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Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Правительство Кипра инициировало процесс лишения гражданства островного государства тех из инвесторов, кто получил его незаконно
Фото: Reuters

Власти Кипра объявили о начале процедуры лишения гражданства 26 человек, получивших кипрские паспорта по программе «гражданство в обмен на инвестиции», сообщает Reuters.

По данным издания Cyprus Times, решение о запуске процедуры аннулирования так называемых «золотых паспортов» было принято после четырехчасового заседания правительства. Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок. Таким образом, речь идет о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Аналогичную информацию приводит издание Εθνικού Κήρυκα и телеканал AlphaNews.

Среди тех, кто лишится гражданства Кипра на первом этапе, по данным этих трех СМИ, значатся:

  • девять россиян;
  • восемь камбоджийцев;
  • пять китайцев;
  • два кенийца;
  • один иранец;
  • один малайзиец.

Имена тех, чьи паспорта должны быть аннулированы, не сообщаются.

4 ноября президент Кипра Никос Анастасиадис пообещал, что любой, кто получил гражданство в нарушение строгих критериев, будет его лишен. При этом Анастасиадис отметил, что речь может идти о 10–15-ти таких случаях.

Правительство Кипра также поручило МВД продолжить проверки лиц, получивших гражданство до 2018 года, когда процедура проверки претендентов была существенно ужесточена.

Количество отзывов «золотых паспортов» в дальнейшем возрастет, прокомментировал РБК партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров. Ранее Никосия проводила формальные проверки при предоставлении гражданства в обмен на инвестиции. «Зачастую после отказа в получении гражданства за инвестиции на Мальте бизнесмены обращались на Кипр», — рассказал Захаров.

В прошлом году Еврокомиссия провела расследование и потребовала от Мальты, Кипра и Болгарии усовершенствовать процедуры и исключить возможности в случае отказа в одном государстве получить гражданство в другом. Под давлением ЕК правительство Кипра привлекло действительно эффективные международные и американские детективные агентства, которые располагают полным доступом ко всем базам о конкретных лицах, происхождении и источнике их капитала. «Отныне, если человеку отказали в гражданстве на Кипре, он автоматически попадает в черный список и уже не сможет получить гражданство в странах ЕС», — подчеркивает юрист.

Пока Кипр не публикует официальные списки получивших гражданство за инвестиции, но утечки происходят. «Не исключено, что российские бизнесмены попадут под пристальное внимание проверяющих», — отмечает Захаров.

Кипрский паспорт, в частности, есть у совладельца Rusal Олега Дерипаски и бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева.

Авторы: Евгений Калюков, Ольга Агеева
Теги: Кипр, паспорт
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Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции
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