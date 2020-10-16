Госаудит показал избыточный оптимизм правительства

Счетная палата подготовила заключение на проект федерального бюджета

Экономика России может упасть сильнее, чем ожидает кабинет министров. Начавшаяся вторая волна пандемии усилит мировой кризис, но правительство не учло эти факторы при формировании бюджета, указала Счетная палата

Фото: Jason Alden / Bloomberg

Падение ВВП России будет в диапазоне 4,2–4,8% в 2020 году — больше ожидаемого правительством сокращения экономики на 3,9%. Прогноз экономического роста в 2022–2023 годах на 3% в год слишком оптимистичен, а прогноз по ценам на нефть, наоборот, излишне консервативен. Такую оценку приводит Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета (есть в РБК).

Сомнения в реалистичности прогноза

В сентябре Минэкономразвития опубликовало прогноз социально-экономического развития России на 2021–2023 годы. На нем основан проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

Как указала Счетная палата, ни в одном из вариантов прогноза не учтена вторая волна пандемии и рецессия в мировой экономике. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве и регионах уже начали повторно вводить ограничения. Пока, как правило, это самоизоляция людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, а также возврат части сотрудников на удаленку. Вторая волна, «по сути, к сожалению, началась», заявлял председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 5 октября.

И базовый, и консервативный прогнозы Минэкономразвития предполагают снижение ВВП на 3,9% в 2020 году. Консервативный сценарий на 2022–2023 годы предусматривает средний рост ВВП в районе 2,7%. «Ряд показателей консервативного варианта имеют все признаки целевого варианта», — отмечает Счетная палата. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин уже заявлял о нереалистичности прогноза.

Правительство ожидает роста ВВП на 3,3% в 2021 году и выход экономики на докризисный уровень в третьем квартале 2021 года.

По мнению Счетной палаты, это довольно амбициозные планы, учитывая результаты последних лет. С 2013 года максимальный рост ВВП не превышал 2,5%, а среднегодовой темп составил всего 0,9% в 2013–2019 годах.

Рост ВВП не превысит 2% в 2021–2023 годах, оценивает Счетная палата.

Прогноз не учитывает «риск пробуксовки структурных реформ», в нем не указан ожидаемый эффект исполнения национального плана восстановления экономики. На его реализацию планируется потратить до 6,4 трлн руб., сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную версию документа. В июне премьер Михаил Мишустин называл президенту Владимиру Путину сумму расходов около 5 трлн руб.

Получившийся прогноз Минэка, на котором строился бюджет, — это больше целевые и желаемые показатели, чем прогнозные и реально ожидаемые, прокомментировала РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. «Прогноз готовился довольно давно, когда еще была некоторая реальная надежда, что второй волны удастся избежать», — отметила она: кроме того, «есть ощущение, что Министерству экономического развития было как бы спущено сверху «поручение» дать понять, что вирус побороли и дальше все будет хорошо».

В дальнейшем оценки падения экономики из-за пандемии будут множиться и расходиться все сильнее, ожидает Суслина: «К сожалению, никто не знает, что будет и каким окажется ущерб. Но с точки зрения бюджетной политики, мне кажется, было б целесообразно использовать более консервативные прогнозы и готовиться к худшему в надежде на лучшее».

Цены на нефть и курс рубля

Прогноз Минэкономразвития предполагает, что добыча нефти будет соответствовать условиям сделки ОПЕК+, а с мая 2022 года ограничения будут полностью сняты. Ожидается, что нефть Urals будет стоить в среднем $44,5 за баррель до конца 2020 года, к 2023-му подрастет до $47,5.

По мнению Счетной палаты, значения нефтяных цен в прогнозе занижены. Диапазон $50–55 за баррель больше соответствует заложенным в прогноз предпосылкам в отношении сделки ОПЕК+ и ожиданиям по восстановлению мировой экономики.

Как ранее заявлял Кудрин, ко второй волне пандемии власти всех стран будут относиться иначе, чем к первой, когда не был известен масштаб заражения и уровень смертности. «Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной», — считает Кудрин.

При этом Счетная палата отметила, что в консервативном варианте прогноза не учтены риски снижения нефтяных цен, на которые указывают другие прогнозы. Так, рисковый сценарий Банка России предполагает снижение цен на нефть Urals, несмотря на сделку ОПЕК+, до $25 за баррель в 2021 году с дальнейшим медленным восстановлением до $35 к концу 2023 года.

В базовом варианте прогноза заложен курс 71,2 руб. за доллар с дальнейшим ослаблением до 72,4–73,8 руб. за доллар в 2021–2023 годах. Но Счетная палата видит маловероятным ослабление курса рубля при росте цен на нефть и объема импорта.

Демографический прогноз предполагает сокращение численности населения с 146,7 млн человек в 2020 году до 146,4 млн человек в 2023-м. Такая оценка оптимистична и не учитывает последствия пандемии, указала Счетная палата.

Риски недополучения доходов

Согласно проекту бюджета, доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета будет расти с 28,7% в 2020 году до 33,6% в 2023 году. Доля ненефтегазовых доходов уменьшится с 71,3 до 66,4%.

Проект бюджета не учитывает влияние изменений налогообложения при добыче нефти и других полезных ископаемых на поступления по налогу на прибыль организаций. По оценке Счетной палаты, из-за этого бюджет может недополучить 8,4 млрд руб. ежегодно с 2021 по 2023 год.

В целом, по оценке аудиторов, риски непоступления налоговых и неналоговых доходов могут составить 46,1 млрд руб. в 2021 году, 69,7 млрд руб. в 2022-м и 100 млрд руб. в 2023 году.

Счетная палата привела дополнительные способы увеличения дохода бюджета. Программный документ Минфина — Основные направления налоговой политики — аудиторы сочли схематичным, без оценки ожидаемых результатов. По их мнению, нужно уделить больше внимания инвентаризации неналоговых платежей, сокращению объемов незавершенного строительства и вовлечению в оборот приостановленных и «брошенных» объектов.

Увеличить доходы бюджета можно за счет взыскания дебиторской задолженности, которая возросла на 27,3%, или 812,2 млрд руб., до почти 3,8 трлн руб., за 2019 год, отмечает Счетная палата. Наибольшая задолженность сложилась у Федеральной налоговой службы (25,7% общей суммы), Рослесхоза (24%), Минобороны (10,8%), Росимущества (10%), Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов (7,6%).