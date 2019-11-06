Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Правительство Кипра инициировало процесс лишения гражданства островного государства тех из инвесторов, кто получил его незаконно

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Власти Кипра объявили о начале процедуры лишения гражданства 26 человек, получивших кипрские паспорта по программе «гражданство в обмен на инвестиции», сообщает Reuters.

По данным издания Cyprus Times, решение о запуске процедуры аннулирования так называемых «золотых паспортов» было принято после четырехчасового заседания правительства. Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок. Таким образом, речь идет о девяти инвесторах и 17 членах их семей. Аналогичную информацию приводит издание Εθνικού Κήρυκα и телеканал AlphaNews.

Среди тех, кто лишится гражданства Кипра на первом этапе, по данным этих трех СМИ, значатся:

девять россиян;

восемь камбоджийцев;

пять китайцев;

два кенийца;

один иранец;

один малайзиец.

Имена тех, чьи паспорта должны быть аннулированы, не сообщаются.