Кудрин усомнился в росте ВВП более 2,5% в 2022–2023 годах

Алексей Кудрин (Фото: Совет Федерации / Global Look Press)

Прогнозы правительства по росту экономики в России не учитывают вторую волну распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим падение ВВП страны в 2020 году может составить более 5%, а экономика в 2022–2023 годах будет расти темпами не выше 2,5%. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«В кризисном 2020 году падение валового внутреннего продукта составит, по последним оценкам Минэкономразвития, около 4%. Думаю, падение будет больше — от 4 до 5% и выше, и в 2022–2023 годах вряд ли выйдем на цифру роста более 2,5%», — сказал он.

По мнению Кудрина, прогнозы правительства слишком оптимистичны. Он утверждает, что потери малого и среднего бизнеса из-за ограничений значительнее, чем предполагает правительство. В связи с этим глава Счетной палаты считает, что необходимо увеличить расходы бюджета на поддержку экономики.

В октябре в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Кудрин сообщил, что из-за пандемического кризиса ВВП может упасть сильнее, чем ожидает правительство. Он допускал, что падение в 2020 году составит 4–5%. Тогда Кудрин также говорил, что в начале 2021 года прогноз, возможно, придется скорректировать, а первый квартал и зима будут сложными для экономического роста.