Кудрин усомнился в росте ВВП более 2,5% в 2022–2023 годах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 09 окт, 12:49
Испанским депутатам бесплатно раздали криптовалюту Крипто, 11:45 Forbes впервые представил рейтинг доходов тиктокеров в России Стиль, 11:42 Командира боевого корабля Тихоокеанского флота нашли мертвым Общество, 11:42 Как пандемия создала новые финансовые технологии Партнерский материал, 11:35 РЖД переведут на удаленку больше 100 тыс. сотрудников по всей России Общество, 11:30 Законы нового времени: как формируется образовательный опыт Экономика образования, 11:30  Перспективы и развитие дистанционной юриспруденции в России Пресс-релиз, 11:21 «Локомотив» стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ в начале сезона Спорт, 11:21 Как не нанять вместо профессионального менеджера самозванца Pro, 11:14 Евросоюз продлил санкции против России по делу Скрипалей Политика, 11:14 Зеленский назвал условие для ухода с поста президента Политика, 11:10 Nissan запатентовал в России новый X-Trail Авто, 11:10 Как построить бизнес на инновационном тушении пожаров Партнерский материал, 11:06 Тренер «Лейкерс» назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории Спорт, 11:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кудрин усомнился в росте ВВП более 2,5% в 2022–2023 годах

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Совет Федерации / Global Look Press)

Прогнозы правительства по росту экономики в России не учитывают вторую волну распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим падение ВВП страны в 2020 году может составить более 5%, а экономика в 2022–2023 годах будет расти темпами не выше 2,5%. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«В кризисном 2020 году падение валового внутреннего продукта составит, по последним оценкам Минэкономразвития, около 4%. Думаю, падение будет больше — от 4 до 5% и выше, и в 2022–2023 годах вряд ли выйдем на цифру роста более 2,5%», — сказал он.

Кудрин предупредил о неучтенном факторе в прогнозе правительства по ВВП
Экономика
Алексей Кудрин

По мнению Кудрина, прогнозы правительства слишком оптимистичны. Он утверждает, что потери малого и среднего бизнеса из-за ограничений значительнее, чем предполагает правительство. В связи с этим глава Счетной палаты считает, что необходимо увеличить расходы бюджета на поддержку экономики.

В октябре в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации Кудрин сообщил, что из-за пандемического кризиса ВВП может упасть сильнее, чем ожидает правительство. Он допускал, что падение в 2020 году составит 4–5%. Тогда Кудрин также говорил, что в начале 2021 года прогноз, возможно, придется скорректировать, а первый квартал и зима будут сложными для экономического роста.

Власти не стали учитывать риск второй волны COVID в прогнозе экономики
Экономика
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В сентябре Минэкономразвития опубликовало осенний прогноз социально-экономического развития России на 2021–2023 годы. В ведомстве уточнили, что, несмотря на риск, прогноз не учитывает вторую волну коронавирусной инфекции. Согласно документу, в 2020 году ВВП снизится на 3,9%, в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году — 3,4%, а в 2023 году — 3%.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию
Алексей Кудрин ВВП
Материалы по теме
Кудрин не увидел рисков падения цен на нефть на фоне заражений COVID-19
Экономика
Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter