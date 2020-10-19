Расход ко взаимному неудовольствию сторон

«Яндекс» и Тинькофф Банк прекратили переговоры об объединении

TCS Group и «Яндекс» объявили о полном прекращении переговоров по объединению. Стороны не смогли согласовать условия сделки. В России теперь не скоро появится игрок для конкуренции со «Сбером» на рынке экосистем, говорят эксперты

Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Яндекс» и TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) в пятницу, 16 октября, объявили о прекращении переговоров по созданию объединенной компании, следует из сообщений «Яндекса» и TCS, поступивших в РБК. Сделка на $5,48 млрд, о потенциальной возможности которой стороны объявили в конце сентября, могла стать крупнейшей на российском финансовом рынке за последнее время и привести к созданию интернет-гиганта с капитализацией $30 млрд.

«Стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены, решение об этом вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении TCS. Банк также выразил надежду на продолжение сотрудничества с «Яндексом» как в текущих, так и в будущих проектах.

«Яндекс» сообщил, что ему не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации. Поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», говорится в сообщении.

О том, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено в конце сентября. Рынок оценил эту новость положительно: стоимость акций интернет-холдинга на американской бирже NASDAQ выросла почти на 12%, а котировки TCS — на 6%, а через день после объявления об ожидаемой сделке стоимость обеих компаний суммарно выросла более чем на $2 млрд. Эксперты говорили, что это редкое объединение формата win-win выгодно обеим сторонам. «Яндекс» после разрыва многолетнего партнерства со Сбербанком получал бы финтех-партнера для строительства экосистемы, а Тинькофф Банк — клиентскую базу интернет-гиганта для развития (у «Тинькофф» сейчас более 9,3 млн клиентов, пользовательская аудитория «Яндекса» — более 70 млн человек).

На фоне сообщения о развале сделки стоимость депозитарных расписок TCS Group на Московской бирже упала в пятницу более чем на 6%, стоимость акций «Яндекса» — примерно на 3,75%. Сейчас цена бумаг «Тинькофф» ниже, чем до объявления о сделке, — 1937 руб. на открытии 22 сентября против 1841 руб. на 17:08 мск 16 октября, а «Яндекса» по-прежнему выше — 4534 руб. и 4669 руб. соответственно. ЦБ сообщил, что проверит компании на предмет установления признаков инсайдерской торговли.

Почему сделка развалилась

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков в письме сотрудникам сообщил, что лично принял решение разорвать сделку, в рамках которой «Яндекс» планировал выкупить весь акционерный капитал TCS Group (о письме сообщил The Bell, его копия есть и у РБК). По словам Тинькова, разговор начинался с объединения, поисков синергий и создания самой большой частной компании России. «Все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», — подчеркнул Тиньков, заверив сотрудников банка, что «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС (о переговорах с МТС сообщали несколько СМИ со ссылкой на источники).

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян в письме сотрудникам также рассказал о причинах срыва сделки, которые отличаются от версии Тинькова: «Мы постоянно шли навстречу Олегу в его дополнительных требованиях. И конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом (это было логично, потому что вследствие сделки Олег стал бы крупным акционером «Яндекса»). К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились». Топ-менеджер добавил, что Тиньков предложил свой банк гендиректору группы компаний «Яндекс» Аркадию Воложу в июле.

Акции Тинькофф Банка были достаточно высоко оценены для целей сделки, и, скорее всего, акционеры «Яндекса» ожидали серьезных уступок по коммерческим вопросам взамен, предполагает партнер и руководитель практики по сопровождению сделок компании «Делойт СНГ» Артем Самсонов. Цена, которую «Яндекс» предлагал за акции «Тинькофф», не выглядела чересчур щедрой, учитывая ту потенциальную синергию, которую могли получить обе компании, возражает аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

Что означает развал сделки для сторон

Развал сделки ударил по обеим компаниям, так как сейчас падают котировки и «Яндекса», и «Тинькофф», говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Сделка была более позитивна для «Яндекса», который покупал TCS исходя из десяти годовых прибылей и переоценивал по своему мультипликатору: объединенная компания торговалась бы исходя из 20 годовых прибылей, полагает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Сейчас «Яндекс» торгуется на уровне 42 годовых прибылей будущего года. По его словам, эффект на акции «Яндекса» был бы примерно плюс $5 млрд. Что касается TCS, у нее теперь уже есть ориентир по рынку для продажи — $27,64 за акцию, добавляет Русецкий.

Существенных последствий для банка отказ от сделки с «Яндексом» не повлечет, поскольку с самого начала было известно, что окончательной договоренности все же нет и из-за этого нет никаких рисков для инвесторов, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. В любом случае обе компании остаются технологическими быстрорастущими лидерами в России — для них ничего не меняется с точки зрения развития, соглашается Ганелин: «В моменте акции будут под давлением, идет коррекция. Думаю, что она будет не сильно глубокой. Если инвесторы разочаруются слишком сильно, то это будет возможность для покупки акций обоих игроков».

По мнению аналитика «Атона» Виктора Димы, прекращение сделки по покупке Тинькофф Банка не повлияет на «Яндекс». «Сейчас у «Яндекса» есть достаточно драйверов для роста — это сегмент электронной коммерции и мобильности. Да, компания могла усилить свои позиции за счет синергии с Тинькофф Банком, однако финансовые показатели «Яндекса» и без того на высоте», — говорит он. С ним не согласен аналитик банка «Уралсиб» Константин Белов: «Мы считали эту сделку для «Яндекса» стратегически оправданной, и отказ от нее рассматриваем как негативную новость для компании».

Сам факт такой сделки, крупной даже по мировым меркам, имел бы положительный эффект на российский рынок и вызвал бы дополнительный интерес к российским компаниям у иностранных инвесторов, говорит Самсонов: «Остается надеяться, что такого рода сделки все-таки будут заключаться в будущем».

Влияние на рынок экосистем

Сейчас на российском рынке активно развиваются экосистемы. Крупнейшим игроком здесь является Сбербанк. «Яндекс» и Тинькофф Банк по отдельности также строят свои экосистемы. После объявления о сделке глава Сбербанка Герман Греф говорил: «Мы не боимся конкуренции и уважаем наших конкурентов».

«Теперь у рынка займет немного больше времени, чтобы создать более живую конкуренцию такому гиганту, как Сбербанк», — говорит руководитель группы Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский. Сбербанк останется ведущей экосистемой, ему ничего не помешает и дальше развивать свои сервисы за пределами своих основных финансовых услуг, считает он.

Вероятно, «Яндекс» будет искать других партнеров для выхода на рынок финтеха, рассуждает Ганелин. С точки зрения финансовых ресурсов и технологических возможностей «Яндекс» может и сам сделать хороший финтех-проект, вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется, добавляет Белов.

По мнению Самсонова, «Тинькофф» тоже продолжит поиски разных вариантов неорганического развития. «Если не непосредственную продажу или объединение бизнеса, то как минимум в форме различных стратегических партнерств и программ», — считает он. «Тинькофф» намерен развиваться дальше самостоятельно. «Мы ни с кем переговоры не ведем», — прокомментировал РБК слухи о покупке банка официальный представитель «Тинькофф».

Другие игроки, которые развивают свои экосистемы, также могут начать выходить за периметр текущих сервисов, допускает Шапировский. С ним согласен и Проклов: «Конкуренция будет расти, наверняка некоторые другие крупные игроки продолжат формировать вокруг себя облако сервисов, создавать собственные многофункциональные онлайн-платформы и так далее».