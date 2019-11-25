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Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора
Вице-премьер объяснил, что новое назначение должно «укрепить» руководство «Российского экологического оператора». От госкомпании требуют более качественной и публичной работы с населением и местными властями
Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Экс-министр ЖКХ Михаил Мень станет новым главой «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии вице-премьера Алексея Гордеева.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», — заявил Алексей Гордеев, слова которого передала пресс-служба вице-премьера.

По словам Гордеева, практика работы РЭО за прошедший год показала, что «масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями». Новый порядок сбора, утилизации и переработки отходов должен быть понятен всем, пояснил вице-премьер, и именно поэтому правительство приняло решение «укрепить» руководство оператора.

Предыдущий руководитель РЭО Денис Буцаев ушел в отставку на прошлой неделе. На этом посту он не проработал и года. О том, что ему на смену может прийти Мень сообщали источники РБК.

Собеседники РБК связывали отставку Буцаева с нехваткой аппаратного веса: он, по их словам, не смог добиться оперативного выделения средств на поддержку отрасли от Минфина. Нового главу РЭО тот же собеседник характеризовал как «очень опытного чиновника в сфере ЖКХ с опытом работы и в министерстве, и в проблемных, и в благополучных регионах».

Бизнес
Почему глава мусорной госкомпании ушел в отставку

Михаил Мень восемь лет был губернатором Ивановской области. С 2013 по 2018 год он возглавлял министерство ЖКХ, а после перешел на должность аудитора в Счетную палату.

РЭО — госкомпания, которая курирует всю систему обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. Она была создана указом президента в январе 2019 года. В сфере ее деятельности — работа региональных операторов по вывозу отходов, участие в концессионных соглашениях, привлечение инвесторов.

Так называемая мусорная реформа стартовала в России с 1 января 2019 года. В соответствии с ней регионы обязаны принять территориальные схемы обращения с мусором. Вместе с этим местные власти должны выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем. До Буцаева в начале ноября в отставку ушел куратор мусорной реформы в Минприроды — заместитель министра Владимир Логинов. Буцаев рассказывал, что реализация мусорной реформы столкнулась с проблемами. В их числе — неплатежи граждан и юрлиц за вывоз мусора: в отдельных регионах до 70% компаний не платили за вывоз отходов.

Авторы: Елена Сухорукова, Георгий Тадтаев
Теги: Алексей Гордеев, мусор
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Михаил Мень — РБК: «Надо привыкать жить в нормальных условиях»
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Глава «Российского экологического оператора» — РБК:
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