ЦБ проверит «Яндекс» и «Тинькофф» после объявления о срыве сделки

«Яндекс» и группа TCS, владеющая Тинькофф Банком, сообщили о будущем слиянии 22 сентября. На фоне этого к закрытию торгов на следующий день их общая капитализация выросла на $2 млрд, до $28,2 млрд. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд. Основатель и совладелец TCS Олег Тиньков указывал, что компания сохранит название бренда «Тинькофф», а саму сделку он назвал не продажей, а слиянием.
16 октября TCS Group объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом». Представитель банка сообщил РБК, что «Тинькофф» будет развиваться дальше самостоятельно». В «Яндексе» развал сделки объяснили тем, что компании не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации. Поэтому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры», отметили в «Яндексе».
Тиньков в своем письме сотрудникам банка сообщил, что лично принял решение разорвать сделку. По его словам, переговоры начались «с объединения», а в итоге «все вылилось в продажу». «Они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», — говорилось в письме.
К сотрудникам обратился и управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян. «Мы постоянно шли навстречу Олегу [Тинькову] в его дополнительных требованиях. И, конечно, мы согласились с тем, что после сделки Олег будет участвовать в управлении банком и помогать «Яндексу» в целом <...>. К сожалению, после каждого этапа переговоров возникали все новые и новые требования. Поэтому, когда сегодня мы узнали, что Олег принял решение выйти из сделки, мы не удивились», — говорится в письме Худавердяна, подлинность которого РБК подтвердил представитель «Яндекса».
Авторы
Виктория Полякова, Евгения Чернышова, Анастасия Антипова