Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 15 окт, 12:52
Мосгорсуд вдвое сократил срок для брата экс-владельца «Росгосстраха» Финансы, 13:41 Российская промышленная неделя пройдет в Экспоцентре Партнерский материал, 13:40 Тренер «Локомотива» оценил вклад курса евро в срыв перехода Манджукича Спорт, 13:37 Армения опровергла сообщения об ударе по азербайджанской Нахичевани Общество, 13:35 Кремль заявил об отсутствии вопросов к Тихановской в России из-за розыска Политика, 13:33 Lada заняла предпоследнее место по продажам в Европе Авто, 13:30 Подкаст-реалити РБК Тренды «Меня сократили»: подводим итоги Экономика образования, 13:30  Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом» словами «Тинькофф не продается» Финансы, 13:27 Пережившие кризис: десять историй об успешном малом бизнесе РБК и Райффайзенбанк, 13:24 Европейский регулятор признал безопасными самолеты Boeing 737 MAX Бизнес, 13:15 В Кремле назвали печальной динамику распространения COVID-19 Политика, 13:14 В Армении предложили запретить импорт турецких товаров Политика, 13:11 Курс на Север: чем Мурманская область интересна инвесторам Партнерский материал, 13:09 Владелец Zara закроет магазины Lefties в России Стиль, 13:08
Финансы ,  
0 

Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом» словами «Тинькофф не продается»

Олег Тиньков также назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией», в будущее которой он не верит. При этом бизнесмен пообещал, что в дальнейшем уже TCS Group купит «Яндекс»
«Яндекс» YNDX ₽4 650,4 -2,19% Купить
Олег Тиньков
Олег Тиньков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что лично принял решение разорвать сделку, в рамках которой «Яндекс» планировал выкупить весь акционерный капитал TCS Group (головная компания Тинькофф Банка). Об этом сообщает The Bell со ссылкой на письмо, которое в пятницу, 16 октября, разослал Тиньков сотрудникам банка. Текст письма также есть у РБК.

«Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с «Яндекс[ом]». Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу: они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», — говорится в письме.

Тиньков также назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией», в будущее которой не верит. При этом бизнесмен пообещал, что в дальнейшем уже TCS Group купит «Яндекс».

О том, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд.

16 октября TCS Group объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом». В свою очередь, «Яндекс» сообщил, что ему не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации, а потому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры».

Автор
Евгений Калюков
Олег Тиньков Тинькофф Банк «Яндекс»
Материалы по теме
«Тинькофф» объявил об отказе от сделки с «Яндексом»
Бизнес
«Яндекс» объяснил развал сделки с «Тинькофф»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter