рассматриваются три кандидатуры на пост нового руководителя «Российского экологического оператора», не раскрыв детали. Представители Абрамченко, Минприроды и РЭО отказались это комментировать. Аудитор Счетной палаты Михаил Мень, чья кандидатура на этот пост обсуждалась в ноябре 2019 года, не стал отвечать на вопрос, является ли он претендентом на эту должность. Он через представителя выразил надежду, что новый руководитель РЭО в связке с Минприроды быстро включится в работу и показатели, обозначенные президентом, будут достигнуты. В июльском указе Владимира Путина говорится о необходимости создания до 2030 года устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей их сортировку на 100% и снижение вдвое объемов мусора, направляемого на полигоны.

В интервью РБК в конце сентября вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что хочет «поменять миссию» РЭО. «Коллеги [из РЭО] должны смотреть на себя не как на держателя или админа чата в мессенджере, в котором общаются региональные операторы. Эта организация должна помогать государству обеспечивать реализацию всей реформы по обращению с отходами и вторичными материальными ресурсами, а также с реализацией концепции РОП», — отмечала она.

По словам Абрамченко, руководство РЭО должно анализировать все проекты в регионах с точки зрения бизнес-устойчивости и видеть, где появляется мусор, в каком объеме в этом регионе будет выгодно построить мощности по переработке или утилизации отходов, изучить логистику, оценить издержки, а также обоснованность тарифов на их вывоз.

Вице-премьер уже поручила профильным ведомствам расширить полномочия РЭО для финансирования проектов по обработке и утилизации отходов. Компания сможет давать им акционерные займы и приобретать их облигации. До сих пор меры поддержки, которые компания могла предоставить мусорной отрасли, ограничивались только участием в уставных капиталах, поручительствами по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов. Новое руководство компании также должно завершить работу по формированию экономически эффективной типовой проектной документации, включая утверждение цены реализации таких инвестпроектов, говорится в протоколе по итогам совещания 14 октября. Создание подобной библиотеки документов направлено на оптимизацию проектов с участием РЭО, поясняет источник в правительстве.