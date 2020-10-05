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Кудрин предупредил о неучтенном факторе в прогнозе правительства по ВВП

Спад ВВП из-за пандемического кризиса в 2020 году может достигнуть 4–5%, что хуже ожиданий правительства, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Официальный прогноз не учитывает вторую волну COVID-19, которая уже пришла
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Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: ТАСС)

Падение российской экономики в 2020 году будет сильнее прогноза правительства, ожидающего снижения ВВП России на 3,9% из-за последствий пандемии и карантинных ограничений, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Совете Федерации о проекте бюджета на 2021–2023 годы.

«Бюджет основывается на макропрогнозе, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост (ВВП России на 3,3%. — РБК). Должен сказать, что прогноз не учитывает второй волны COVID-19, которая, по сути, к сожалению, началась», — констатировал он.

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«Тем самым падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу: где-то от 4 до 5%. Точных оценок еще не сделано, но понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз и на 2021 год, потому что, наверное, первый квартал, зима будут сложными для экономического роста, и показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы», — предупредил он.

Среднегодовой темп роста российской экономики с 2013 по 2019 год составлял менее 1%, то есть Россия переживает период очень низких темпов роста ВВП. «Поэтому планирование, что в следующем году мы выйдем на больше чем 3% роста, можно ожидать, если считать этот год годом отскока после кризиса, после снижения, но в последующие годы, в 2022-м и 2023-м, ожидания роста выше 3% являются оптимистическими», — считает Кудрин.

Минэкономразвития не заложило в базовый и консервативный варианты макропрогноза вторую волну коронавирусной инфекции, однако она остается ключевым источником риска для параметров прогноза, следует из документа (.pdf)

В базовом варианте прогноза, одобренном правительством, ожидается, что ВВП России вырастет на 3,3% в 2021 году, на 3,4% в 2022 году и на 3% в 2023-м. В консервативном варианте темпы роста экономики составляют 2,7, 2,9 и 2,5% соответственно. Накопленные убытки компаний в этом случае будут сдерживать восстановление прибыли и, как следствие, инвестиционной активности, указано в расчете Минэкономразвития.

Если темпы роста экономики окажутся меньше прогнозируемых, бюджет в предстоящие три года может недосчитаться доходов, например от НДС, налога на прибыль и дивидендов госкомпаний. Чтобы избежать роста дефицита, придется либо резать расходы, либо снова мобилизовывать доходы через дополнительные изъятия у бизнеса. Банк России заложил риск второй волны пандемии в альтернативные сценарии развития. Новый рост заболеваемости приведет к необходимости увеличивать расходы на фоне угрозы повторных карантинных ограничений.

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Сокращение расходов на образование и здравоохранение

Ускорение роста экономики невозможно без структурных реформ, необходимость которых, по словам председателя Счетной палаты, уже стала мантрой. Роста инвестиций в экономику на уровне 5% в год недостаточно, чтобы «раскрутить инвестиционный бум в нашей экономике». Прибыль отечественных компаний с начала года снизилась более чем на 400 млрд руб., привел данные Кудрин.

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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Качество российского образования сейчас не соответствует запросам и вызовам времени, но в рамках бюджетной системы расходы на образование снизятся c 3,9% ВВП в 2021 году до 3,6% в 2023 году. Сокращение расходов коснется и здравоохранения: снижение с 3,8% в 2021 году до 3,6% в 2023 году, утверждает глава Счетной палаты. «Такой тренд — это вопрос уже политики. Мы не должны допускать снижения на эти две ключевые отрасли, которые обеспечивают качество человеческого капитала в среднесрочной перспективе», — уверен он.

Автор
Юлия Старостина
Алексей Кудрин ВВП экономика коронавирус
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