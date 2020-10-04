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Финансы ,  
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Тиньков оценил вероятность заключения сделки с «Яндексом»

По мнению бизнесмена, вероятность покупки «Яндексом» его компании TCS Group составляет «50/50». Он заявил, что мечтает о чистой прибыли компании в размере $1 млрд и отметил, что без сделки это достижимо, просто «чуть позже»
Яндекс YNDX ₽4 907 -0,44% Купить
Сбербанк SBER ₽208,8 -8,11% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: olegtinkov / Instagram)

Основатель и совладелец TCS Group Олег Тиньков сообщил, что, по его мнению, вероятность заключения сделки с «Яндексом» по покупке TCS составляет 50%. Об этом бизнесмен написал в своем Instagram.

Он отметил, что Тинькофф Банк входит в тройку банков-лидеров России по количеству клиентов. По словам бизнесмена, теперь он мечтает о 20 млн активных клиентов и $1 млрд чистой прибыли. По итогам первого квартала 2020 года чистая прибыль TCS Group составила 9 млрд руб. ($12,8 млн по курсу ЦБ на 3 октября).

«Если будет сделка с Яндекс, мы это сделаем быстрее, если не будет (50/50) то чуть позже», — написал Тиньков.

К публикации он прикрепил фотографию, на которой показаны результаты опроса клиентов банков, проведенном компанией «Делойт и Туш СНГ». По нему розничными услугами Сбербанка за последние 30 дней воспользовались 87,1% респондентов, ВТБ — 23,4% и Тинькофф Банком — 19,3%. В опросе участвовали 5038 человек из более 200 городов.

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О предварительной договоренности по продаже TCS Group «Яндексу» стало известно в конце сентября. Часть покупки будет оплачена деньгами, часть — акциями «Яндекса».

Компания приобретет каждую акцию по $27,64, финальная стоимость сделки составит около $5,48 млрд.

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TCS сообщала, что окончательные условия сделки будут зависеть от результатов комплексной проверки актива.

После объявления о возможной сделке суммарная рыночная капитализация двух компаний к окончанию торгового дня 23 сентября  выросла почти на $2,1 млрд и составила $28,2 млрд. «Яндекс» подорожал на 8%, а TCS — на 6%.

Автор
Мария Лисицына
Олег Тиньков Тинькофф Банк «Яндекс»
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