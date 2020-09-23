Акции «Яндекса» подорожали почти на 12%

Акции «Яндекса», торгующиеся на бирже Nasdaq, подорожали на 11,8% на фоне объявления о том, что компания достигла предварительной договоренности о покупке TCS Group Holding, головной компании Тинькофф Банка.

На момент закрытия торгов акции «Яндекса» стоили $66,06 за штуку (на максимуме за день они стоили $68,23).

К окончанию вечерней дополнительной сессии на Мосбирже, где активность торгов обычно ниже, чем на основной, желающих продавать акции Яндекса не осталось. В графе предложения был прочерк, хотя заявки на покупку присутствовали. Цена на момент закрытия основной сессии — 4900 руб.

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