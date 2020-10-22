Оператор мусорной реформы отказался от сделки с «дочкой» «Ростеха»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 21 окт, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 21 окт, 14:11
Чего ждать от рынков в условиях глобальной рецессии РБК и СберПервый, 10:24 Число продаж квартир в новостройках Москвы выросло в два раза Недвижимость, 10:22 В Минздраве не увидели смысла в КТ при бессимптомном COVID-19 Общество, 10:15 Ереван опроверг заявление Баку о ракетном ударе Политика, 10:09 Глава Службы внешней разведки прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко Политика, 10:09 В Минздраве назвали показания для компьютерной томографии Общество, 09:59 Маск назвал рекордный по прибыли квартал лучшим в истории Tesla Инвестиции, 09:57 «Стокманн» в России: от универмага для советской элиты до модной сети «РБК Стиль» и «Стокманн», 09:55 Вексельберг назвал главные проблемы госинвестиций в инновации Экономика, 09:53 В Бишкеке второй раз за неделю сменился мэр Политика, 09:44 Тренер «Локомотива» заявил о неудовлетворенности ничьей на старте ЛЧ Спорт, 09:36 Поспешили с выводами: как правильно работать с конкурентными метриками Pro, 09:32 WP узнала об обсуждении Трампом увольнения директора ФБР Политика, 09:30 Брак будущего: изменят ли зумеры институт семьи Совместный проект, 09:25
Бизнес ,  
0 

Оператор мусорной реформы отказался от сделки с «дочкой» «Ростеха»

«Российский экологический оператор» отказался от покупки доли в проектах по сортировке мусора в Подмосковье. Он объяснил срыв сделки отсутствием таких мощностей в территориальной схеме утилизации, но власти это отрицают
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Российский экологический оператор» (РЭО) отказался от покупки доли в проектах «дочки» «Ростеха» компании «РТ-Инвест», который объединяет три сортировочных завода в Московской области. Об этом РБК рассказал гендиректор РЭО Илья Гудков и подтвердил совладелец и глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

Эта покупка могла стать первой сделкой РЭО, который был создан в начале 2019 года как оператор мусорной реформы для поддержки проектов в области обращения с отходами.

Почему оператор мусорной реформы отказался от сделки

В середине июля РЭО сообщил о планах приобрести долю в трех проектах «РТ-Инвеста» по сортировке отходов, которые запущены в Сергиево-Посадском, Коломенском и Каширском районах Подмосковья. Планировалось, что компания инвестирует около 2,5 млрд руб. для расширения мощностей и линий заводов по вторичной переработке отходов. Тогда Гудков говорил, что доля компании в этих проектах не превысит 15%.

В соответствии с соглашением, подписанным между РЭО, «РТ-Инвестом» и правительством Московской области, планировалось увеличить мощности каждого из трех комплексов на 600 тыс. т в год: «Дона» в Каширском районе и «Южного» в Коломенском — с 300 тыс. до 900 тыс. т, «Северного» в Сергиево-Посадском районе — с 450 тыс. до 1,05 млн т.

«В настоящее время мы не можем войти в эту сделку. Это хорошие проекты, они обеспечивают большой вклад в достижение показателей федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО». Просто мы не можем поддержать их по формальным причинам», — сказал Гудков РБК в среду, 21 октября.

В России началась первая процедура банкротства мусорного оператора
Бизнес
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

По словам главы РЭО, компания не смогла инвестировать в расширение этих заводов, поскольку они не были включены в территориальную схему по обращению с отходами Московской области. «Мы договаривались на начальном этапе, что проекты расширения трех КПО будут включены в терсхему. Коллеги предполагали их туда включить, но теперь говорят, что включат в ближайшей перспективе. Нам же по формальному признаку внутренний регламент не позволяет вкладывать средства в проекты вне федеральной или территориальных схем», — отметил он. Гудков добавил, что оператор сможет вернуться к обсуждению вопроса об инвестициях в эти проекты, если их включат в территориальную схему.

Согласно распоряжению департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы от 26 декабря 2019 года, три комплекса по переработке отходов (КПО) — «Дон», «Южный» и «Северный» — «РТ-Инвеста» учтены в территориальной схеме Москвы, сообщили РБК в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Все три действительно указаны в приложении к терсхеме Москвы, опубликованной на сайте мэрии. Однако в документе указаны только их начальные мощности, до расширения: у «Дона» и «Южного» — по 300 тыс. т в год, у «Северного» — 450 тыс. т (в сумме — 1,05 млн т). После расширения, которое обсуждалось с РЭО, их мощность должна вырасти почти втрое, до 2,85 млн т в год. Но эти данные не приводятся в документе.

«Расширение мощностей комплексов по переработке отходов сейчас включено в территориальную схему Москвы, проекты также обязательно пройдут процедуру общественного обсуждения на тех территориях, где они будут расположены», — сказал РБК представитель «РТ-Инвеста». Он сказал, что компании не известны причины, по которым РЭО вышел из сделки. «До сих пор эти изменения в терсхему Москвы [предполагающие расширение мощностей КПО] проходят общественное обсуждение. <...> Для нас было бы инвестиционным риском вкладывать в проект на этом этапе процедуры работы с терсхемой», — парирует Гудков.

Тем не менее в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья подчеркивают, что на основании соглашения с правительством Москвы в территориальной схеме Московской области уже предусмотрено принятие даже большего объема отходов из столицы — 3,4 млн т в год. РБК направил запрос в департамент ЖКХ Москвы.

На вес мусора: как в мире устроена переработка отходов
Фотогалерея 
<p>В 1991 году в Германии производителей упаковки <a href="http://www.bmub.bund.de/en/topics/water-waste-soil/waste-management/waste-policy/">обязали</a> принимать ее обратно после использования. В&nbsp;1996-м эти меры были расширены: немецкие власти приняли специальный акт, целью которого было введение системы замкнутого цикла&nbsp;в области переработки мусора. Новые условия обязывали компании&nbsp;начиная со стадии проекта&nbsp;следить за тем, чтобы производство не оставляло отходов, а в конце жизненного цикла продукт&nbsp;подвергался экологической переработке.</p> <p><br /> В 2012 году акт был доработан и расширен. Добровольная и обязательная ответственность сегодня действует для производителей не только упаковочных материалов, но и&nbsp;транспортных средств, электронных приборов, химической продукции и др. Целью ставится максимальное использование материалов, &laquo;законсервированных&raquo; в отходах.<br /> По состоянию на середину 2017 года оборот мусороперерабатывающей отрасли в Германии <a href="http://www.bmub.bund.de/en/topics/water-waste-soil/waste-management/waste-policy/">составлял</a> около &euro;70 млрд, в ней были заняты более 250 тыс. человек.</p>

Почему РЭО до сих пор не поддержал ни одного проекта

На старте мусорной реформы в 2019 году предполагалось, что РЭО сможет направить на поддержку проектов по обращению с отходами 70–80 млрд руб. до 2024 года. Помимо Подмосковья компания также рассматривала ряд других инвестиционных проектов в Калининградской, Новосибирской и Саратовской областях, которым планирует оказывать меры поддержки, говорил Гудков 21 июля 2020 года. Но до сих пор компания не сделала ни одной инвестиции, а вместо этого решила вернуть в бюджет средства, выделенные на эти цели в 2020 году, — около 3 млрд руб. Это сделано в рамках исполнения поручения министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина от 2 сентября 2020 года, говорится в запросе на изменение паспорта федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». У РБК есть копия документа, представитель РЭО подтвердил возврат 3 млрд руб. в бюджет.

«Все ругают РЭО [за отсутствие поддержки проектов в области обращения с отходами]. Компания не виновата, я сдерживаю этот процесс, потому что пока не утверждена федеральная схема по обращению с отходами и мы как раз прорабатываем эти вопросы», — говорил в интервью РБК в июле Кобылкин, который возглавляет наблюдательный совет компании. «Остается неясным, как будет развиваться ситуация из-за пандемии. Например, если бы наблюдательный совет «Российского экологического оператора» проголосовал в феврале, до пандемии, за финансирование того или иного проекта, он мог [бы] сегодня остаться без мусора: на него не хватило бы того количества отходов, которое сегодня образуется в другом месте», — указывал он. По словам министра, эти риски сейчас закладываются в федеральную схему обращения с отходами, которая должна появиться до конца 2020 года.

Вице-премьер Виктория Абрамченко в сентябре поручила расширить полномочия РЭО для финансирования проектов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Компания сможет давать им акционерные займы и приобретать облигации. До сих пор меры поддержки, которые компания могла предоставить мусорной отрасли, ограничивались только участием в уставных капиталах предприятий по обработке и утилизации отходов, поручительствами по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов.

Глава Минприроды — РБК: «У нас нет предвзятого отношения к «Норникелю»
Бизнес
Дмитрий Кобылкин

Что будет с комплексами сортировки «РТ-Инвеста»

Теперь «РТ-Инвест» самостоятельно инвестирует в расширение трех подмосковных комплексов по переработке отходов, сказал РБК глава компании Андрей Шипелов. «Несмотря на несостоявшуюся сделку с РЭО и пандемию коронавирусной инфекции, мы завершим строительство всех объектов до конца 1 квартала 2021 года», — добавил он.

Глава «РТ-Инвеста» — РБК: «Мусорный бизнес абсолютно небогатый»
Бизнес
Андрей Шипелов

Весной 2020 года «РТ-Инвест» достроил и ввел в эксплуатацию два комплекса по переработке — в Сергиево-Посадском и Каширском районах. После запуска всех трех комплексов объем сортируемых отходов превысил 1 млн т в год. С завершением в ноябре 2020 года строительства четвертого комплекса, в Можайском округе, и расширением мощностей КПО общий объем увеличится в три раза и достигнет 3,3 млн т отходов в год, отметил Шипелов. «Благодаря мобилизации собственных ресурсов и серьезной поддержке правительства Московской области и госкорпорации «Ростех» проекты компании будут реализованы в заявленные сроки», — подчеркнул он.

Ранее пресс-служба компании сообщала, что вхождение РЭО в капитал трех проектов позволит привлечь финансирование на более выгодных условиях, чем в коммерческих банках, и минимизировать тарифы для этих объектов.

Автор
Людмила Подобедова
При участии
Надежда Федорова
вывоз мусора РТ-Инвест Московская область сделка
Материалы по теме
Абрамченко предложила мусорной госкомпании не быть только «админом чата»
Бизнес
Глава «РТ-Инвеста» — РБК: «Мусорный бизнес абсолютно небогатый»
Бизнес
Экс-глава мусорного госоператора станет врио белгородского губернатора
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter