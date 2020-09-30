Минфин изменит подход к дивидендным выплатам госкомпаний

Минфин решил усовершенствовать подход к дивидендным выплатам госкомпаний, следует из материалов к бюджету. Прогноз дивидендов рассчитан исходя из того, что все госкомпании будут платить не ниже 50% скорректированной чистой прибыли

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Минфин меняет правила выплаты дивидендов госкомпаниями. Теперь министерство ждет, что все госкомпании, начиная с финансовых результатов 2021 года, будут направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные и разовые статьи, следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Документ подготовлен Минфином и внесен от имени правительства в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

Основное новшество заключается в том, что базой для дивидендных отчислений становится скорректированная чистая прибыль. «Планируется дальнейшее совершенствование принципов дивидендной политики, связанное с переходом к определению базы дивидендных выплат на основе чистой прибыли, скорректированной на результаты «неденежных» и нерегулярных операций (переоценки, списания и др.)», — говорится в документе.

Расчет дивидендов на основе скорректированной чистой прибыли соответствует лучшим мировым стандартам, отмечает Минфин. Этот подход уже применяет «Газпром», который намерен вернуть акционерам 40% скорректированной чистой прибыли по итогам 2020 года и выйти на планку 50% по итогам 2021 года.