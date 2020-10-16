Тиньков объяснил срыв сделки с «Яндексом» словами «Тинькофф не продается»

Олег Тиньков также назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией», в будущее которой он не верит. При этом бизнесмен пообещал, что в дальнейшем уже TCS Group купит «Яндекс»

Олег Тиньков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков сообщил, что лично принял решение разорвать сделку, в рамках которой «Яндекс» планировал выкупить весь акционерный капитал TCS Group (головная компания Тинькофф Банка). Об этом сообщает The Bell со ссылкой на письмо, которое в пятницу, 16 октября, разослал Тиньков сотрудникам банка. Текст письма также есть у РБК.

«Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с «Яндекс[ом]». Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу: они хотели просто купить «Тинькофф», со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС», — говорится в письме.

Тиньков также назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией», в будущее которой не верит. При этом бизнесмен пообещал, что в дальнейшем уже TCS Group купит «Яндекс».

О том, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки оценивалась в $5,48 млрд.

16 октября TCS Group объявила об отказе от продолжения переговоров с «Яндексом». В свою очередь, «Яндекс» сообщил, что ему не удалось договориться об окончательных условиях покупки 100% банка «Тинькофф» с основными акционерами финансовой организации, а потому «стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры».