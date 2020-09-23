Греф оценил сделку «Тинькофф» и «Яндекса» фразой «не боимся конкуренции»

Накануне «Яндекс» и головная компания TCS Group сообщили о будущем слиянии. Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что «Тинькофф» сохранит свой бренд, а сам он останется в компании

Герман Греф (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф оценил предстоящую сделку «Яндекса» по покупке TCS Group (головная структура Тинькофф Банка).

«Мы не боимся конкуренции и уважаем наших конкурентов», — сказал Греф агентству Bloomberg.

Накануне, 22 сентября, TCS Group опубликовала заявление на Лондонской бирже, в котором говорилось о достижении предварительных договоренностей с «Яндексом» по продаже компании ИТ-гиганту.

«Яндекс» подтвердил будущую сделку и оценил ее стоимость почти в $5,5 млрд. Компания заплатит $27,64 за каждую акцию TCS. Зарегистрированный на Кипре холдинг владеет 100% акций Тинькофф Банка, а также «Тинькофф Страхованием» и другими активами.