Девять мусорных операторов оказались под угрозой приостановки работы

Прекращение деятельности по вывозу отходов является основанием для лишения компании статуса регионального оператора, поскольку это нарушение правил обращения с твердыми коммунальными отходами, отмечает заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин. Причиной для приостановки работы может быть просто нехватка средств на зарплаты персоналу или оплату услуг перевозчиков отходов и их хранения. Но компания может не являться банкротом, поскольку банкротство — долгая юридическая процедура, уточнил он.

Но риски существенного ухудшения качества услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в большинстве субъектов отсутствуют, утверждает представитель РЭО.

С начала 2019 года в России было выбрано 178 региональных операторов, 175 из них приступили к работе. Из-за пандемии платежи и от населения, и от бизнеса за вывоз мусора снизились: за первое полугодие 2020-го дебиторская задолженность операторов выросла почти на 20%, до 46,7 млрд руб. Кредиторская задолженность региональных операторов увеличилась на 2,8%, до 40,1 млрд руб. (в обоих случаях — данные Минприроды). В марте—апреле, на пике пандемии, когда действовал режим самоизоляции, эти показали были еще выше — дебиторская задолженность достигала 51,6 млрд руб., а кредиторская — 43 млрд руб.

По данным Общероссийского народного фронта (ОНФ), более 80 региональных операторов имеют кассовые разрывы, что делает их вывоз отходов нерентабельным, сказал РБК эксперт ОНФ Александр Коган. 12 региональных операторов имеют кассовый разрыв более 20% от годовой выручки, а 68 — 10–20%. Средняя собираемость платежей на услугу обращения с отходами для населения и юрлиц составила 79% с начала 2019-го по май 2020 года. Кассовые разрывы только растут, и если этой проблемой не заниматься, в перспективе может случиться банкротство региональных операторов и срыв мусорной реформы, предупредил эксперт.

Какие меры принимают власти

«Ситуация не простая, но о срыве реформы нет речи», — передал РБК через пресс-службу гендиректор Российского экологического оператора Илья Гудков. В период пандемии были выделены средства для поддержания стабильной работы региональных операторов, чтобы не допустить мусорных коллапсов, отметила представитель вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует мусорную реформу). Но нужны системные меры, поэтому Абрамченко поручила профильным ведомствам подготовить дорожную карту по обеспечению стабильной работы региональных операторов, сейчас этот вопрос прорабатывается, добавила она.

В мае 2020 года Минприроды предупреждало о рисках банкротства мусорных операторов в 28 регионах. Но летом правительство выделило из федерального бюджета 9 млрд руб. на покрытие кассовых разрывов. «В настоящее время 46 регионами России осуществлены платежи региональным операторам в общем объеме 2,043 млрд руб. Оставшиеся средства будут выплачены до конца октября», — сообщил представитель Минприроды.

«Я обзвонил 28 губернаторов, они все подтвердили мне, что, если вдруг такой риск [банкротства операторов по вывозу мусора] возникнет, они местными бюджетами справятся. В течение месяца-двух мы выделим деньги из федерального бюджета, чтобы компенсировать затраты, которые они понесут», — рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью РБК в конце июля.

По словам Кобылкина, раньше не каждый губернатор вообще хотел вникать в проблемы операторов: «Они считали, что компании, занимающиеся отходами, живут серой жизнью. А теперь они увидели, что это белая зарегистрированная структура, выигравшая конкурс, которая работает с населением по утвержденным тарифам». «Очень тяжело делать реформу, когда ты снимаешь трубку, а на обратной стороне обрезанный провод. Сейчас я понимаю, что меня слышат», — поделился министр.

Хватает ли операторам поддержки

Председатель совета директоров челябинского Центра коммунального сервиса Алексей Бубнов сообщил РБК, что основные причины неустойчивого финансового положения его компании — в недополучении средств за оказание услуг по вывозу отходов и в низких тарифах: «Средневзвешенный объем неплатежей со стороны населения составляет 20%».

Взыскание долгов за вывоз мусора затруднено тем, что операторам не предоставляют персональные данные должников и требовать их они не могут из-за несовершенства законодательства. «Мы ждем уже более года внесение изменений в федеральный закон, которые это исправят», — отметил Бубнов.

После вступления в силу закона № 451, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, взыскание кредиторской задолженности усложнилось, признал экс-глава РЭО Денис Буцаев в интервью РБК в ноябре 2019 года. «Теперь, чтобы запустить судебную процедуру для взыскания долгов, нужны дополнительные данные. Легальной возможности их получить нет, — указал он. — И дополнительная сложность, которая касается нашей отрасли: размер платы такой, что, даже если истребовать долг за год, расходы на судебное разбирательство будут больше самого долга».

Но, по словам Бубнова, Центр коммунального сервиса получил федеральную субсидию, которая покрыла часть кассового разрыва, поэтому компания не находится на грани банкротства. Но ей так и не компенсировали понесенные затраты на закупку контейнеров в размере более 1% от выручки.

Глава компании «Экология Т» Ильнур Шакиров сообщил, что в Башкирии действует согласованный с властями социальный тариф на вывоз отходов (35 руб. и 75 руб. за 1 куб. м в зависимости от вида жилья), который в несколько раз ниже экономически обоснованного тарифа 96 руб. за 1 куб. м, утвержденного ранее. «Поэтому и возникла ситуация риска приостановки работы», — говорит он. Но ситуацию удалось исправить также благодаря субсидии из федерального и регионального бюджетов.

Однако из-за низких тарифов оборотные средства приходится пополнять за счет учредителей или привлекать с рынка. «У нас в тарифах есть инвестиционная составляющая по строительству сортировочных комплексов, но есть риски невыполнения этих работ в связи с низкой собираемостью платежей и низкой платой граждан за услугу», — добавил Шакиров. РБК направил запросы еще семи компаниям из списка РЭО.

«Необходимы системные меры для обеспечения доступа региональных операторов к актуальным данным о плательщиках — гражданах и юрлицах, а также актуализация тарифов на вывоз отходов, разброс по которым от региона к региону отличается в десятки раз», — считает Коган из ОНФ, которому Владимир Путин в декабре 2019 года поручил осуществлять общественный контроль за ходом мусорной реформы. По словам Когана, тарифы на вывоз мусора разнятся от 77,9 руб. за 1 куб. м в Дагестане до 4569 руб. за 1 куб. м в Ненецком автономном округе. Похожая ситуация наблюдается с нормативами накопления отходов, которые нуждаются в унификации, указывает эксперт. «Текущая ситуация грозит невыполнением целевых показателей нацпроекта «Экология» в части обработки и утилизации отходов», — заключил он.

Уже сейчас создана база потребителей и региональные операторы имеют большое количество информации об абонентах, утверждает глава РЭО Илья Гудков. Он рассчитывает, что в ближайшее время правительство поддержит законопроект сенатора Андрея Кутепова, который предусматривает внесение изменений в закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». Эти поправки позволят региональным операторам получить доступа к сведениям, включая персональные данные, которые содержатся в информационной системе ЖКХ и необходимы для расчета платы за коммунальные услуги, а также для обращения в суд с требованием о взыскании задолженности.

Проблема с разбросом по тарифам и нормативам по вывозу отходов в зависимости от региона действительно существует и в этом году ситуация усугубилась из-за того, что не удалось провести замеры в период пандемии, добавил Гудков. Но ситуация, по его словам, «не катастрофична». «Дифференциация количества отходов по разным регионам снижается. В результате создания федеральной схемы обращения с отходами разница будет существенно ниже в части образования отходов», — обещает он.