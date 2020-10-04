Тиньков оценил вероятность заключения сделки с «Яндексом»

По мнению бизнесмена, вероятность покупки «Яндексом» его компании TCS Group составляет «50/50». Он заявил, что мечтает о чистой прибыли компании в размере $1 млрд и отметил, что без сделки это достижимо, просто «чуть позже»

Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель и совладелец TCS Group Олег Тиньков сообщил, что, по его мнению, вероятность заключения сделки с «Яндексом» по покупке TCS составляет 50%. Об этом бизнесмен написал в своем Instagram.

Он отметил, что Тинькофф Банк входит в тройку банков-лидеров России по количеству клиентов. По словам бизнесмена, теперь он мечтает о 20 млн активных клиентов и $1 млрд чистой прибыли. По итогам первого квартала 2020 года чистая прибыль TCS Group составила 9 млрд руб. ($12,8 млн по курсу ЦБ на 3 октября).

«Если будет сделка с Яндекс, мы это сделаем быстрее, если не будет (50/50) то чуть позже», — написал Тиньков.

К публикации он прикрепил фотографию, на которой показаны результаты опроса клиентов банков, проведенном компанией «Делойт и Туш СНГ». По нему розничными услугами Сбербанка за последние 30 дней воспользовались 87,1% респондентов, ВТБ — 23,4% и Тинькофф Банком — 19,3%. В опросе участвовали 5038 человек из более 200 городов.