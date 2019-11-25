Гордеев объявил о назначении Меня главой мусорного госоператора

Вице-премьер объяснил, что новое назначение должно «укрепить» руководство «Российского экологического оператора». От госкомпании требуют более качественной и публичной работы с населением и местными властями

Михаил Мень (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Экс-министр ЖКХ Михаил Мень станет новым главой «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии вице-премьера Алексея Гордеева.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления», — заявил Алексей Гордеев, слова которого передала пресс-служба вице-премьера.

По словам Гордеева, практика работы РЭО за прошедший год показала, что «масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями». Новый порядок сбора, утилизации и переработки отходов должен быть понятен всем, пояснил вице-премьер, и именно поэтому правительство приняло решение «укрепить» руководство оператора.

Предыдущий руководитель РЭО Денис Буцаев ушел в отставку на прошлой неделе. На этом посту он не проработал и года. О том, что ему на смену может прийти Мень сообщали источники РБК.

Собеседники РБК связывали отставку Буцаева с нехваткой аппаратного веса: он, по их словам, не смог добиться оперативного выделения средств на поддержку отрасли от Минфина. Нового главу РЭО тот же собеседник характеризовал как «очень опытного чиновника в сфере ЖКХ с опытом работы и в министерстве, и в проблемных, и в благополучных регионах».