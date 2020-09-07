Представитель Кузовлева сообщил о его отказе от гражданства Кипра

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 75,59 (+0,41) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 89,48 (+0,44) Инвестиции, 12:49
Генпрокуратура направила в суд дело обвиняемой в шпионаже Цуркан Общество, 14:38 Правозащитники назвали три проблемы из-за запрета пикетов в Москве Общество, 14:35 Mercedes начал продажи внедорожника G-Class с двухлитровым мотором Авто, 14:30 Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 14:30 «Барселона» опубликовала фото Месси в новой форме розового цвета Спорт, 14:25 Тихановская обвинила власти Белоруссии в исчезновении Колесниковой Политика, 14:17 Цена токена Sushi обрушилась на 75% после действий руководителя проекта Крипто, 14:07 Пожарная безопасность в ТЦ: миф или достижимая цель Pro, 14:04 Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель Политика, 14:00 О чем говорить с каталонцем на улицах Барселоны РБК Стиль и glo, 13:59 Представитель Кузовлева сообщил о его отказе от гражданства Кипра Общество, 13:59 Кафельников предложил не искать заговора в дисквалификации Джоковича Спорт, 13:52 Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы Общество, 13:42 Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3% Общество, 13:38
Общество ,  
0 

Представитель Кузовлева сообщил о его отказе от гражданства Кипра

Михаил Кузовлев
Михаил Кузовлев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев отказался от кипрского гражданства в 2018 году. Об этом сообщил РБК его представитель.

«У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus). Однако в 2018 году, перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», — заявил он.

Кремль прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
Политика
Дмитрий Песков

Ранее газета Politis опубликовала список тех, кто в 2008–2012 годах получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Об этом издание узнало из письма президента республики Никоса Анастасиадиса, в котором говорится, что за это время гражданство получил 141 человек. Среди них есть 34 человека, которые на момент подачи заявления были в «группе высокого риска».

В нем упоминались Михаил Кузовлев, предправления группы компаний ВИД Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов и другие.

Ранее, в конце августа, Al Jazeera опубликовал имена россиян, которые получили в 2017–2019 годах «золотые паспорта» Кипра в обмен на инвестиции. Телеканал привел 33 фамилии и профайлы-описания еще семи человек без указании имен. Al Jazeera отметил, что сможет раскрыть их личности, только если будут «явные доказательства» правонарушений или если гражданство получил человек, который в этот момент являлся «политическим значимым лицом».

Теги: ВЭБ, Кипр, гражданство
Материалы по теме
В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров
Бизнес
Кипр согласился поднять налоги на капитал из России
Экономика
Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter