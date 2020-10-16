ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» после объявления о срыве сделки

ЦБ проверит несостоявшуюся сделку «Яндекса» и банка «Тинькофф» на признаки инсайдерской торговли. О результатах регулятор сообщит после завершения расследования, чтобы опосредованно не повлиять на котировки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Центробанк проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, его слова РБК передали в пресс-службе регулятора.

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16 октября компании объявили об окончании переговоров по сделке, в рамках которой «Яндекс» планировал выкупить весь акционерный капитал TCS Group.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — сказал Лях.

По его словам, если ЦБ обнаружит такие признаки или выявит подозрительные операции, он сообщит об этом уже после окончания расследования, в частности, чтобы опосредованно не влиять на котировки.