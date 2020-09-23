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Бизнес ,  
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Греф оценил сделку «Тинькофф» и «Яндекса» фразой «не боимся конкуренции»

Накануне «Яндекс» и головная компания TCS Group сообщили о будущем слиянии. Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что «Тинькофф» сохранит свой бренд, а сам он останется в компании
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф оценил предстоящую сделку «Яндекса» по покупке TCS Group (головная структура Тинькофф Банка).

«Мы не боимся конкуренции и уважаем наших конкурентов», — сказал Греф агентству Bloomberg.

Накануне, 22 сентября, TCS Group опубликовала заявление на Лондонской бирже, в котором говорилось о достижении предварительных договоренностей с «Яндексом» по продаже компании ИТ-гиганту.

Тиньков заявил о сохранении бренда «Тинькофф» после сделки с «Яндексом»
Бизнес
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» подтвердил будущую сделку и оценил ее стоимость почти в $5,5 млрд. Компания заплатит $27,64 за каждую акцию TCS. Зарегистрированный на Кипре холдинг владеет 100% акций Тинькофф Банка, а также «Тинькофф Страхованием» и другими активами.

Основатель и совладелец TCS Олег Тиньков сообщил, что компания сохранит название бренда «Тинькофф» после покупки «Яндексом». Он назвал сделку не продажей компании, а слиянием и добавил, что говорить о ней пока что преждевременно. Бизнесмен отметил, что останется в TCS после сделки и продолжит заниматься проектами под брендом «Тинькофф».

После заявления о покупке TCS Group акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ подорожали более чем на 10%. Капитализация ИТ-гиганта превысила $23 млрд.

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Тинькофф Банк предварительно договорился о своей продаже «Яндексу»
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

В июне «Яндекс» начал раздел активов со Сбербанком. Компания продала кредитной организации 25-процентную долю в сервисе «Яндекс.Деньги», а взамен намерена выкупить у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркет». Первый зампред Сбербанка Лев Хасис объяснял обмен активами нарастающей конкуренцией между экосистемами двух компаний.

Эксперты объяснили будущее слияние «Яндекса» и Тинькофф Банка желанием ИТ-компании закрепиться на финтех-рынке. Поэтому покупка одного из наиболее агрессивно развивающихся игроков в этой сфере выглядит вполне логично.

Автор
Михаил Котляр
Герман Греф Тинькофф Банк «Яндекс»
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