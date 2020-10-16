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ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» после объявления о срыве сделки

ЦБ проверит несостоявшуюся сделку «Яндекса» и банка «Тинькофф» на признаки инсайдерской торговли. О результатах регулятор сообщит после завершения расследования, чтобы опосредованно не повлиять на котировки
«Яндекс» YNDX ₽4 663 -1,92% Купить
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Центробанк проверит «Яндекс» и «Тинькофф» на предмет установления признаков инсайдерской торговли. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, его слова РБК передали в пресс-службе регулятора.

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16 октября компании объявили об окончании переговоров по сделке, в рамках которой «Яндекс» планировал выкупить весь акционерный капитал TCS Group.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — сказал Лях.

По его словам, если ЦБ обнаружит такие признаки или выявит подозрительные операции, он сообщит об этом уже после окончания расследования, в частности, чтобы опосредованно не влиять на котировки.

Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом» словами «Тинькофф не продается»
Финансы
Олег Тиньков

«Яндекс» и группа TCS, владеющая Тинькофф Банком, сообщили о будущем слиянии 22 сентября. На фоне этого к закрытию торгов на следующий день их общая капитализация выросла на $2 млрд, до $28,2 млрд. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд. Основатель и совладелец TCS Олег Тиньков указывал, что компания сохранит название бренда «Тинькофф», а саму сделку он назвал не продажей, а слиянием.

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16 октября TCS Group объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом». Представитель банка сообщил РБК, что «Тинькофф» будет развиваться дальше самостоятельно». В «Яндексе» развал сделки объяснили тем, что компании не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации. Поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», отметили в «Яндексе».

«Яндекс» объяснил развал сделки с «Тинькофф»
Бизнес
Фото:Максим Змеев / Reuters

Тиньков в своем письме сотрудникам банка сообщил, что лично принял решение разорвать сделку. По его словам, переговоры начались «с объединения», а в итоге «все вылилось в продажу». «Они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», — говорилось в письме.

К сотрудникам обратился и управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. «Мы постоянно шли навстречу Олегу [Тинькову] в его дополнительных требованиях. И, конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом <...>. К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — говорится в письме Худавердяна, подлинность которого РБК подтвердил представитель «Яндекса».

Авторы
Виктория Полякова, Евгения Чернышова, Анастасия Антипова
«Яндекс» «Тинькофф» Центробанк
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