Власти Кипра решили отобрать семь «золотых паспортов»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Трое погибли в ДТП со школьным автобусом в Дагестане Общество, 19:07 Сборная Швеции по футболу объявила состав на матч против России Спорт, 19:02 Пашинян объявил о «ключевом моменте» войны в Карабахе Политика, 19:00 Никол Пашинян — РБК: «Эта война вообще меняет весь контекст конфликта» Политика, 19:00 Как сохранить деньги в пандемию: 5 советов от Уоррена Баффета Инвестиции, 18:54 У ТЦ в Петербурге загорелся мужчина Общество, 18:53 Умный урожай: как технологии создают в России эффективное земледелие РБК и Bayer, 18:46 СМИ назвали бывшего тренера «Спартака» кандидатом на замену Евсееву Спорт, 18:35 В Москве посетителей трех ТЦ оштрафовали за отсутствие масок Общество, 18:26 Врачи оценили применение в России метода лечения Трампа от COVID-19 Общество, 18:19 Как женщине реализовать свои амбиции и стремления Совместный проект, 18:17 СМИ узнали об идее санкций против «сотрудников ГРУ» из-за Навального Политика, 18:16 Mercedes показал силуэт электрокара с запасом хода 1200 километров Авто, 18:13 Бесправные роботы: как в России будут регулировать отношения с ИИ Pro, 18:12
Общество ,  
0 

Власти Кипра решили отобрать семь «золотых паспортов»

В результате очередной проверки законности натурализации в обмен на инвестиции власти Кипра выявили семь человек, получивших паспорта необоснованно. Но фамилии не назвали
Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

В результате проверки власти Кипра решили лишить гражданства семь человек, получивших его в обмен на инвестиции, сообщает Кипрское информационное агентство.

Как заявил официальный представитель правительства Кириакос Кусиос, в отношении этих людей, имена и фамилии которых он не назвал, уже запущена процедура признания получения гражданства недействительным. В отношении других фигурантов «подозрительного» списка расследование продолжается.

Полиция Кипра займется расследованием по «золотым» паспортам
Политика
Фото:Reuters

Газета Cyprus Mai 27 сентября сообщила, что юридическая служба Кипра поручила полиции начать расследование возможных нарушений при выдаче так называемых золотых паспортов. Распоряжение было выпущено после того, как служба ознакомилась с докладом специального комитета правительства об исполнении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции с 2012 по 2018 год.

Комитет изучил 12 папок, в которых содержатся сведения о 42 гражданах, по мнению следствия, входящих в «группу высокого риска». При расследовании выяснилось, что данные о 35 из них отвечают критериям, необходимым для предоставления кипрского гражданства. Еще семь человек получили паспорта под ложным предлогом или путем утаивания важной информации. Эти данные передали в Генпрокуратуру, которая примет решение о том, нужно ли начать процесс аннулирования гражданства.

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Общество
Фото:Reuters


Имена фигурантов расследования в юридической службе не уточнили.

6 сентября газета Politis сообщила, что в период с 2008 по 2012 год кипрское гражданство в обмен на инвестиции получил 141 россиянин, из которых 34 входили в «группу высокого риска».

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Это не первая компания по «отзыву» паспортов, выданных в обмен на инвестиции. В ноябре 2019 года на Кипре объявили о лишении гражданства 26 человек, получивших кипрские паспорта по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Речь шла о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Среди них:

  • девять россиян;
  • восемь камбоджийцев;
  • пять китайцев;
  • два кенийца;
  • один иранец;
  • один малайзиец.

Имена фигурантов этого списка тогда тоже не разглашали.

Автор
Владислав Гордеев
Кипр паспорта гражданство
Материалы по теме
СМИ узнали о решении Кипра лишить трех иностранцев «золотых паспортов»
Политика
Еврокомиссия потребовала от Кипра прояснить отзыв 26 «золотых» паспортов
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter