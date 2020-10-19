Иммунопрофицит

Как набирают добровольцев для тестирования вакцин от коронавируса

РБК изучил, как создатели вакцин против коронавируса и их подрядчики ищут добровольцев для испытаний

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

В России сейчас одновременно проводятся клинические исследования сразу четырех вакцин от вируса COVID-19: три из них созданы российскими медицинскими центрами, четвертая — китайской фармкомпанией CanSino Biologics. Медики надеются выпустить свои вакцины в гражданский оборот в течение полугода, для этого им необходимо как можно быстрее проверить их эффективность на добровольцах.

Разработчик вакцины обычно не проводит сам клинические испытания, потому что может возникнуть конфликт интересов. Он заключает договор с контрактно-исследовательской организацией, где прописывает необходимые условия, и уже именно она выстраивает работу, объясняет гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов. В частности, исследованием вакцины от COVID-19, созданной в этом центре, занималась компания «Эпико», рассказал ее представитель Андрей Цаан.

«Эпико», в частности, написала протокол такого исследования: в нем указывается, когда и как должен происходить процесс исследования вакцины, сколько добровольцев потребуется для тестирования, сколько времени за ними будут наблюдать и т.д. С этим протоколом затем знакомятся клинические центры — медицинские университеты, поликлиники и др., которые соотносят описанные в нем условия со своими возможностями. После этого они заключают договор с исследовательской организацией.

Непосредственно поиском добровольцев для тестирования вакцин занимается уже клинический центр. Обычно у него уже есть сформированная база добровольцев, которые по состоянию здоровья подходят для тестирования препаратов.

Что известно о поиске добровольцев четырех вакцин против COVID-19 — в обзоре РБК.

«Спутник V» Создатель: Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Дата регистрации: 11 августа 2020 года. Количество упоминаний в СМИ и соцсетях в августе—октябре 2020 года: 63,6 тыс. и 116,3 тыс. соответственно, по данным «Медиалогии». Стадия: пострегистрационное клиническое исследование. Кто занимался исследованием: первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины в форме лиофилизата (твердой форме) проходили в Институте трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета, в жидкой форме — в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко Минобороны. География исследования: Москва. Как ищут добровольцев: для первой и второй фазы клинических исследований лиофилизатной формы вакцины добровольцев набирали из базы постоянных участников исследований Сеченовского университета, в которой числится более 2 тыс. человек. Информация о наборе добровольцев также размещалась на сайте университета и его аккаунтах в соцсетях. «Мы достаточно быстро набрали добровольцев — для них это возможность дополнительного заработка», — объясняет директор Сеченовского университета Вадим Тарасов, подчеркивая, что в исследовании не принимали участие сами сотрудники университета. Вознаграждение добровольцев на этой стадии клинических исследований составляло 100 тыс. руб., уточнил Тарасов. В состав другой группы из 38 добровольцев, которые были отобраны для участия в клинических испытаниях на базе госпиталя им. Н.Н. Бурденко, вошли как военнослужащие (офицеры, прапорщики, контрактники), так и гражданские, сообщала пресс-служба Министерства обороны. Когда 7 сентября началась стадия пострегистрационных испытаний, которая требует в разы большего числа участников, исследователи приступили в поиску новых добровольцев. Сейчас оставить заявку на вакцинацию можно, например, на сайте мэра Москвы, где размещена соответствующая анкета. Сколько будут платить добровольцам на этой стадии экспериментов, не уточняется. В октябре сделать прививку за вознаграждение в 8,7 тыс. руб. предложили некоторым студентам и сотрудникам Московской государственной юридической академии им. Кутафина (МГЮА). Сколько человек приняли участие в исследовании: на первых двух стадиях испытаний суммарно были привиты 76 человек — 38 добровольцев испытывали «жидкую» форму вакцины, другие 38 — лиофилизат. По состоянию на середину октября, по словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в испытаниях уже приняли участие и получили первую дозу вакцины 12 тыс. человек. Всего к пострегистрационным исследованиям планируется привлечь 40 тыс. человек из России, Белоруссии, ОАЭ, Индии, Венесуэлы, Египта и Бразилии. Деталь: в исследовании участвовали политики и топ-менеджеры. Президент России Владимир Путин заявил, что новую вакцину испытала на себе одна из его дочерей, также в эксперименте принял участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ad5-nCoV Создатель: китайская CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук Китая. Дата регистрации: 17 августа 2020 года вакцина получила патент. В середине августа российская фармкомпания «Петровакс», партнер CanSino Biologics, получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы клинических испытаний. Количество упоминаний в СМИ и соцсетях в августе — начале октября 2020 года: 600 и 1,5 тыс. соответственно. Стадия: пострегистрационная фаза клинических испытаний. Кто занимается исследованием: «Петровакс» (известен как производитель лекарственного препарата «Полиоксидоний» и вакцины от гриппа «Гриппол Плюс») совместно с Сеченовским университетом. География исследования: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ярославль. Как ищут добровольцев: с сентября 2020 года «Петровакс», как убедился корреспондент РБК, размещает в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram и поисковой выдаче Google рекламу сайта CovidTrial, где желающие принять участие в исследовании могут оставить свои контактные данные. Сайт призывает «внести свой вклад в победу над коронавирусом»: на его главной странице подробно описано действие вакцины, а также размещена краткая анкета для добровольцев. После заполнения анкеты с добровольцем связываются сотрудники call-центра кадрового агентства Kelly Services. Реклама как форма привлечения добровольцев к участию в клиническом исследовании представляется приемлемой, заявил РБК помощник министра здравоохранения Михаила Мурашко Алексей Кузнецов. В любом случае в соответствии с законодательством потенциальные добровольцы перед включением в исследование должны ознакомиться со всеми деталями исследования, в том числе c возможными рисками, и лично подписать добровольное информированное согласие, добавил собеседник РБК. Вознаграждение участникам испытаний не предусмотрено. Сколько человек приняли участие в исследовании: заявку на участие в исследовании уже подали 10 тыс. россиян, сообщил представитель «Петровакса». Прививку уже сделали 350 добровольцев. Деталь: на рекламу в сентябре только в соцсетях «Петровакс» мог потратить около 2,8 млн руб., посчитало для РБК агентство Digital Budget.

«ЭпиВакКорона» Создатель: Федеральный научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Дата регистрации: 14 октября 2020 года. Количество упоминаний в СМИ и соцсетях в августе—октябре 2020 года: 4,6 тыс. и 7,7 тыс. соответственно. Стадия: завершение первой и второй фаз клинических исследований, подготовка к пострегистрационному этапу. Кто занимается исследованием: медико-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства (Новосибирск). География исследования: Новосибирск. Как ищут добровольцев: большая часть добровольцев — сотрудники «Вектора» в возрасте от 18 до 60 лет, ранее заявляла научный сотрудник «Вектора» Наталья Думченко. Однако часть добровольцев могла быть привлечена со стороны: в августе в соцсетях появилось объявление о наборе добровольцев за вознаграждение. Участники эксперимента должны были находиться в стационаре (изолированы) 23 дня, для них предусматривалось 6-разовое питание. Вознаграждение добровольцев, предположительно, составило 148 тыс. руб. Сколько человек приняли участие в исследовании: 100. Деталь: в качестве контактного телефона в объявлении по поиску добровольцев был указан номер Зои Гинько — тезки врача-инфекциониста МСЧ № 163. В конце августа по указанному номеру было невозможно дозвониться: автоответчик сообщал, что голосовой ящик абонента переполнен, отмечает издание Znak.

Вакцина центра им. Чумакова Создатель: Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Минобрнауки. Дата регистрации: пока не зарегистрирована. Количество упоминаний в СМИ и соцсетях в августе—октябре 2020 года: 2,6 тыс. и 2,1 тыс. соответственно. Стадия: совмещенная первая и вторая фазы клинических испытаний. Кто занимается исследованием: компания «Эпико». Сам эксперимент проходит в Кировском медуниверситете, медцентре «Эко-безопасность» и медсанчасти Новосибирска № 163. География исследования: Санкт-Петербург, Новосибирск, Киров. Как ищут добровольцев: половину добровольцев взяли из базы клинических центров, где проводились исследования, вторая половина пришла, как рассказывает представитель «Эпико», «со стороны»: «добровольцы звонили в центры, особенно в Новосибирске, хотели принять участие в тестировании — телефон разрывался». При этом специальной рекламы, которая бы привлекала добровольцев, не было, уверяет Цаан. Вероятно, сработало сарафанное радио, которое запустили участники исследования вакцины от коронавируса центра «Вектор», — на тот момент многие уже знали о вознаграждении для добровольцев в размере порядка 100 тыс. руб., предполагает собеседник РБК. Вознаграждение добровольцев при испытании этой вакцины также составило около 100 тыс. руб. Сколько человек приняли участие в исследовании: 6 октября в рамках первой фазы было привито 15 добровольцев, 19 октября стартует вторая фаза, в рамках которой будут иммунизированы еще 285 добровольцев. Интересная деталь: исследования, как рассказал РБК Айдар Ишмухаметов, были проведены не на бюджетные, а на собственные средства, которое учреждение само заработало.

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