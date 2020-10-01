Правительство предложило расширить доступ налоговиков к банковской тайне

Что сейчас ФНС знает о клиентах банков Российские банки уже обязаны передавать в налоговые органы данные об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний (ст. 86 Налогового кодекса). С 1 апреля 2020 года в ФНС также поступают сведения об открытии или закрытии электронных кошельков: это затрагивает клиентов таких сервисов, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других, поскольку они работают через банки. Кроме того, кредитные организации должны выдавать налоговикам справки о наличии у любого клиента счетов, вкладов, а также об остатках на них или операциях за определенные периоды. Такое возможно, если в банк поступит мотивированный запрос от налогового органа. Если речь идет о клиентах-юрлицах или индивидуальных предпринимателях, то основанием для обращения в банк считается проведение налоговой проверки или решение о взыскании задолженности по налогам. Если ФНС хочет проверить банковскую информацию о гражданине, подача запроса возможна только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа. Еще один повод для проверки счетов и операций физлица — запрос иностранного налогового органа, с которым у России налажен обмен фискальной информацией.

Зачем ФНС новые полномочия

ФНС стремится получить неограниченный доступ к банковской тайне давно, с начала 2000-х годов, напоминает партнер юридической Paragon Advice Group Александр Захаров. «Действующий премьер Михаил Мишустин в то время уже работал в Министерстве налогов и сборов (было преобразовано в налоговую службу в 2004-м. — РБК), он эту тему прекрасно знает. Еще с тех пор Центробанк активно защищал банковскую тайну, поскольку открытие доступа ко всем банковских проводкам могло снизить доверие к банковской системе», — поясняет собеседник РБК.

Планы расширить полномочия ФНС можно трактовать как желание дать налоговым органам возможность получать банковские данные клиентов-физлиц вне налоговых проверок, допускает партнер ФБК Legal Надежда Орлова. Подобная инициатива обсуждалась еще летом 2018 года. ФНС направляла такое предложение в Минфин, писал «Коммерсантъ». Но Илья Трунин, на тот момент занимавший пост заместителя министра финансов, заявлял, что налоговикам не нужны новые полномочия для повышения сборов налогов с физлиц.

Налоговых проверок физлиц сейчас проводится немного — это трудоемкий процесс с неочевидной эффективностью, замечает Орлова. Но все может измениться, если ФНС получит больше данных о гражданах от банков. В этом случае служба сможет анализировать данные о движениях денежных средств, выделять конкретные группы налогоплательщиков и точечно проводить проверки, говорит эксперт. Аналогичный подход ФНС уже применяет к юрлицам, по которым у службы больше данных, напоминает она.

Что это значит для банков

Налоговики часто требуют от банков информацию и документы, которые прямо не относятся к финансовым операциям, отмечает старший юрист BGP Litigation Денис Савин. «Например, это информация об IP и MAC-адресах, с которых осуществляется дистанционное управление счетами, а также о карточке образцов подписей и оттиска печати организации или индивидуального предпринимателя», — перечисляет юрист.

Такая проблема — запрос расширенных данных у банков о клиентах от налоговой службы — есть, но участники рынка ничего с этим сделать не могут, говорит начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко. «Сейчас, если в банк приходит запрос от налоговой, никто не знает, проводится ли действительно проверка, идет она в отношении конкретного клиента или другого налогоплательщика, с которым он проводил операции, или нет. У кредитных организаций нет полномочий узнавать основания для проверки, то есть ограничение на запрос банковских данных о физлицах можно обойти», — поясняет он.

В августе российские банки уже столкнулись с всплеском запросов от налоговиков — количество сообщений выросло примерно в четыре раза, говорилось в письме АБР в ФНС. Впрочем, ФНС позднее поясняла, что количество камеральных проверок в июне—июле выросло только на 11%, а по итогам полугодия показатель снизился. Налоговики заявляли, что запросы инспекторов не касались клиентов-физлиц. «За первое полугодие 2020 года в рамках выездной налоговой проверки ФНС проверила всего 60 человек на всю Россию», — говорилось в сообщении ведомства. По оценкам ФНС, в среднем на физлиц приходится лишь 3% выездных проверок в год.

Если доступ налоговиков к банковской информации будет расширен и упрощен, нагрузка на банки вырастет, признает Клименко. Он, однако, не считает, что это вызовет протест со стороны участников рынка: «Все-таки организации не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с госструктурой. Если это будет требование, основанное на нормативных актах, то банки будут [его] исполнять».