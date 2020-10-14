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С кипрского паспорта сошла позолота
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С кипрского паспорта сошла позолота
Газета № 070 (3237) (1410) Бизнес,
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С кипрского паспорта сошла позолота

Приостанавливается одна из самых популярных у россиян программ получения зарубежного гражданства
После многочисленных проверок и решений об отзыве «золотых паспортов», выданных в обмен на инвестиции, правительство Кипра с 1 ноября закрывает эту программу. У россиян, уже подавших на гражданство, остается шанс его получить
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Правительство Кипра с 1 ноября приостанавливает в нынешнем виде программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Такое заявление сделал официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос, сообщает агентство Reuters. Решение было принято на внеочередном заседании совета министров Кипра.

Как сообщает Кипрское информационное агентство, с предложением о приостановке выдачи так называемых золотых паспортов из-за уязвимости программы и большого количества нарушений выступили Министерство финансов и Министерство внутренних дел.

«Совет министров Кипра одобрил предложения МВД и Минфина республики о прекращении инвестиционной программы с 1 ноября», — подтвердила администрация президента Кипра в Twitter.

Общество
Власти Кипра решили отобрать семь «золотых паспортов» Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Репортеры добились отмены программы

Решение об отмене программы было принято после того, как телекомпания Al Jazeera в журналистском расследовании 12 октября рассказала о возможности получения кипрского паспорта по неофициальным каналам даже человеку с криминальной историей. Журналисты Al Jazeera выдали себя за китайского инвестора, осужденного заочно в своей стране за отмывание денег. Кипрские юристы, агенты по недвижимости и политики, включая спикера парламента, заверили представителя «инвестора», что получить паспорт не проблема даже для осужденного бизнесмена, если он готов за это заплатить.

Правительство страны уже неоднократно объявляло о проверках соблюдения условий программы. Последнее решение по итогам такой проверки было принято 7 октября: тогда власти объявили о лишении гражданства семи человек, получивших его в обмен на инвестиции. Фамилии не назывались. Кусиос предупредил, что проверки фигурантов «подозрительного» списка получателей гражданства продолжаются.

Распоряжение о проверках поступило после доклада специального комитета правительства об исполнении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции с 2012 по 2018 год. Комитет изучил 12 папок, в которых содержатся сведения о 42 гражданах, по мнению следствия, входящих в «группу высокого риска». При расследовании выяснилось, что данные о 35 из них отвечают критериям, необходимым для предоставления кипрского гражданства, а семь человек получили паспорта под ложным предлогом или путем утаивания важной информации.

Кипрская программа гражданства в обмен на инвестиции позволяет получить паспорт республики, дающий возможность жить и работать в любой стране Европейского союза, за приобретение или строительство на Кипре недвижимости на сумму от €2 млн или за аналогичные вложения в кипрскую компанию. Кроме того, претендент должен дополнительно пожертвовать в пользу правительства Кипра €200 тыс.

Заявка на гражданство рассматривается в течение 6–8 месяцев. Человек, который находится под следствием или осужден в своей стране, официально не вправе претендовать на кипрский «золотой паспорт».

На Кипре привлекательный налоговый режим и просто для физических лиц, которые переезжают на остров. В отличие от коренных жителей инвесторы освобождены от подоходного налога с продажи ценных бумаг, с дивидендов и процентных доходов, полученных как в стране, так и за рубежом. Они также не платят специальный оборонный взнос и ряд других сборов. Чтобы стать налоговым резидентом Кипра, нужно жить на острове не менее 60 дней и не находиться в другой стране более 183 дней.

С 2013 по 2019 год около 4 тыс. инвесторов получили кипрские паспорта, вложив в экономику острова более €7 млрд. Большинство из них — граждане России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии.

Последствия заморозки для россиян

Кипрская юрисдикция пользуется популярностью у состоятельных россиян. В конце августа Al Jazeera раскрыла имена российских граждан, ставших обладателями в 2017–2019 годах «золотых паспортов» Кипра. Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием об этой программе, около 1 тыс. касаются россиян. Издание называет, в частности, фамилии 33 россиян с гражданством Кипра, среди которых, в частности, основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков и бывший совладелец санированного Промсвязьбанка Алексей Ананьев, а также приводит профайлы-описания еще семи человек, не называя их имен. А в сентябре кипрская газета Politis опубликовала список тех, кто получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах. Среди украинских и российских бизнесменов в нем фигурировали миллиардер Игорь Коломойский, совладелец Evraz Александр Фролов и первый замглавы ВЭБа Михаил Кузовлев (сообщил об отказе от гражданства Кипра).

Лишения гражданства, которые в последнее время инициируются кипрскими властями, также затрагивают россиян. Так, в ноябре 2019 года правительство Кипра объявило о начале процедуры лишения гражданства 26 человек, получивших кипрские паспорта по программе «золотых паспортов». Речь шла о девяти инвесторах и 17 членах их семей, девять человек из этого списка были гражданами России. Позднее кипрский Минфин подтверждал РБК, что под пересмотром находится вопрос о предоставлении российского гражданства Алексею Ананьеву и его брату Дмитрию Ананьеву, также экс-совладельцу ПСБ. Против них в России возбуждено дело о растрате и отмывании ₽66 млрд и $575 млн. Но решения по их гражданству пока не принято.

Остановка кипрской программы «золотых паспортов» не распространится на заявителей, обратившихся за гражданством ранее, поэтому принятые до 1 ноября заявки будут рассмотрены, подчеркивают опрошенные РБК эксперты.

Но не стоит забывать о периодических чистках, которые администрация Кипра проводит после международных расследований коррупции, предупреждает руководитель практики юридического дивизиона Rights Business Standard Павел Русецкий: «Претендентам на получение гражданства следует максимально подробно раскрывать сведения о происхождении капитала. Сокрытие обстоятельств в контексте проводимой политики может вызвать подозрения и привести к аннулированию гражданства даже в тех случаях, когда инвестор приобрел активы на законных основаниях».

Сложно сказать, насколько объективными будут проверки, которые проводят кипрские власти, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Владельцы «золотых паспортов» должны быть готовы предоставить доказательства, что не являются «политически значимыми лицами», и подтвердить источники происхождения капитала, отмечает он. «Для россиян это осложняется тем, что они не привыкли долго хранить документацию и подтвердить источник происхождения капитала, например двадцатилетней давности, может быть проблематично, а показаний юристов недостаточно», — добавляет эксперт.

В случае отзыва гражданства решение можно будет обжаловать в суде. Паспорта Кипра не могут лишить тех, кто утратил первоначальное гражданство, напоминает Захаров.

Паспорт Кипра был одной из последних возможностей сэкономить на налогах после того, как Россия пересмотрела налоговое соглашение с Кипром, отмечает Русецкий. Особенно «не повезло» россиянам с недвижимостью на острове, указывает партнер FTL Advisers Дарья Невская. По ее словам, после пересмотра налогового соглашения коммерческая недвижимость стала не нужна почти всем компаниям, которые пользовались налоговыми льготами. Подешевеет и жилая недвижимость: ее зачастую покупали только для получения паспорта, с надеждой продать без сильного дисконта, указывает она. «Теперь же лица, уже получившие гражданство, точно не продадут недвижимость за те же деньги, что покупали», — полагает Невская.

Альтернативы Кипру

Если правительство Кипра не возобновит программу «золотых паспортов», российским бизнесменам придется искать другие, более сложные варианты для уменьшения налоговой базы.

Великобритания, Монако или Мальта хотя и могут привлечь льготами или полным отсутствием тех или иных налогов, но «не могут похвастаться» такой простотой получения гражданства и статуса налогового резидента, как Кипр, отмечает Русецкий.

Новая программа Мальты дороже и дольше. К тому же Мальта официально раскрывает данные обо всех лицах, получивших паспорта, указывает Невская. Те, кому быстро нужен альтернативный паспорт, переключатся на карибские программы гражданства. Те же, кто готов ждать, но хочет паспорт именно Евросоюза, — будут получать инвестиционное гражданство Мальты либо гражданство иных европейских стран, но уже в общем порядке, или же переключат свое внимание на получение вида на жительство — это зависит от изначальной цели получения второго паспорта, объясняет Невская: «Если есть возможность постоянно проживать за рубежом, то после примерно пяти—десяти лет проживания можно подавать на гражданство во многих странах ЕС». Также остаются варианты Карибских островов, Турции и Черногории.

Дальнейшее существование программ льготного получения гражданства под большим вопросом, полагает Захаров. Под давлением Еврокомиссии ряд стран, паспорт которых позволяет без визы посещать ЕС, могут приостановить выдачу паспортов в обмен на инвестиции. Молдавия закрыла программу в июне, чтобы выполнить обязательное условие ЕС для получения €30 млн финансовой помощи. «Аналогичные требования могут быть выставлены Черногории и другим странам», — считает Захаров.

Не исключено, что Кипр возобновит программу, но с более жесткими условиями, допускает Русецкий, в особенности ужесточение будет касаться обязательств раскрывать информацию и предъявлять доказательства «безупречности» капитала. Полная заморозка негативно скажется на секторе недвижимости и в целом не отвечает интересам экономики Кипра, считает Невская.

Авторы: Иван Ткачёв, Ольга Агеева, Владислав Гордеев.
Теги: Кипр , паспорта , гражданство , инвестиции
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