Власти Кипра решили отобрать семь «золотых паспортов»

В результате очередной проверки законности натурализации в обмен на инвестиции власти Кипра выявили семь человек, получивших паспорта необоснованно. Но фамилии не назвали

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В результате проверки власти Кипра решили лишить гражданства семь человек, получивших его в обмен на инвестиции, сообщает Кипрское информационное агентство.

Как заявил официальный представитель правительства Кириакос Кусиос, в отношении этих людей, имена и фамилии которых он не назвал, уже запущена процедура признания получения гражданства недействительным. В отношении других фигурантов «подозрительного» списка расследование продолжается.

Газета Cyprus Mai 27 сентября сообщила, что юридическая служба Кипра поручила полиции начать расследование возможных нарушений при выдаче так называемых золотых паспортов. Распоряжение было выпущено после того, как служба ознакомилась с докладом специального комитета правительства об исполнении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции с 2012 по 2018 год.