Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Власти Кипра объявили о начале процедуры лишения гражданства 26 человек, получивших кипрские паспорта по программе «гражданство в обмен на инвестиции», сообщает Reuters.
По данным издания Cyprus Times, решение о запуске процедуры аннулирования так называемых «золотых паспортов» было принято после четырехчасового заседания правительства. Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок. Таким образом, речь идет о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Аналогичную информацию приводит издание Εθνικού Κήρυκα и телеканал AlphaNews.
Среди тех, кто лишится гражданства Кипра на первом этапе, по данным этих трех СМИ, значатся:
- девять россиян;
- восемь камбоджийцев;
- пять китайцев;
- два кенийца;
- один иранец;
- один малайзиец.
Имена тех, чьи паспорта должны быть аннулированы, не сообщаются.