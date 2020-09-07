Представитель Кузовлева сообщил о его отказе от гражданства Кипра

Михаил Кузовлев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Первый замглавы, член правления госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев отказался от кипрского гражданства в 2018 году. Об этом сообщил РБК его представитель.

«У Михаила Кузовлева было второе гражданство Республики Кипр, получено в период работы в Russian Commercial Bank (Cyprus). Однако в 2018 году, перейдя на работу в ВЭБ.РФ, он от него отказался», — заявил он.

Ранее газета Politis опубликовала список тех, кто в 2008–2012 годах получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Об этом издание узнало из письма президента республики Никоса Анастасиадиса, в котором говорится, что за это время гражданство получил 141 человек. Среди них есть 34 человека, которые на момент подачи заявления были в «группе высокого риска».

В нем упоминались Михаил Кузовлев, предправления группы компаний ВИД Алексей Ушамирский, экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов и другие.