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Финансы ,  
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Общая стоимость «Яндекса» и «Тинькоффа» выросла на $2 млрд

Общая капитализация «Яндекса» и группы TCS, владеющей Тинькофф Банком, выросла с $26,1 млрд на момент объявления о планируемой сделке по слиянию — до $28,2 млрд к закрытию торгов 23 сентября. В моменте она приближалась к $30 млрд
Яндекс YNDX ₽5 008,6 +2,22% Купить
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Суммарная рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group (основной актив — Тинькофф Банк) к окончанию торгового дня 23 сентября выросла почти на $2,1 млрд с момента объявления о предварительной договоренности по слиянию, подсчитал РБК по котировкам на основных биржах компаний — американской Nasdaq для «Яндекса» и Лондонской фондовой бирже (LSE) для TCS.

TCS сообщил о переговорах по продаже «Яндексу» за $5,48 млрд во вторник, 22 сентября, уже после закрытия торгов в Лондоне и окончания основной торговой на Мосбирже. Торги же в Нью-Йорке бумагами «Яндекса» еще продолжались — по их итогам котировки IT-компании взлетели почти на 12%. Стоимость расписок TCS на вечерней сессии Мосбиржи, где присутствует меньше игроков, чем на основной, тоже росла, поднявшись на 10,79%. Однако на следующий день на LSE повышение цены оказалось более скромным — на 6,15% по итогам дня, а котировки «Яндекса» после бурного роста в среду, наоборот, скорректировались в сторону снижения — на 1,9%.

Тинькофф Банк предварительно договорился о своей продаже «Яндексу»
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Если до объявления о предполагаемой сделке суммарная капитализация «Яндекса» и «Тинькоффа» составляла $26,1 млрд ($20,9 млрд у «Яндекса» и около $5,2 млрд у TCS), то к закрытию бирж 23 сентября она достигла $28,2 млрд. Стоимость «Яндекса» поднялась на 8%, до почти $22,8 млрд, а 6-процентный рост обеспечил TCS капитализацию на уровне $5,5 млрд, то есть она достигла цены предполагаемой сделки.

На пике, около 16:30 мск, из-за бурного роста котировок суммарная стоимость компаний достигала почти $30 млрд. Однако аналитики считают такой рост — на 15% и более — чрезмерным. Он может быть связан с эффектом «шортсквиза» — массового закрытия коротких позиций (игра на понижение) из-за резкого новостного импульса к росту, предполагает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василий Карпунин. По его словам, хотя потенциальная взаимная синергия от покупки «Яндексом» «Тинькоффа» очевидна, надо учитывать, что рыночная оценка «Яндекса» уже достаточно высока, а для совершения сделки (предполагает расчеты в деньгах и акциях), вероятно, потребуется дополнительное увеличение капитала.

Акции «Яндекса» подорожали почти на 12%
Бизнес

По мнению аналитиков Промсвязьбанка Екатерины Крыловой и Романа Антонова, если стороны окончательно договорятся и сделка состоится, то она может привести к созданию игрока с капитализацией в $30 млрд. Когда больше года назад, в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков предлагал основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес, он оценивал капитализацию такой компании более чем в $20 млрд. Однако за последний год акции «Яндекса» выросли в цене на 80%, а TCS Group — на 45,5%.

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Авторы
Алексей Митраков, Анна Пустякова
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